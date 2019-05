Wilnelia Merced, la primera puertorriqueña en ganar el certamen internacional Miss Mundo, recordó hoy, jueves, cuando fue recibida en La Fortaleza en el 1975 por el entonces gobernador Rafael Hernández Colón y su esposa, Lila Mayoral.

Hernández Colón falleció esta mañana tras ser diagnosticado en diciembre con cáncer en la sangre.

/ Compartir: Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email La historia de la Cenicienta se dio para Wilnelia Merced hace 41 años. (Archivo / GFR Media)

Todo comenzó cuando su madre, Delia Cruz, decidió pedir un préstamo en una financiera de Caguas para enviar a su hija a participar en Miss Mundo. (Archivo / GFR Media)

Su mamá no pudo ir, el dinero no alcanzaba, pero la acompañaron los padres de la exsenadora y exreina de belleza Ana Nisi Goyco. (Archivo / GFR Media)

“Llegué a Londres con 7 maletas, incluyendo un baúl de madera que se necesitaron dos personas para cargarlo a mi llegada a Londres”, relató Wilnelia Merced. (Archivo / GFR Media)

La gran mayoría de los ajuares que llevó la beldad para la gala pertenecían al diseñador puertorriqueño Osvaldo Morales. (Archivo / GFR Media)

Era la primera vez que la empresaria y diseñadora de la marca Wilnelia Forsyth London, viajaba fuera de la Isla. (Archivo / GFR Media)

“Me fui con el corazón lleno de ilusiones y con la idea de cualificar entre las 15 semifinalista”, dijo Merced. (Archivo / GFR Media)

La reina se caracterizó por ser una muchachita ingenua pero avispada, cualidades que demostró cuando pensó en romper los estereotipos de los bañadores blancos. (Archivo / GFR Media)

La chaperona de Merced durante el concurso de belleza lo fue Teresa Gómez. (Archivo / GFR Media)

Gómez, de nacionalidad española, fue para Wilnelia su mejor aliada, y tiempo más tarde, hasta la madrina de su único hijo, Jonathan Joseph Forsyth. (Archivo / GFR Media)

“Nunca conté con el respaldo de ninguna organización, ni con ninguna cirugía o entrenamientos, solamente con un simple curso de modelaje”, explicó. (Archivo / GFR Media)

“Winnie”, como la llaman sus íntimos, creó conciencia durante su reinado de toda la necesidad que hay en el mundo. (Archivo / GFR Media)

La ex Miss Mundo resaltó la “belleza con propósito” que la organización ha utilizado como lema en sus concursos para recaudar fondos y ayudar a los necesitados. (Archivo / GFR Media)

La modelo, en sus tiempos, tuvo recibimiento que inició en San Juan y terminó en Caguas con una gran fiesta de pueblo. (Archivo / GFR Media)

Merced junto al exgobernador Rafael Hernández Colón durante su recibimiento. (Archivo / GFR Media)

Durante el acontecimiento recibió la llave de la ciudad de San Juan de la mano de Kate Barceló, esposa del entonces alcalde Carlos Romero Barceló. (Archivo / GFR Media)

La reina de belleza junto a Hernández Colón y la entonces primera dama, Lila Mayoral. (Archivo / GFR Media) Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email

“Cuando llegué a Puerto Rico con la corona de Miss Mundo fue don Rafael Hernández Colón, quien como gobernador me recibió en la Fortaleza a nombre de todos los puertorriqueños. No puedo olvidar el afable trato que me brindó y las hermosas palabras que me dirigió ese día. Tampoco olvidaré su apoyo a lo largo de mi vida”, repasó Merced.

De igual forma, añadió que luego de su reinado mantuvo una gran amistad con el exmandatario, que continuó al conocer a su fallecido esposo Bruce.

“Aunque nunca hay palabras para despedir a alguien querido, extiendo mi más sincero pésame a su familia, en especial a su viuda Nelsa López, a sus amados hijos Rafael, José Alfredo, Dora Mercedes y Juan Eugenio, a sus queridos nietos y al pueblo de Puerto Rico. Pido a Dios que les brinde fortaleza para sobrellevar su pérdida”, expresó.

El recibimiento de la beldad comenzó en San Juan y terminó en Caguas con una gran fiesta de pueblo, en donde participaron múltiples personas. Durante el evento, la reina de belleza recibió la llave de la ciudad de San Juan de la mano de Kate Barceló, esposa del entonces alcalde Carlos Romero Barceló.