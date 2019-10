La artista y coreógrafa puertorriqueña Nibia Pastrana Santiago presentará este domingo la pieza “koreografía yo te seguiré (te amo)”, un performance duracional en diálogo con el legado coreográfico de la orquesta dominicana Los Kenton, el lenguaje y la fatiga.

Esta pieza será interpretada por Pastrana Santiago, Pó Rodil, Ezequiel Díaz y Luis Rivera, en la galería Hidrante, en Santurce, de 2:00 a 5:00 de la tarde.



Este performance se dará como parte de su primera exhibición individual “cualesquiera”, que abrió en Hidrante el pasado 11 de octubre. En esta muestra Pastrana Santiago, quien centra su práctica en el uso estratégico del tiempo y espacio para crear eventos coreográficos, cuestiona nociones de territorio, ficción, vagancia, lo erótico y el turismo. La artista, además, presenta una selección de trabajos desarrollados desde el 2013 hasta el presente a través de listas, vídeos y fotografías.

Además del performance que se presentará este domingo, Pastrana Santiago llevará a cabo otra pieza titulada “Thank You Tego, Thank You Trisha”, una recreación y tributo al reguetonero puertorriqueño Tego Calderón y la coreógrafa postmoderna estadounidense Trisha Brown. Esta se llevará a cabo el 15 de noviembre, día de la clausura de la muestra.

Tanto el performance que presentará esta semana como el que llevará a cabo durante el cierre de la muestra, son una continuidad de su trayectoria de investigación sobre la vagancia, hacer nada, la auto-erotización, el vandalismo corporal y la indisposición.