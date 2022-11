La Editorial LaCriba estará al frente de la publicación de ‘Absenta dulce’, la segunda novela de la autora y periodista Ada Torres Toro. LaCriba y Torres Toro firmaron un contrato por tres años para la publicación y la distribución de ‘Absenta dulce’ dentro y fuera de Puerto Rico, con especial énfasis en el mercado literario mexicano.

Nanette Maldonado Ramos, gerente editorial; y Carlos Garduño González, jefe de producción de LaCriba Editorial, dirigieron el proceso de producción de la nueva novela, que saldrá a la venta este próximo 25 de noviembre en formato digital y de papel en Amazon, y a través de www.lacriba.org, que distribuye desde Puerto Rico. A partir del 15 de diciembre la novela estará disponible en todas las librerías de Puerto Rico.

“Aunque somos conscientes de que el primer impulso comercial de Absenta dulce proviene del nombre de Ada Torres Toro en Puerto Rico, sabemos que esta obra está escrita en plena madurez literaria e intelectual, y tenemos la intención de aportar a su contenido un soporte editorial acorde con su calidad y que dé todas las facilidades al público receptor, en este universo en que se desenvuelven los carismáticos personajes de esta novela. Después de todo, la trascendencia de una obra en el canon depende más de la socialización de su contenido, y la agudeza estilística de la autora es una primera garantía para hacerlo memorable”, explicó Maldonado.

Garduño González, por su parte, señaló que “Puerto Rico ya se posiciona en el mundo a partir de su aportación cultural en el terreno de la música, y tiene el potencial de maximizar su presencia también a través de la literatura. Confiamos en que nuestro desarrollo como empresa haga justicia a la calidad creativa que hemos observado en la isla”.

“Absenta dulce” está inspirada en hechos reales ocurridos en el epicentro de la guerra cártel del azúcar en el Caribe en las postrimerías del siglo XIX. Torres Toro comenzó la investigación hace más de quince años luego de leer una nota periodística que daba cuenta de la compleja batalla legal de los sucesores de una controversial hacendada de la caña en el Cabo Rojo del siglo XIX. Recuperando documentos históricos y judiciales, reconstruyó la historia y el árbol genealógico de la familia que la inspiró, y de ahí partió a añadir los elementos de ficción. La novela inicia en París con el nacimiento de la protagonista en 1875, de donde viaja a Haití en sus años formativos para luego asentarse en Cabo Rojo, en busca del dominio de la industria azucarera en el fin de siècle.

“Con las experiencias ganadas durante la publicación de ‘Amores innecesarios’, era el momento de colocar mi próximo trabajo en manos de un equipo de amplia experiencia editorial con canales de distribución en mercados importantes de Latinoamérica. Nanette y Carlos tienen la visión amplia de exportar la literatura local y las conexiones idóneas para llevar ‘Absenta dulce’ a mercados externos, e incluso atender el mercado local de un modo más contundente”, dijo.

Torres Toro ya se encuentra inmersa en la creación de su tercera novela, programada para publicarse en el verano del 2023.

‘Amores innecesarios’ es un libro radicalmente distinto a ‘Absenta dulce’. Si el primero consistió en una meditación sobre las decisiones fundamentales que tomamos en torno al amor y el desamor, el eje de la nueva novela es la ambición desmedida, alimento de las traiciones y transacciones humanas, que eran comunes para las mujeres y hombres de ese despiadado momento en la historia, que ya hemos conocido desde la perspectiva de autores realistas y naturalistas. “Cuando supe de la historia de la matriarca de esta familia, me obsesioné con la imagen que me construí de ella, no solo por lo fascinante de su dramática vida sino el crucial momento histórico en el que vive la familia, que también juega un papel importante durante la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en el 1898. Es una saga de muchas capas y personajes que tejen el mundo hipnótico de ‘Absenta dulce’”, dijo Torres Toro.