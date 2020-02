Nota del editor: El Nuevo Día publica hoy, a través de diversas secciones, una serie de reportajes trabajados por estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón como parte del curso “Periodismo de Inmersión”.

Yesena Médez Ferrer, Naimah Saleh Castillo y Delmarie Nieves Medina

Especial para El Nuevo Día

A 23 años del fallecimiento del cantautor puertorriqueño Rafael Cepeda Atiles, su legado de bomba y plena sigue vivo a través de la familia Cepeda.

Con el cantar de los gallos de fondo y en la comodidad de su hogar, Mario Cepeda, hijo del conocido “patriarca de la bomba y la plena”, repasó la trayectoria musical e histórica de su familia, destacada como una de las más relevantes en la cultura de Puerto Rico y el Caribe.

Lo que en un inicio era una agrupación artística de parientes, se convirtió en un conjunto musical de la comunidad. Según Cepeda, las enseñanzas que su padre inculcó a los integrantes del grupo folclórico, y que la familia continúa promoviendo en la nueva generación, han rendido frutos. “Muchos han hecho sus propios grupos y se han mantenido trabajando, dando talleres y conferencias… Han logrado hacer cosas que uno no pudo por no tener quizás los estudios ni las facilidades”, explicó Cepeda en la sala de su hogar del sector Villa Palmeras en Santurce.

“Como decía mi papá, nosotros no vamos a ser de piedra, tarde o temprano tenemos que fallecer. Por eso, él trató de dejar un legado a su gente cuestión de que siempre haya una persona que por lo menos logre mantener viva nuestra cultura puertorriqueña”, añadió.

No obstante, el también gallero enfatizó el arduo trabajo de su padre y de su familia a través de los años para lograr “llevar la cultura y el legado donde de verdad tiene que estar”, sobrepasando obstáculos que enfrentaron como familia tales como el racismo y la baja paga en el género musical.

“(Mi padre) mantuvo la bomba y la plena en un renglón donde tenía que estar porque como decían ‘eso es cosa de negros, hay que mantenerlo en los arrabales’. Mi papá la sacó de allí para llevarla al sitio donde tenía que estar. Esas cosas cosas sucedían y, aun así en el siglo que estamos, el racismo está. Siempre el rico va aplastar al de abajo. Eso no va a cambiar porque al sol de hoy no ha cambiado, pero tratamos de ser mejores seres humanos para el beneficio de los que vienen atrás, para que no tengan que sufrir lo que uno ha tenido que sufrir”, dijo.

Desde 1973, el Ballet Folklórico de la Familia Cepeda surgió y se convirtió en una de las entidades culturales más importantes de la bomba y la plena en Puerto Rico.

Cinco años más tarde, se estableció la Escuela de Bomba y Plena, en VillaPalmeras, para dar paso a la enseñanza de los géneros musicales. Según detalla la Fundación Nacional para la Cultura Popular, y con orgullo mostrado por su hijo en su hogar, entre el legado de don Rafael se destaca el National Heritage Fellowship Award otorgado por el National Endowment for the Arts en 1983 en Washington D.C., reconociendo su impacto en la cultura musical africana en el Caribe.

En su memoria y para preservar su aportación musical, el Instituto de Cultura Puertorriqueña creó el Festival de Bomba y Plena Rafael Cepeda. Entre sus principales exponentes musicales se destacan: Cortijo y Su Combo, El Gran Combo, Jesús Cepeda & Grupo ABC, Los Alegres de Borinquen y Los Pleneros del Quinto Olivo.

De Villa Palmeras al mundo

En cuanto a las oportunidades de presentarse localmente y en el extranjero expresó que “todo en la vida, para el ser humano y más para los del color de nosotros se le hace difícil pero como somos guerreros, como yo siempre digo, somos guerreros de la cultura. Siempre estamos presentes machacando en lo mismo, pues tarde o temprano alguien te tiene que abrir una puerta y, a la vez que tú abres una puerta, por ahí entrarán muchos”.

Cepeda utiliza las palabras “tenacidad y amor por la patria” para describir a su padre, sin embargo, las paredes evidencian su dedicación con cada reconocimiento. “Mi papá se sentía grande, grande porque (con cada placa) están reconociendo la labor de él y su familia. No porque se quedó en el barrio, sino porque trascendió. El mundo entero se tenía que enterar que Puerto Rico no era un cantito, sino que somos grandes en todo porque lo hemos demostrado”, manifestó.