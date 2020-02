Un total de 22 artistas de Puerto Rico recibirán subvenciones del Fondo de la National Association of Latino Arts and Cultures (NALAC) para llevar a cabo sus proyectos durante este año. Estas subvenciones, según se destaca en la página de la organización, apoyará a los artistas para la creación y presentación de sus trabajos.

Los artistas/colectivos seleccionados provienen de nueve pueblos de la isla, entre los que se encuentran San Juan, Ponce, Trujillo Alto, Vieques, Caguas, Aguadilla, Mayagüez y Toa Baja. Estos son: Alejandro Cirilo, Awilda Rodríguez Lora, FuzionArte, Kairiana Núñez Santaliz, Lazum, Leila Mattina, Lizbeth Román, Maribel Canales Rosario, MIMA, Nirvania Quesada, Norma Vila Rivero, Proyecto Chiringa, René Delgado, Rique Colón, Sebastián Otero, SUPAKID, Vanessa Hernández-Gracia, Vueltabajo Colectivo/Semillero de las Artes, Inc., Y No Había Luz, Inc., Yadira Hernández-Picó, tierrafiltra y Las Nietas de Nonó.

“Nos sentimos orgullosos de continuar apoyando a artistas en Puerto Rico que están trabajando para levantar a sus comunidades y cuya excelencia artística e innovación son del más alto nivel”, dijo en el parte de prensa María López De León, presidenta y CEO de NALAC. “Estos artistas juegan un papel increíble, dicen lo que piensan mientras responden a retos ecológicos y sociopolíticos continuos”, agregó.

Una veintena de artistas/colectivos recibirá subvenciones de $5,000 del Fondo NALAC para las Artes en la categoría de Artistas de Puerto Rico gracias a una alianza continua entre NALAC y el Fondo Flamboyán para las Artes. Además, dos artistas/colectivos (tierrafiltra y las Nietas de Nonó) recibirán $10,000 de las Subvenciones para Artistas del Fondo NALAC para las Artes, como parte de un grupo de becados de los Estados Unidos y Puerto Rico.

Los subvencionados fueron seleccionados por paneles compuestos por artistas y gestores culturales en un proceso descrito como “altamente competitivo”. Con sede en San Antonio (Texas) NALAC trabaja para apoyar a artistas y organizaciones artísticas latinas a través de subvenciones, programas de desarrollo profesional y otros recursos.

Este anuncio representa parte del decimocuarto ciclo de subvenciones que se otorgan a través del Fondo NALAC para las Artes. Hasta la fecha, la entidad ha otorgado más de 634 subvenciones en el campo de las artes y las culturas latinas, para un total de $3.2 millones a lo largo de 36 estados, el distrito de Columbia, Puerto Rico y México. Esta edición del Fondo NALAC para las Artes también fue posible gracias a la Andrew W. Mellon Foundation, la Ford Foundation, la Doris Duke Charitable Foundation, Southwest Airlines y Surdna Foundation, así como al apoyo continuo de los miembros de NALAC y de donantes individuales.