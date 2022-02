Quienes pasaron por un salón de clases o fueron dirigidos por el laureado actor, profesor y director de teatro puertorriqueño Dean Zayas, pueden proclamar a viva voz que realmente fueron discípulos afortunados.

Zayas falleció ayer, jueves, a los 83 años y la clase artística del país está de luto al perder un irreemplazable baluarte en las artes escénicas y la cultura del país. Como es costumbre, actores y amigos recuerdan al prominente maestro de las tablas a través de mensajes y expresiones que confirman la inquebrantable huella del fenecido director.

No obstante, hay un grupo de actores que optaron por narrar cómo Zayas transformó sus vidas e influenció al momento de desarrollarse en la carrera actoral. Estos actores le deben hoy la formación profesional artística, ya que el presentador de “Estudio Actoral” programa de WIPR labró varias de las mejores generaciones de artistas puertorriqueños que se destacan en el teatro, televisión y cine.

Uno de ellos es el actor Eli Cay quien al recordar a Zayas resaltó lo que verdaderamente es una persona influyente. El actor hizo un narrativo en su cuenta de Facebook bajo el título: “Mi influencel”.

En el escrito recordó el sarcasmo del profesor, sus exigencias en el salón de clases, ya que “no era apto para changuitos”, la disciplina y el respeto del oficio actoral y su gran sabiduría.

“Dean era la estaca donde se amarran las brujas, era el inventor del sarcasmo. Pero era mi influencer, con el me sentaba en las horas de almuerzo a escuchar de sus viajes con el (Teatro) Rodante por Europa, de los tiempos vividos en el antiguo continente, de sus experiencias en el teatro en y fuera de Puerto Rico. Me daba libros para leer. Uno de los más divertidos fue, ‘Confieso que he vivido’, la autobiografía de Pablo Neruda. Se los devolvía, porque para él los libros no se prestaban, pero para sus estudiantes si había prestaciones y me acordaba que se los tenía que entregar. Con él aprendí el oficio del actor, la importancia y el respeto por el público, ante todo. Esa puntualidad a la hora de divertirnos mientras ejercemos nuestro oficio de actor, fue gracias a mi influenceL Dean Zayas. Nos metió sendos regaños... Ufff, dolieron... pero los valoro más que todo”, expresó Cay quien también narró su primer encuentro con el fenecido maestro en la clase de “Actuación 1″ del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico.

“Si aquí hay alguien que no puede aceptar una crítica negativa o destructiva, recoja sus cosas y salga por esa puerta... (Nadie se levantó.) Ok podemos comenzar. Bienvenido a la clase de actuación 1. Esto fue lo primero que escuché del profe”, contó el actor.

Lo mismo sucede con el actor y maquillista profesional, Bryan Villarini al reconocer que fue Zayas quien depositó confianza y seguridad para recorrer el camino actoral.

“¿Y ahora cómo se hace teatro aquí sin ti? A este hombre que ven aquí, le debo todo, de su mano me convenció que podía ser actor. De su mano maquillé las mejores obras que se han hecho en la historia de este país, de su mano viajé el mundo representando la Universidad de Puerto Rico y el buen teatro que se hace en nuestro país, de su mano solté inseguridades. En cada tercera llamada solo su imagen llegaba a mi cabeza ¿Que me diría Dean? Siempre repensaba y evaluaba, pues a mucha honra fui ‘nene de Dean’. Labraste toda la clase actoral de este país. Qué grande fuiste, eres y serás”, expresó Villarini en su cuenta de Instagram, al conocer la muerte del director. El mensaje del copresentador del programa “Viva la Tarde” de Wapa Televisión fue acompañado por varias fotos de Zayas y él.

“Cada sonido de aplauso solo me gritará tu nombre, te recordaré por siempre… Te evocaremos para contestar esa pregunta del principio y esa semilla que sembraste en nosotros los artistas de aquí. Estoy seguro nos contestarás. Que en paz descanse, el gran maestro de la escena nacional, Dean Zayas”, añadió Villarini.

El actor y cantante Juan Pablo Díaz destacó que fue Zayas quien lo hizo desvanecer sus dudas actorales y confianza en sí mismo por su piel negra. El actor negro protagonizó a los 20 años una de las obras del Teatro Rodante Puertorriqueño gracias al fenecido director, que a su vez describió que “no era un tipo fácil y tenía un carácter fuerte. Tan fuerte como sus hombros, a pesar de su desventaja vertical”.

“Una de sus mejores lecciones fue cuando hicimos “El Castigo del Penséque”, de Tirso De Molina. Era mi primera oportunidad de hacer Siglo de Oro español, el género que lo convirtió en figura teatral a nivel mundial en estas lides.Tenía 20-21 años cuando audicioné. Entre las inseguridades, se asomó el asunto racial. Después de la audición hablé con él, y se lo comenté. Se le salió el monstruo, pero lo contuvo. En vez de ser severo, me enseñó su elección. Me había escogido a mí para protagonizar, junto a Jazmín Caratini. ”Que sea la última vez que tú pienses que no das un personaje por tu color de piel”, me dijo. Lo que no me dijo es que fui el primer (y creo que único) “galán” (o protagonista) negro en la historia del Teatro Rodante Puertorriqueño”, contó el actor en su cuenta de Instagram, junto a imágenes de la pieza que protagonizó.

La actriz Lucienne Hernández, del colectivo Teatro Breve, recordó que aunque ella “no era de las nenas” del director aprendió demasiado de su “maestro forever”. Entre las lecciones que recuerda, según compartió en una de sus historias en Instagram, fue la honestidad en los proyectos actorales.

“Aprendí tanto de él. Una de tantas fue ‘búscale honestidad, así estés haciendo absurdo’. No sé si me sale pero él cumplió. Gracias”, sostuvo.

Acto de recordación

El hijo del fenecido director, Israel Franco Müller, informó ayer que se realizará un velatorio íntimo.

Posteriormente, los restos del miembro fundador de la compañía Teatro del 60 serán cremados. También habrá un acto de recordación con cenizas presentes que estará abierto al público en general que se dará a conocer más adelante por parte de la familia.

Zayas nació en Caguas el 17 de octubre de 1937 y desde temprana edad mostró interés por las artes escénicas. Lo anterior lo condujo a cursar estudios en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y diversas instituciones académicas en la ciudad de Nueva York.

En su regreso a Puerto Rico -ya con un grado de Maestría- se incorporó al claustro del Departamento de Drama de la UPR, dirigido entonces por el Dr. Ludwig Chaiowitz, donde asumió múltiples encomiendas, entre ellas, eventualmente, la dirección del Departamento y la dirección del muchas veces galardonado Teatro Rodante, cuna de infinidad de talentos que hoy engalanan los escenarios y las pantallas de cine y televisión de Puerto Rico y el mundo.

Bajo la dirección de Zayas, el Teatro Rodante resultó triunfador en múltiples ocasiones en certámenes internacionales de teatro del Siglo de Oro.

El multifacético también se desempeñó como director de actores de telenovelas.