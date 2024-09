Artesana deslumbra con talla en hueso

Un proceso minucioso

“Es hueso de res, porque voy a las carnicerías y lo compro; como ya esa res pasó inspección para uno comer, puedo trabajarla. El hueso que sirve es el de la pata que es el más fuerte, no tiene poro, porque el hueso de la costilla es bien bonito y todo, pero es poroso y no pule los trabajos, no quedan con ese brillo”, manifestó.

“Entonces, le pongo un poquito de algunos químicos, como, por ejemplo, bicarbonato de soda para que me ayude a ablandar y suelte la carne. Después que lo limpio, le saco el tuétano, todas las impurezas que tiene el hueso. Entonces, lo pongo a secar en un lugar del taller que no haya mucha humedad ni mucho sol”, detalló.

“La artesanía ha sido para mí algo tan especial. Mi esposo y yo criamos a nuestros hijos con las artesanías y no me quejo; no les faltó nada. El día que no puedo entrar al taller, ese día no soy yo”, subrayó.