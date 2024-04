“3, 2, 1, ¡Impro!”: documental sobre la historia de la improvisación teatral llegará a los cines

“ La improvisación me ha enseñado desde cómo pararme, expresarme, a no ser tan tímida en mi vida, a ser mucho más rápida en el trabajo y en mi vida personal. El documental es un sueño que veíamos muy lejos, y se hizo realidad. La gente va a valorar el trabajo que se ha hecho durante estos veinte años”, puntualizó.

“3, 2, 1, ¡Impro!”, muestra a diversos grupos que han moldeado la improvisación en Puerto Rico, desde sus inicios hasta la actualidad, destacando el talento de actores locales que han brillado en este arte escénico. Dentro y fuera de la pantalla grande, el elenco, en el cual figuran talentos como Maurim Chiclana Andino , Eliezer Rivera Chaparro , Jorge Colón y Leyra González Pérez , proveyó testimonio de cómo la improvisación teatral ofrece una perspectiva no convencional para acercarse al arte dramático, permitiendo a los participantes explorar sus límites artísticos y personales .

“(En LIPIT) no somos los mismos jóvenes de antes. Unos se casaron, otros se fueron de Puerto Rico, tienen su familia, y vamos evolucionando en diferentes grupos, pero llevamos alrededor de trece años que hemos seguido en pie de lucha, manteniendo viva la improvisación”, contextualizó Santiago Oyola.

Además, “3, 2, 1, ¡Impro!”, ofreció al público una mirada exclusiva a imágenes inéditas y actuaciones que han definido este género. “Vengo recopilando bastante información hace bastante tiempo. Hace veinte años, (aunque) no había nada digital, teníamos mini dvds, y para el documental pasamos todo”, compartió Santiago Oyola.

Futuro del impro boricua

El documental reunió veteranos improvisadores y exponentes del teatro-comedia en Puerto Rico como Emmanuel “Sunshine” Logroño , Cristina Soler Muñiz , Marian Pabón y Suzette Bacó Ruíz , quienes no solo emergen como críticos del fenómeno, sino que fungieron como predecesores de LIPIT mediante el grupo de comedia de los 1990 Sin Salida. Dicho colectivo también incluía a los reconocidos actores Jaime Bello y Nena Rivera.

“La improvisación teatral se ha trabajado, pero no con la estructura ni el formato tan delineado y profesional de LIPIT, que es otra dimensión que persigue entretener y hacer reír”, sostuvo Bacó Ruíz.

“La impro es maravillosa, pero es uno de los géneros más difíciles. (Los improvisadores) no pueden tener miedo: tienen que ser arriesgados y atrevidos ”, catalogó exhortando a las nuevas generaciones de actores boricuas continuar con sus estudios en teatro.

Como parte de su preparación, todos los actores son instruídos en la improvisación, aunque no todos los actores aplican la técnica. No obstante, Soler Muñiz la percibe fundamental para el enriquecimiento profesional. “No hay un libreto aprendido, uno tiene que dejarse llevar por la imaginación, y muchas veces vas a hacer el ridículo necesariamente. No todo va a quedar perfecto y eso es parte de, (pero) ese romper con uno mismo es importante. Aparte que uno se ríe mucho, estableces grupos, una comunicación necesaria y saludable”, abundó.