A solo días de estrenar su comedia teatral, Maripily Rivera recoge la cosecha de ser una mujer bien exigente consigo misma

San Juan - Sin siquiera saber que sería proclamada como la ganadora absoluta de “La casa de los famosos 4″ (LCDLF) y sin habérsele consultado, ya su equipo de trabajo tenía planes con la empresaria puertorriqueña Maripily Rivera, para que realizara su propia obra teatral relacionada con la experiencia vivida como una de las habitantes del “reality show”, que se transmitió por Telemundo.

Los productores ejecutivos Soraya Sánchez y Carlos Bermúdez se aventuraron y tomaron el riesgo, con la plena seguridad de que la modelo accedería, y de paso, aprovechar el respaldo masivo que había recibido, luego de los cuatro meses en los que estuvo encerrada en la casa estudio de México. El plan era realizar la pieza teatral, independientemente de cuál fuera el resultado en la noche final, según se explicó.

Hoy, a menos de dos días de que estrene la pieza teatral “La casa de Maripily: ¡Se vale tó!’”, el rostro de la artista aflora diversas emociones, entre ellas ilusión y la de felicidad al celebrar que vendió seis funciones en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce con lleno total en tiempo récord. También manifiesta la satisfacción por el trabajo realizado, que le da plena seguridad de que el público que se dé cita se va a divertir muchísimo.

“¿Cómo no hacer esto si un país entero se unió para hacerme ganadora? ¿Cómo no darle risa y salir un poco de tantas situaciones difíciles que vivimos en nuestro país y en el mundo entero para reírnos un rato, dos horas, con comedia y con talentos locales y de México?”, expresó Maripily el martes en conferencia de prensa, donde estuvo acompañada del resto del elenco, entre ellos los mexicanos Alfredo Adame, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, quienes formaron parte del “reality show” que rompió récord de audiencia.

De la mano de los actores boricuas Norwill Fragoso y JC Martínez, la modelo de 47 años se dispone a regresar a las tablas, pues al lado de ellos se siente segura y confiada al ser experimentados actores. Pese a que esta no se trata de su primera experiencia teatral, al haber actuado en la obra “Malas” en el 2017 junto a primerísimas actrices de la isla, y una segunda que se tuvo que cancelar por el paso del huracán María por Puerto Rico, conversó acerca de los retos que enfrentó.

“Aprenderme el libreto fue bien difícil porque tú sales de la casa y te sientes un poquito como en las nubes. Te encuentras en tu país, que te están recibiendo de la manera que te están recibiendo, estás viviendo un sueño. Todavía no había aterrizado y ya me habían dicho que tenía una obra de teatro y lo primero que le pregunté a Carlitos fue por el libreto, porque me lo tenía que aprender. Ya íbamos por la segunda función vendida y me dijo que me calmara, porque caigo en crisis rápido. Soy una mujer bien exigente conmigo misma, yo no sé si eso es una virtud o un defecto, pero soy bien perfeccionista. A base de la experiencia que tuve en el pasado, me lo aprendí. Básicamente lo puse puse en mi mentecita, poquito a poco, lo leí varias veces, todo el ratito que yo podía, me lo leía”, explicó.

“Me da la seguridad de que tengo dos actores de prestigio, que todo el mundo conoce, que hacen reír y conocen de esto, que es Norwill y JC, que me dan más seguridad de la que tengo y me han ayudado, lo que les agradezco muchísimo. Yo no soy actriz, lo estoy aprendiendo ahora de personas como ellos. Es otro reto más en la vida como mujer que me doy y que quiero experimentar, estamos aprendiendo y a eso venimos”, agregó la mamá de José Antonio García “Joe Joe”.

El elenco de "La Casa de Maripily: ¡Se Vale Tó!", compuesto por Norwill Fragoso, JC Martínez, Clovis Nienow, Maripily Rivera, Rodrigo Romeh y Alfredo Adame. (Suministrada)

Sus colegas como Norwill y el libretista y director de la pieza, Miguel Morales, le aplaudieron que fue la primera de todo el elenco en aprenderse el libreto, gracias a su disciplina y enfoque, aún con la agenda cargada que ha tenido desde que resultó vencedora.

“Agradecida de la oportunidad. Estoy contenta y feliz, tanto para JC como para mí es un honor ser parte de este proyecto, que tiene mira internacional. De igual forma, un proyecto que nace desde el fervor, de la voluntad del público, en donde ustedes se han dado cuenta del furor que causó este huracán boricua y del que todos nosotros fuimos parte, al votar por ella. Pueden esperar risas garantizadas, es un proyecto que se está haciendo desde el corazón. Ella dice que no es actriz, pero ella se está botando. Quien primero llegó con el libreto aprendido al ensayo fue Maripily. Eso demuestra su disciplina, su corazón y su tesón por lo que hace, y el respeto a la profesión”, comunicó la directora y fundadora de Fragoso Performing Arts Studio.

JC, al interpretar a su mejor amigo en la pieza, comentó que pondrá toda su picardía y que su personaje va hará todas las preguntas que el público quisiera hacerle a Maripily, y que serán respondidas.

1 / 7 | Lista Maripily Rivera para revelar secretos e historias desconocidas de La casa de los famosos 4. "La casa de Maripily se vale to'" subirá a escena el 18 de julio en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce. - David Villafañe

Por otro lado, sus amigos Clovis, Romeh y Adame aprovecharon la oportunidad para expresar su agradecimiento a Maripily y al público boricua, que se han desbordado en manifestaciones de cariño. El elenco completo acompañará a María del Pilar en esta aventura, que llegará hasta Orlando el 17 de agosto y a Nueva York el 31 de agosto, aunque no descartan realizar otras funciones en otras ciudades estadounidenses.

“La vida te sorprende de maneras muy, muy peculiares. Jamás creí que terminando ‘la casa’ íbamos a estar compartiendo con un elenco aquí en Puerto Rico haciendo teatro. Para mí es una aventura y es eso que da la vida que te sorprende. Mari, te mereces todo esto y más, te adoro, lo sabes tú luchaste ahí todo eso, lo hicimos juntos y qué bueno que se estén dando todos estos frutos”, indicó Romeh, por su parte.

La pieza de comedia, que se llevará a cabo el 18, 19, 20 y 21 de julio, con doble función sábado y domingo, incluirá canto y baile, contará con el estreno del tema “Macumba”, grabado por la empresaria ponceña en el género urbano, como una contestación a José Reyes “La Melaza”, quien utilizó el término como burla a la boricua durante su estadía en la cuarta temporada de LCDLF. La canción, escrita por Wilfred Morales, tendrá una coreografía de baile, realizada por el reconocido coreógrafo Danny Lugo.

Sin embargo, quedó allí claro que fue Adame quien describió a Maripily con esa palabra, sin ánimo de darle un “significado peyorativo” en sinónimo de la magia negra, realizada por los negros, y explicó la referencia de princesa guerrera en una canción de la actriz Verónica Castro. Con solo tres días en la isla para ensayar la obra,

“Básicamente, la esencia es la espontaneidad. Inmediatamente entendí en los primeros cinco minutos, que no tiene ninguna complicación. Esto va a salir muy bien, pues yo en los 37 años que tengo en esto, nunca he visto que algo salga mal porque los que estamos aquí amamos esto, que es la actuación. El cine te da permanencia, el teatro te hace actor y la televisión te hace famoso. Entonces, Maripily está empezando por un muy buen camino, haciéndose actriz. Va a tener que gastarse muchas suelas, haciéndose actriz, haciendo obras de teatro. No dudo que Maripily en poco tiempo esté convirtiéndose en una gran actriz, sobre todo de comedia”, señaló Adame.

“Este proyecto para mí es bien importante porque no he parado desde el momento que salí de la casa. La gente me dice coge un break, pero cuando me siento cansada pienso en ese público encantador que me ha apoyado y que quiere seguir viendo a Maripily y pues se me va el cansancio. Aquí estoy, lo mío es aprovechar esta oportunidad tan grande y esta bendición que me da mi país y el público, y sobre todo llevar un momentito de risa y comedia en cual la gente pueda vivir en ese momento lo que sucedió de lo que sucedió dentro de la casa pero con las personas que en realidad conviví”, agregó Maripily.

