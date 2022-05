La historia moderna de los pueblos se cuenta a través de los ojos de cientos de documentalistas que, año tras año, crean obras con distintas temáticas y otros puntos de vista que, en la mayoría de los casos resulta provocador y revelador. Con esto en mente, desde hace casi una década, la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR) llevará a cabo el evento Muestra de Cine Documental Latinoamérica en Nosotrxs en el cual le brindan la oportunidad al público de ver trabajos creados en Puerto Rico y en países de Latinoamérica.

La octava edición de esta muestra se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de mayo en el Archivo General de Puerto Rico, libre de costo. “Este es el proyecto más grande que tenemos en la Sociedad de Documentalistas, donde vamos a volver de modo presencial, después de suspenderla por causas de la pandemia”, indicó Rhett Lee García Figueroa, presidente de AdocPR. “Ofrecemos el apoyo y espacio a la exhibición de cine documental puertorriqueño y buscamos fortalecer nuestra integración cultural con Latinoamérica”.

Esta edición estará dedicada a Eduardo Aguiar, documentalista puertorriqueño, quien por casi treinta años, ha pro­ducido y dirigido filmes y vídeos en var­ios géneros. Como antesala a la muestra, el sábado, 30 de abril a las 5:00 p.m., el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) presentará “Cine Cultural con Eduardo Aguiar”, un proyección virtual y un conversatorio a través de Facebook Live en las cuentas de AdocPR y el ICP. Igualmente, como apertura de la muestra el jueves, 5 de mayo, se presenta “Retrospectiva: Homenaje a Eduardo Aguiar” a las 6:00 p.m., con la presentación del documental dirigido por Aguiar, “Vieques en el espejo de Panamá” (2003).

Este año, la muestra cuenta con una programación de largometrajes internacionales de países como México, Venezuela, Chile y Argentina, de temas variados, pero con un enfoque en temas de justicia ambiental y la comunidad. Además, se presentarán seis cortometrajes documentales puertorriqueños seleccionados a través de una convocatoria anual. Dos de ellos estrenarán durante la muestra.

Por ejemplo, el viernes, 6 de mayo, a las 7:30 p.m. se mostrará “La empresa”, filmado por el cineasta Ismael “Kique” Cubero García, grabado entre 2016 y 2022. “Esta película es una alegoría sobre el antiguo conflicto de la colonización, que se basa en la relación entre colonizados y nativos, y cómo ese antiguo conflicto se encarna hoy en el barrio Islote en Arecibo, ante la llegada del empresario José González Freire y el proyecto de la estatua de Colón. Aquí podemos ver los conflictos que se generan con los residentes del barrio Islote cuando se erige la estatua de Colón”, explicó Cubero García, quien es documentalista, editor, sonidista directo, guionista, investigador y camarógrafo.

Por otro lado, el sábado, 7 de mayo, también a las 7:30 p.m. también se estranará “Alas”, de la documentalista Llaima Sanfiorenzo. “Realicé este cortometraje de forma participativa junto con varias confinadas del Centro Correccional de Vega Alta, donde se filmó parte de la película, que involucra formatos de documental, de ficción y de animación. Como parte del cine participativo, yo llevé la película a la correccional para que ellas me dieran el visto bueno del último corte”, explicó Sanfiorezo, pasada presidenta de AdocPR y directora ejecutiva de la organización La Fábrica de Autorretratos. “Cuando la vieron, ellas rieron y lloraron de verdad. Estuve con ellas casi dos años trabajando, por lo que fue algo bonito y emocionante para todas”.

Otros cortometrajes documentales puertorriqueños que el público podrá apreciar incluyen “Comida pa’ los pobres” y “Chimenea de muerte”, que se presentarán junto a “La Empresa”, el viernes, 6 de mayo, así como “Gallos de pelea” y “Danae”, los cuales se mostrarán junto a “Alas”, el sábado, 7 de mayo. Ambos días, al finalizar la proyección, el público tendrá la oportunidad de interactuar y hacer preguntas a los cineastas encargados de los proyectos.

La octava Muestra Muestra de Cine Documental Latinoamérica en Nosotrxs es auspiada por el Instituto de Cultura de Puerto Rico (ICP), el Sundance Institute, el National Endowment for the Humanities, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, Optico Fiber y Awilda Colón. La muestra está abierta al público en general. Además, habrá venta de películas y otros artículos de AdocPR.

Complicado hacer documentales en la isla

La industria local de cine es una que depende de ayudas económicas, tanto públicas como privadas, por lo que hacer un largometraje de ficción es sumamente retante. Sin embargo, crear un documental es mucho más complicado aún debido a las condiciones del mercado actual. “Es sumamente difícil hacer documentales en Puerto Rico. Las condiciones de los documentalistas y del cine nacional recaen en tener sus propios trabajos para poder sobrevivir y poder dedicarle algunos tiempos para grabar”, explicó García Figueroa. “Hasta hace algunos años atrás los documentales recibían alguna ayuda por parte de la desaparecida Corporación de Cine de Puerto Rico, la cual también subvencionaba cortometrajes. Eso se logró en aquel entonces, pero ya no existe, y ayudó a que en la actualidad se estén viendo películas en los cines que fueron con estas ayudas públicas, de entidades privadas o fondos internacionales que se han logrado conseguir. Ya esos fondos no existen y nosotros hemos tenido que recurrir a la autofinanciación o a la colaboración con colegas”.

Cortometraje documental “Alas”, de Llaima Sanfiorezo (Suministrada)

En opinión de Cubero, la dificultad de crear documentales no se circunscribe solamente a Puerto Rico, sino que es algo que pasa en la mayoría de los países, por varias razones, incluyendo el hecho de que estas obras no suelen ser comerciales. “Además de eso, el documental siempre hace dos cosas: revela una realidad que no se conocía y, a veces, hay poderes que no quieren que se conozca esa realidad; o cuestiona verdades que se creían establecidas y, a veces, hay poderes que no les interesa que esas verdades sean cuestionadas”, explicó Cubero, quien ha participado en documentales como “Armonía” (2015) y “En el fondo de la música” (2013).

A pesar de lo cuesta arriba que resulta la producción de este tipo de películas, los cineastas boricuas especializados en documentales continúan trabajando en sus propuestas debido a que sienten, en parte, una responsabilidad con la historia. “Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografía. El documental sirve como ese espejo donde los pueblos pueden mirarse lo que han sido, cómo son y eso ayuda a proyectarse hacia dónde quieren ir o cómo quieren ser”, argumentó Cubero, quien estudió en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en La Habana, Cuba.

Cortometraje documental "La empresa", de Kique Cubero. (Suministrada)

“Los documentalistas puertorriqueños han podido, no solamente hablar de temas como puede ser el baloncesto, como puede ser el periodismo o el Verano de 2019, sino que, a la misma vez, hablan de otros elementos, conversan a través de lo audiovisual sobre los problemas que están pasando las personas”, añadió García Figueroa, quien es autor del cortometraje “Pequeña gran ausencia”. “Creo que eso es sumamente importante para que los ciudadanos se conecten con la realidad y por eso es que es tan importante que se continúen haciendo documentales en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Le queremos ofrecer al público ver otro cine que regularmente no tenemos en acceso. Presentamos películas más cercanas a nuestra realidad, que brinden entretenimiento, pero que también nos permitan reflexionar y conversar”.

Calendario de actividades

Jueves, 5 de mayo

6:00 p.m. Retrospectiva: Homenaje a Eduardo Aguiar, “Vieques en el espejo de Panamá” (2003)

8:00 p.m. “Cosas que no hacemos” (2020) de Bruno Santamaría, México

Viernes, 6 de mayo

5:00 p.m. “Conversatorio: Renacer del Cine Documental en Puerto Rico”. Evento virtual a través de Facebook Live

6:00 p.m. “Mal vecino” (2020) de Ricardo Jara, Chile

8:00 p.m. Cortometrajes Nacionales: “Comida para los pobres”, “La Empresa” (estreno), “Chimenea de muerte”, de Puerto Rico. Espacio para preguntas y respuestas con Cineastas.

Sábado, 7 de mayo

3:00 p.m. “La sesenta” (2021) de Colectivo Silbando Bembas, Argentina

5:00 p.m. “Once Upon a Time in Venezuela” (2020) de Anabel Rodríguez, Venezuela

7:30 p.m. Cortometrajes Nacionales 2: “Gallos de Pelea”, “Danae” y “Alas” (estreno), de Puerto Rico. Espacio para preguntas y respuestas con Cineastas.

9:00 p.m. Clausura del evento con música en vivo.

