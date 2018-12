La presentación del musical "Hamilton", pautada para subir a escena del 8 al 27 de enero en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, se moverá al Centro de Bellas Artes de Santurce, según supo este diario.

Esta tarde, el rector del recinto riopedrense, Luis A. Ferrao, confirmó a Pulso Estudiantil que las funciones en la UPR quedaban "canceladas". El Nuevo Día supo que las presentaciones de la producción del dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel Miranda se llevarán a cabo durante las mismas fechas en el Centro de Bellas Artes de Santurce, único teatro en Puerto Rico con las especificaciones requeridas por la producción de una obra de la envergadura de "Hamilton". Se espera que en las próximas horas los productores anuncien los pormenores de la movida.

El padre de Lin-Manuel, Luis Miranda, tuitió durante la noche del viernes que la movida se debe a preocupaciones por la seguridad en el Teatro.

.@HamiltonMusical Puerto Rico is moving to @CBASanturce leaving behind a renovated first class @UPRRP Theater, keeping our promise @Lin_Manuel to Puerto Rico & addressing security concerns.