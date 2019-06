El músico de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Miguel Rivera Trinidad, no concibe al país sin su principal institución musical. Por eso, el también presidente de la Local 555 de la American Federation of Musicians of United States and Canada (AFL-CIO), unión que representa a los músicos de la OSPR, se ha dedicado desde el pasado mes de mayo a tocar diversas puertas en el Capitolio y en la Fortaleza para detener el recorte de $1.4 millones que se ha propuesta para la orquesta.

El trombonista afirmó que, si la Legislatura avala ese recorte durante este fin de semana, el país dejaría de tener una Orquesta Sinfónica, ya que se afectarían los conciertos y los salarios de los 80 músicos que componen esta importante institución musical, fundada hace seis décadas por el maestro Pablo Casals.

El músico es consciente de la difícil situación fiscal que enfrenta el país, pero recordó que “si hay dinero para muchos contratos millonarios por qué no puede haber dinero para las cosas que en realidad importan y son importantes para el pueblo”.

“No puedo imaginar al país sin esta institución. Si no existe la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico no sé dónde vamos a parar”, agregó.

La esperanza que alberga Rivera Trinidad reside en la palabra del presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez Núñez, quien el pasado mes de mayo, durante una manifestación que llevaron a cabo los músicos frente al Capitolio, se comprometió en mantener “intacto” el presupuesto de la OSPR.

“Tengo un compromiso con la cultura de Puerto Rico, con nuestra gente, por eso reafirmo que esta Cámara de Representantes no reducirá las partidas de presupuesto que se asignan a la Orquesta Sinfónica. Eso no va a suceder. Vamos a mantener un nivel óptimo para que esta orquesta, que tanta fama y reconocimiento le ha dado a nuestra Isla, pueda continuar operando”, comentó entonces Méndez Núñez.

Rivera Trinidad está confiado en que el representante cumplirá con su palabra porque, de lo contrario, el panorama para la institución será sombrío. “Si nos quitan ese dinero las cosas se van a poner bien malas”, sostuvo el músico.

Recordó que el Senado aprobó esta semana el mismo presupuesto que sugirió la Oficina de Gerencia y Presupuesto y que contiene el recorte millonario, por lo que urge que la Cámara de Representantes haga algún tipo de enmienda para que la música pueda seguir sonando.

“Todavía tenemos esperanza que en estos días que está el comité de conferencias de la Cámara de Representantes se cumpla la promesa que nos hizo Johnny Méndez “, dijo. “Esperamos que en los próximos días se reúnan y hagan algún tipo de enmienda. Sabemos que en Fortaleza están tratando de ayudarnos, pero tampoco tenemos certeza de lo que va a pasar y esto desafortunadamente se ve triste”, opinó el trombonista, quien dijo que le entristecería saber que el Ejecutivo no entienda la gran importancia que tiene para el país la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.