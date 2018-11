Esta mañana, Puerto Rico amaneció con la triste noticia del fallecimiento del pintor Arnaldo Roche-Rabell, uno de los artistas plásticos más importantes de su generación y quien se destacó no solamente por su talento, sino también por su don de gentes.

A continuación, algunas de las reacciones de galeristas, coleccionistas, artistas y representantes de los principales museos del país ante la partida de Roche-Rabell.

Walter Otero, galerista

“Arnaldo fue mi papá. Además, por los pasados 25 años mi mejor amigo. Es una persona que admiro mucho, mi artista favorito. Él lo sabía y me decía que no. Le decía 'maestro' y no quería. Fue la persona que apoyó mi carrera y me dio la oportunidad de mostrarme el mundo del arte, de amar la vida y estar más cerca de Dios”.

Antonio Martorell, artista plástico

“Lo lamento. Es un gran artista porque su arte le sobrevive y un magnífico amigo, también. Su expresividad pictórica, como dijo alguien que no recuerdo, él bailaba sobre el lienzo. Un baile que tenía mucho de frenesí, de iluminación”

Sylvia Villafañe, galerista

“Siempre he respetado la figura de Arnaldo Roche como el artista contemporáneo más importante en Puerto Rico. Este trascendió con su obra internacionalmente. Uno de los detalles más importantes para mí, es que compartió su tiempo con los estudiantes de Puerto Rico. Un ejemplo a emular, por su relación tan íntima y respetable con sus compañeros de las artes y su propio galerista, Walter Otero. Para todos es una gran pérdida y un espacio que difícilmente se pueda llenar”.

Alberto de la Cruz, coleccionista

“Nosotros siempre apoyamos a Arnaldo. Mi mamá, mi papá y yo compramos su colección cuando empezó y también hizo una pieza de mi esposa, que fue muy especial con ella. Siempre nos acordaremos de él”

Chilo Andreu, coleccionista de arte

“Arnaldo fue como de la familia. Mis hijos crecieron con él, mis nietas eran locas con él. Mi hija fue quien me notificó. Lo voy a recordar de forma bien alegre. Lo voy a recordar no como un pintor ni un artista, sino como un gran ser humano que siempre ha sido. La gente no sabe las contribuciones que hacía a personas e instituciones, porque no lo publicaba. Una persona de un corazón bien grande. Fue un ser humano extraordinario”

Johanna Rosaly, actriz

“La muerte de Arnaldo Roche es una gran pérdida para la plástica nacional, para todo el mundo artístico y el país en general. Lean su biografía, conozcan las escuelas donde se formó, quiénes fueron sus maestros y mecenas. Comprenderán cómo se nutre un talento”.

Jenniffer González, comisionada residente en Washington

“Lamento profundamente la muerte del artista y amigo Arnaldo Roche Rabell. Admiro su trabajo excepcional y su humildad. Obras como 'El Reino que espera', 'La mesa de Tintoretto', y su más reciente 'Con el corazón en la mano'; son parte de su muestra pictórica.

Reconocimos su trabajo en vida. Nos dejas un gran legado artístico para Puerto Rico (...) Descansa en paz maestro y amigo”.

Alejandro García Padilla, exgobernador de Puerto Rico

“Lamento mucho la partida de Arnaldo Roche. En mi casa echaremos muy de menos al amigo, y se que en Puerto Rico y en el mundo echaremos de menos al artista, al pintor, al creador de cosas bellas”.

Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón

“Se nos fue un gigante de la plástica que puso el nombre de Puerto Rico en alto. Tuve el privilegio de conocerle y más allá del extraordinario artista creador, estaba un ser humano sencillo, humilde y de noble corazón".

Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)

“A nombre de la Junta de Directores del Instituto, extendemos nuestras más profundas condolencias a los familiares y los amigos del maestro ArnaldoRoche por su fallecimiento. Gracias por poner en alto el nombre de Puerto Rico por tantos años…”, dijo Eduardo Arosemena Muñoz, presidente de la junta de directores del ICP.

Asociación Puertorriqueña Artistas Plásticos

“De luto ante la muerte de nuestro artista plástico Arnaldo Roche. Sentido pésame a sus familiares y amigos”.

Museo de Arte de Ponce

“Lamentamos la pérdida del reconocido pintor puertorriqueño Arnaldo Roche Rabell. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y al pueblo de Puerto Rico”.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Arnaldo Roche-Rabell comenzó su formación en la Escuela de Arte Luchetti en Santurce, donde tuvo como maestro a Lope Max Díaz. En la foto, durante na entrevista en 1998. ( Archivo)

Luego, estudió arquitectura en la Universidad de Puerto Rico y arte en el Art Institute de Chicago, donde obtuvo su maestría en bellas artes en 1984. Foto de 1998. ( Archivo)

Desde entonces, se dedicó por completo a la pintura. Foto de 2002. ( Archivo)

"Lucho por medio de la pintura de probar que existo, probar que tengo cosas en mis manos, de que la belleza no está en los ojos del que la mira, sino en las manos del que la posee", dijo en una entrevista reciente. Foto de 2002. ( Archivo)

Su obra forma parte de importantes colecciones a nivel mundial. ( Archivo)

Participó en numerosos eventos internacionales y ganó gran cantidad de premios y distinciones. Foto de 2002. ( Archivo)

"El poder de la transformación es un acto que no proviene de una máquina, proviene del ser humano", decía. ( Archivo)

Desarrolló un vocabulario único, basado en la aplicación de capas de colores brillantes que luego cubría de color negro y frotaba con la espátula para producir imágenes dramáticas y reveladoras. ( Archivo)

Su expresionismo pictórico se nutre de referentes variados, históricos y personales. En 2002, en su estudio. ( Archivo)

En 2002, durante una entrevista en su estudio. ( Archivo)

En 2002, también, presentó la exposición "Fraternos" en el Museo de las Américas. ( Archivo)

Foto durante una entrevista previo a la apertura en 2008 de su exposición en J. Johnson Gallery en Jacksonville. ( Archivo)

En 2009. ( Archivo)

Utilizaba como base modelos humanos que envolvía en sus lienzos, resaltando sus contornos por medio del frottage. Foto de 2011. ( Archivo)

En el 2014, el Museo de Arte de Puerto Rico añadió su obra "El Jardín de la Intolerancia: al final como padres, como locos o como héroes" a la colección permanente. ( Archivo)

Pintó los óleos del exgobernador Alejandro García Padilla y la ex primera dama Wilma Pastrana que fueron colocadas en La Fortaleza en el 2016. ( Archivo)

Junto al exgobernador Luis Fortuño, frente a una de sus obras en el hotel St. Regis. ( Archivo)

Junto a su inseparable, el galerista Walter Otero, en el 2016. ( Archivo)

En 2016, presentó en Syracuse laexhibición individual "El azul de las ruinas" y compartió conestudiantes universitarios en Nueva York. ( Archivo)

Recientemente, se le dedicó el Festival Nacional del Cuatro en Chicago, reconocimiento que no pudo recibir personalmente por su delicado estado de salud. ( Archivo) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

Museo de Arte de Puerto Rico

“Arnaldo Roche para la plástica puertorriqueña es sumamente importante por su aportación. Fue un artista de vanguardia y el que permitió que otros artistas pudieran insertarse en el ámbito del arte internacional. Arnaldo se destacó por su disciplina, por establecer y enseñarnos a toda la maestría de desarrollar un lenguaje artístico único, por el cual lo conocemos. Añadió a lo que es la profesión del artista visual. Abrió camino a los puertorriqueños en Puerto Rico y en el mundo”, expresó Marta Mabel Pérez, directora ejecutiva interina de la institución.

Museo de Arte Contemporáneo (MAC)

“Roche ciertamente es uno de los máximos exponentes de arte puertorriqueño y ha sido parte integral de devenir institucional del Museo de Arte Contemporáneo.

Fue un artista puntal para la internacionalización del arte puertorriqueño. Su obra, verdaderamente, constituye una aportación fundamental, no solamente por los temas de identidad puertorriqueña y de la raza, que trabajó tan ampliamente, sino también por su aportación a la construcción pictórica.

Estamos profundamente tristes con la noticia, porque además de ser uno de nuestros grandes artistas, era una persona muy genuina y de una generosidad sin límites que, a lo largo de los años fue muy desprendido en su apoyo a nuestra institución.

A nivel personal me toca mucho, porque empecé a trabajar con el MAC como voluntaria y tuve una experiencia de entrar en contacto con la obra de Roche, en un momento dado donde las luces de exhibición estaban apagadas, apenas empezábamos a trabajar en el montaje. Así que esa primera impresión que tuve como estudiante, de ver esas obras, fue algo que me marcó.

Estaba estudiando para ser artista y cambié la ruta que llevaba para decidirme a trabajar en el campo de los museos. Todas las veces que tuve la oportunidad de trabajar con él, fue descubrir una persona tan y tan buena, que hacía extremadamente placentero cualquier proyecto”, contó Marianne Ramírez, directora ejecutiva del MAC a endi.com.