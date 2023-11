Tras la gran acogida que tuvo en su paso por el National Museum of Puerto Rican Arts & Culture de la ciudad de Chicago, donde más de 30,000 visitantes disfrutaron de la exposición, “Nostalgia for My Island: Puerto Rican Painting from the Museo de Arte de Ponce (1786-1962)” llega al Allentown Art Museum, en la ciudad de Allentown, Pensilvania.

La exposición, organizada por Iraida Rodríguez-Negrón, curadora del Museo de Arte de Ponce, está compuesta por 20 pinturas icónicas de la colección de arte puertorriqueño de dicha institución, muchas de las cuales nunca han sido vistas fuera de Puerto Rico, indica un comunicado de prensa.

“Nostalgia for My Island” está organizada en torno a tres conceptos recurrentes en las artes de los períodos representados, “Mi hogar: Del campo a la ciudad”, selección que incluye Desde mi estudio (Salud 58, Ponce) (1930-35) de Miguel Pou y Beccerra y La puerta de San Juan (1926) de Fernando Díaz Mackenna; “Mi pueblo: Identidad y tradiciones”, que presenta el Retrato de María Catalina de Urrutia (1788) de José Campeche y Jordán y Caracolillo (1948) de Ramón Frade; y “Mi isla: el esplendor de la naturaleza puertorriqueña”, con Paisaje, vista de San Germán (1957) de Waldemar Morales y Naturaleza muerta (1900) de Francisco Oller y Cestero. Estos temas, que evocan el anhelo de la diáspora puertorriqueña, han sido claves en el desarrollo de la identidad de las nuevas generaciones de puertorriqueños nacidos en Estados Unidos.

Miembros de la diáspora puertorriqueña en Allentown y representantes de la organización Puerto Rican Culture Preservation: Jimmy Torres, Jacqueline Torres, Ricardo Orench, Teresa Donate, Flor M. Vélez, Robert Vélez y Guillermo López, junto a Iraida Rodríguez Negrón (centro) y Marcos Montero (derecha) del MAP. (Suministrada)

“Proyectos como este nos ayudan a mantener nuestra colección accesible mientras nuestras salas principales son reparadas tras los daños ocurridos por los terremotos del 2020. Con esta exposición también destacamos la relevancia que tiene el arte puertorriqueño dentro de nuestra colección. Nos entusiasma muchísimo que esta importante exposición llegue a la ciudad de Allentown, para el deleite de la diáspora puertorriqueña y de todo el que la visite. Sin duda, la muestra recoge el espíritu de un movimiento artístico muy distintivo, el cual celebra nuestras raíces e identidad cultural. Sabemos que, al igual que en Chicago, la exposición tendrá una gran acogida y exhortamos a todo el público a darse la oportunidad de visitarla”, dijo en un comunicado de prensa Rubí Rodríguez Bustillo, subdirectora del Museo.

Vista exterior del Allentown Art Museum en Pensilvania. (Suministrada)

Nostalgia for My Island se presenta en la Galería Rodale del Allentwon Art Museum desde el 3 de noviembre de 2023 hasta el 28 de abril de 2024. El Allentown Art Museum está ubicado en el #31 Calle North Fifth, Allentown, Pensilvania; y su horario es de jueves a domingo, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. Los terceros jueves de mes, el horario se extiende hasta las 8:00 p.m. La entrada es siempre libre de costo.

Para más información acerca de esta exposición y el calendario de actividades comunitarias y educativas, visite las redes sociales de ambos museos (@museoarteponce, @allentownartmuseum), y en las páginas web, www.museoarteponce.org, y www.allentownartmuseum.org.