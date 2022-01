Ada Torres-Toro conoce a la perfección el arte de la comunicación. Lo ha hecho por más de tres décadas desde las facetas del periodismo de prensa escrita, radio y televisión, como corresponsal de conflictos bélicos, y en el campo de la publicidad y el empresarismo. Sin embargo, había una voz no conocida, que no ha sido escuchada hasta hoy, y que la adentra a una nueva manera de comunicar, de narrar historias y presentar la vulnerabilidad ante la vida; se trata de la voz de autora.

Torres-Toro acaba de cumplir su sueño -desde que tiene conciencia- de publicar su primera novela, titulada “Amores innecesarios”, una historia de ficción que cierra un capítulo importante y personal en su vida, y abre un mundo de oportunidades desde las letras y palabras.

La periodista llevaba diez años contemplando la idea de escribir su primer libro, aunque aclara que antes de convertirse en reportera siempre anhelaba tener una historia de su autoría.

La idea de concretar el primer libro surgió tras enfrentar el duelo de la muerte de su madre y de su padre en un periodo de tres meses. Su acercamiento a la redacción de una novela implicaba una conexión inmediata con su fenecida madre, ya que unos escritos de su progenitora le sirvieron de inspiración para la novela. Irónicamente esos mismos escritos impedían a su vez comenzar a escribir, ya que para Torres-Toro era toparse con un pasado doloroso y duro para el cual no se sentía preparada. Era quebrar la intimidad de su progenitora y cruzar esa relación de madre e hija.

“La historia de cómo nace el libro es hasta más compleja que el mismo libro. Toda mi vida había querido escribir un libro. Ese era mi norte y antes de entrar a la televisión yo me visualizaba haciendo periodismo de prensa escrita porque era la palabra la que me apasionaba. Hace una década mi madre muere y fue un golpe muy duro para mí. Ella dejó una maleta con una serie de escritos personales y me tomó diez años atreverme a abrir esa maleta. Por muchas razones… porque sabía que era abrir una herida que me provocó dolor. Esos escritos eran la voz interna de mi madre. La segunda razón fue porque no sabía si quería conocer esa intimidad de mi madre y sabía que iba leer cosas que me iban a doler. Un día me armé de valor y estuve todo el día en Ponce y una vez terminé de leer abrí la computadora y empecé a escribir”, narró la comunicadora sobre el proceso de escritura que le tomó meses y que logró gracias a 787 Editores, nuevo proyecto editorial de la librería puertorriqueña Libros 787.

Torres-Toro explicó que la historia que protagoniza “Alda Carmona Cameron”, personaje que es inspirado en la vida de su madre, pero llevado a un mundo de ficción absoluta, era una obligación y un primer paso que tenía que hacer para darle rienda creativa y literaria a todo lo que quiere contar, imaginar y construir a través de las palabras. Es por ello que ya se encuentra terminando su segunda novela, “Absenta Dulce”.

“La novela nace de la lectura de las divagaciones de mi madre sobre su vida. Por ejemplo, su fervor religioso que rayaba en el fanatismo y que nunca compartimos porque me considero una mujer espiritual, pero sencillamente ella y yo la veíamos de una manera distinta. Ella lo veía desde un dogma de la iglesia Católica. Nada de lo que ella escribió está textualmente en el libro. Yo no citó nada de ella en la novela. La tomé a ella como un punto de partida porque era un personaje fascinante. Guardo su privacidad”, sostuvo Torres-Toro sobre el personaje que la inspiró para escribir los 28 capítulos que componen la novela.

La vida de las Carmona

La historia de “Alda Carmona Cameron” es una saga que inicia en la década de los 40 del siglo pasado hasta el 2020 y aborda la complejidad que carga la experiencia humana del amor y el desamor. El relato es basado en la vida de las mujeres Carmona, entiéndase Alda, su madre y su hija “Ainé”, esta última podría considerarse que es Torres-Toro.

En su relato, la escritora desarrolla la novela en su pueblo natal, Ponce. Solo que lo hace desde la perspectiva de convertir a la ciudad señorial en una república ficticia, llamada la Región Independiente Autónoma de Ponce (RIAP). En esa región es que crecen las mujeres Carmona. En RIAP, los grupos sociales, las presiones religiosas y las alianzas costumbristas determinan el estatus y el porvenir de cada una de ellas. Pero son las decisiones de Alda Carmona Cameron, las que dejan una marca indeleble sobre tres familias. Las protagonistas tienen una travesía por 30 ciudades del mundo, destinos que Torres-Toro ha visitado y plasma en su relato. La novela a través de la historia de Alda presenta los amores innecesarios que titulan la historia, pero que no se limitan a la vida sentimental.

“Lo que quiero que la gente entienda es que este libro es más que una novela. Es una meditación sobre las cosas que entendemos que son amor y no lo son. Cómo nosotros estamos ilusionados y nosotros le ponemos la etiqueta de amor a cosas que no lo son. La codependencia no es amor. El miedo a morir solo o sola y no tener a nadie de bastón no es amor. Lo que la sociedad espera que yo haga al cumplir 21 años no es amor y lo que la iglesia me dice que haga no es amor y a todas esas cosas les llamamos amor”, subrayó.

Para la comunicadora, esta nueva faceta de autora es un nicho que ha descubierto que la hace inmensamente feliz, ya que sostuvo “que cada cierto tiempo tengo que moverme a un nuevo proyecto y siento que esta es mi ruta”.

Además, le queda la satisfacción de que si su madre pudiera leer el libro, aseguró: “le encantaría y se lo disfrutaría, aunque le chocarían algunas narrativas como las escenas de sexo”, concluyó en medio de carcajadas.

“Amores innecesarios” está disponible en la página web libros787.com, librerías y puntos de venta alrededor de toda la isla.