El talento de dos jóvenes puertorriqueños brilló en la reciente edición de la competencia "Poety Ourselves", convocada por el comité de Poetry Out Loud (POL), National Endowment for the Arts (NEA) y el Poetry Foundation.

Tessa Kresch, quien cursa el duodécimo grado en el colegio Saint John's School de San Juan, conquistó el primer lugar en la categoría de poesía oral con el poema de su autoría, “I Wonder What Will Happen Tomorrow”. Mientras, Max Feliciano Laracuente, estudiante de undécimo grado del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM), ganó el segundo lugar en la categoría de poesía escrita con su poema “Going Home”.

Ambos jóvenes fueron finalistas de la más reciente edición de "Poetry Out Loud Puerto Rico", según informó en comunicado de prensa el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

Tradicionalmente, "Poetry Ourselves" ha sido un certamen de poesía dentro de POL, en el que pueden participar todos los campeones estatales, presentando una obra original de poesía en forma oral o escrita. Este año, los organizadores decidieron continuar con esta fase, incluyendo en la convocatoria a los campeones estatales y a los estudiantes que avanzaron a su final estatal en estados que no pudieron realizar una competencia.

“Estamos muy orgullosos de estos jóvenes estudiantes, quienes, a pesar de no poder concluir su participación en la final de Puerto Rico, demostraron compromiso hacia 'Poetry Out Loud' y pasión hacia la poesía. Representaron dignamente a sus escuelas y a Puerto Rico", expresó en el parte de prensa Albeyra Rodríguez, directora de la Oficina de Apoyo a las Artes del ICP, coordinadores de POL en Puerto Rico.

"Nuestros aplausos y reconocimiento para Tessa y Max, pero también para todos los finalistas y participantes de esta edición, quienes contra viento y marea dieron lo mejor de sí", agregó.

"Poetry Out Loud" es un programa de artes en la educación que fomenta el estudio de la poesía, ofreciendo materiales educativos gratuitos y una competencia de recitación dinámica para las escuelas secundarias de todo Estados Unidos y sus territorios. Este programa ayuda a los estudiantes a dominar las habilidades de hablar en público, desarrollar la confianza en sí mismos y aprender sobre la historia literaria y la vida contemporánea. "Poetry Out Loud" es una asociación con el National Endowment for the Arts, Poetry Foundation y las agencias de arte estatales y jurisdiccionales.