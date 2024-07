Actividades para disfrutar del 4 de julio en Puerto Rico

Poligráfica de Puerto Rico, América Latina y el Caribe: “Bajo presión/Under Pressure”

Horario: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Festival El Jobo

Exposición “Los cuentos de la Tienda Mágica de Shabum”

Horario: de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Beach Vibes at The Deck

Dónde: The Deck, en Condado Ocean Club, #1045 avenida Ashford, en San Juan

De qué trata: Beach Vibes at The Deck, con los ritmos de DJ Fendel el jueves 4 y el domingo 7 de julio, de 2:00 a 7:00 pm en The Deck, un oasis junto al mar con vistas inolvidables. Sumérgete en la piscina infinita mientras saboreas tu coctel favorito adquiriendo tu Pool Day Pass que te incluye vistas a la playa, acceso a la piscina, una copa de cava y toalla, mientras escuchas la música y los ritmos de DJ Fendel. Para reservaciones, escribe a concierge@condadooc.com. Por otro lado, en la noche, también en Condado Ocean, aprovecha las noches especiales de “Latin Grooves” en el restaurante Social, cenando al ritmo de la percusión de DJ Jansy. Reservaciones: OpenTable.com