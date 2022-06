Han pasado casi 30 años desde que el productor, director de teatro y actor Héctor Méndez escribió y estrenó la comedia “Ay bendito, qué Puerto Rico”. Pero los temas que se presentaron en ese momento siguen tan vigentes hoy que el escritor decidió renovarla con algunas situaciones más actuales, aunque admite que más o menos son las mismas que afectaban al pueblo en 1995.

Ahora, “Ay bendito Puerto Rico”, sin el “qué”, regresa con el mismo propósito de hacer reír al público, con situaciones típicas que afectan la vida diaria del puertorriqueño. Desde el deterioro de las calles y los constantes “relevos” de electricidad, hasta el mal servicio en las agencias de gobierno, las llamadas a oficinas con contestador automático, la delincuencia y la corrupción, entre otros males.

Una comedia teatral que estrena el próximo 4 de junio en el Teatro José M. Lugo Emanuelli, en Fajardo, y que se presentará por varios pueblos de la isla con lo que se ha denominado como “La gira de la risa”.

PUBLICIDAD

“El puertorriqueño siempre tiene el ‘ay bendito’en la boca y el alma. Por eso adaptarla a estos tiempos no fue tan difícil. Lo que hice fue traerla al 2022 (con nuevos y viejos problemas”, explica Méndez.

Según el director, la obra está compuesta de muchas escenas muy cómicas que se adaptan a medida que va pasando el tiempo. “Antes, por ejemplo, había un ‘bugs bunny’ y ahora es un ‘bad bunny’”, cuenta entre risas Méndez, al reiterar que la sátira cubre temas y situaciones que se vienen arrastrando desde 1995. “Son problemas que persisten y, por ende, la obra se sigue llamando ‘Ay bendito Puerto Rico’”.

Una frase que en la isla se utiliza para casi todo, lo bueno y lo malo. “Dentro de mi mente creativa la llevo a la comedia porque la gente se identifica (con el ay bendito)”, agrega Méndez, mientras resalta que “el boricua se pasa riéndose de lo que le pasa y eso es lo que vamos a hacer en esta obra”.

No obstante, señala que el objetivo es que, por medio de la comedia, también se evalúe esa costumbre de decir “ay bendito” para todo lo que nos pasa y decidir si “debemos seguir haciéndolo de la manera en que lo estamos diciendo”. Se refiere a que, normalmente, se dice la frase con pena, pero él cree que ya es tiempo de poner más acción y orgullo.

Méndez rememora que cuando se estrenó la obra en 1995, en Caguas, la fue a ver el fenecido actor Antonio Pantojas, quien le pidió que hiciera una temporada en su taller histriónico, en el Teatro Georgetti de Santurce. “La obra tenía muchas escenas y éramos como cinco actores y todos hacíamos diferentes personajes”, explica el autor, mientras resalta que ahora es una dinámica muy parecida con “unos actores maravillosos”.

PUBLICIDAD

Pero el productor cree que ahora hay “otra agilidad y otra manera de pensar” a la que había cuando se estrenó la obra en el siglo pasado. Más que nada, porque hoy vivimos en una sociedad más teconológica y los actores tienen una forma de actuar “más orgánica”.

“Por ejemplo, antes llevabas los diez centavos para usar el teléfono público, ahora usamos un teléfono inteligente, aunque hay veces que no tiene señal”, comenta entre risas el actor que, además de escribir y actuar en la obra, también la dirige. Precisamente, dice que comenzó a escribir por la inquietud que tenía de decir algo de lo que sucedía en la sociedad.

“Lo primero que escribí fue ‘Ay bendito qué Puerto Rico’ y cada vez que escribo, siempre pretendo regalarme uno de mis personajes. Pero también escribo pensando en compañeros artistas que son como mis hermanos. Yo siempre he hecho eso, siempre he actuado, siempre he escrito, siempre he dirigido y no sé si lo hago extremadamente bien, pero me ha funcionado. Por lo menos los actores que he tenido me han regalado ese talento que me han hecho ver bien a mí en escena y como director también”, afirma Méndez, quien espera llevar esta obra a Orlando como hizo con la anterior.

De hecho, explica que en 2014 fue la primera obra latina y puertorriqueña que se presentó en el Dr. Phillips Performing Arts Center, en Orlando. “Yo soy producto de la diáspora, vivo en Orlando desde hace ocho años y espero traer la obra acá. Aquí hay un público inmenso que necesitan escuchar el chiste en su lengua, necesitan ver nuestras obras”.

PUBLICIDAD

Por lo pronto, Méndez invita al pueblo a que vaya a pasar un buen rato y a reírse un poco de los problemas que nos aquejan como sociedad. “Invitamos al público a que vengan al teatro porque nosotros no somos nadie sin el público. Y en estos momentos que estamos viviendo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, creo que necesitamos regalarnos el tiempito de estar juntos, de reír juntos, de pasarla bien juntos y al final aplaudir todos”.

La gira de la risa

“Ay Bendito Puerto Rico” llegará el 4 de junio al Teatro José M. Lugo Emanuelli en Fajardo.

11 de junio al Teatro América en Vega Baja

18 de junio al Centro de Bellas Artes en Caguas

25 de junio al Teatro Yagüez en Mayagüez.

Todas las funciones comenzarán a las 8:30 de la noche

Para boletos, puedes acceder www.ticketera.com.