La confección de títeres se convirtió en un propósito fundamental en la vida del artesano teatrero Cédric Asdrúbal Sáez Morales, quien, durante años, ha catapultado sus talentos para brindar un alivio a las cargas emocionales que arrastran las distintas poblaciones.

El especialista en artes escénicas descubrió su pasión por la llamada cuarta pared desde que cursaba la escuela elemental y, desde entonces, lleva consigo una herramienta espontánea para educar a niños, adolescentes y cualquiera que se confiese ante sus marionetas.

Nacido en el poblado Aguirre de Salinas, Cédric Asdrúbal no resistió la vena artística que heredó de su padre, Asdrúbal Sáez, un médico de profesión que, según el artesano, “era un cantante frustrado”.

No obstante, su entorno estaba impregnado de la buena música que, sin pretenderlo, fue atrapando al inquieto salinense hasta llevarlo a estudiar Teatro en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y a trabajar con reconocidas compañías, entre estas, Teatro del 60.

“Siempre me gustaba inventar”, contó el artesano de 63 años.

Fue cuando laboraba para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en el área de consejería en crisis, que Cédric abrazó el teatro de títeres como instrumento de sanación emocional.

“En ese tiempo, visitábamos las escuelas, cuando el huracán Georges (1998) y, desahogaba a los niños por medio del teatro de títeres. Hacíamos unas obras para concienciarlos de nuestra localización con respecto a la ruta de estos fenómenos atmosféricos y que dijeran cómo se sintieron y que sanaran, porque a veces algunos no querían hablar”, confesó.

“Luego entré a trabajar al municipio de Salinas en Promoción Cultural. Me empecé a relacionar con diferentes artesanos en 2005, aproximadamente, y me puse a tallar en las higüeras. Me certifiqué en higüera, estampas típicas y ahora soy maestro artesano en títeres”, explicó el coordinador de Asuntos Artesanales del Municipio de Salinas.

Asimismo, destacó que, le interesó el renglón de la artesanía en higüera, ya que “me dijeron que eso los indios lo usaban para hacer sus artefactos para comer… platos, cucharas”.

“Poco a poco, me fui haciendo de mis gubias y empecé a tallar primero con clavos para cemento. Así era que tallaban los primeros artesanos en higüera. Hacía de todo… especialmente el tema de Navidad. Ahí aprendí a tallar e hice piezas de reyes magos en cedro porque es una madera más blanda”, explicó.

Así las cosas, Cédric Asdrúbal continuó su trayectoria artesanal, agregando otros renglones, entre estos, calado, obras en PVC y nacimientos tridimensionales.

Sin embargo, la elaboración de títeres siempre tuvo un lugar especial en su vida.

“Comencé al lado de Rikavision, que era el canal 7, frente al parque Muñoz Rivera. Ahí había una escuela del Departamento de Educación que era de baile, actuación, entre otros. Ahí tomé el curso de diseño y confección de títeres”, recordó el padre de tres hijos.

“Luego fue la Asociación Puertorriqueña de Artistas y Técnicos del Espectáculo con Walter Rodríguez (actor, director y dramaturgo) que me abrió las puertas. Ahí cogí talleres de escenografía, iluminación y vestuario. De ahí, fui ampliando el horizonte”, sostuvo.

Al jubilarse, regresó a su pueblo natal para montar el teatro infantil Bagazo en el sector Coquí, a donde brindaba talleres sabatinos a las distintas comunidades de la zona.

Sobre los títeres

El artesano explicó que, existen distintas variedades de títeres, entre estos, a base de espuma de goma (foam) y el guiñol. Este último no gesticula, o sea, no mueve su boca.

“También se hacen con periódicos reciclados, platos de ‘foam’ o medias. A los calcetines les puedes poner botones como ojos y, para los niños, eso trae magia. Cuando daba clases lo usaba mucho, porque no es lo mismo cuando uno se para frente a ellos a darle una clase, que me escondía y sacaba el muñeco”, apuntó.

Entre los múltiples personajes que ha desarrollado Sáez Morales, está el jíbaro y un reconocido líder comunitario de Salinas, entre otras figuras creadas por este artesano.

“Es el líder comunitario del (barrio) Coquí, Nelson Santos. Lo admiro mucho por su trayectoria de tantos años, trabajando por la comunidad y espero que siga por muchos años más. Una persona como él, que se da tanto por las comunidades, son muy pocos en este país”, manifestó al mostrar una de sus obras.

De otra parte, Cédric Asdrúbal confesó que la confección de títeres “es una artesanía en peligro de extinción”.

“Los títeres se pueden usar en distintos escenarios, según la necesidad de la población en donde se presenta. Por ejemplo, cuando vino el encerramiento (por COVID-19) hice un vídeo con los muñecos y la gente lo esperaba, porque puedes hablar con ellos de mil cosas, hasta temas serios”, aseguró.

Igualmente, reveló que continúa ofreciendo el animado espectáculo durante la celebración del mercado artesanal de Aguirre, el tercer domingo de cada mes.

“Además de los artesanos y la música, hacemos un show de títeres para niños. Por lo general, es improvisar, dependiendo el mes y lo que se celebre, improvisamos el libreto. A la gente le gusta muchísimo los muñecos, especialmente a la gente mayor”, señaló.

“Los muñecos no tienen tiempo ni espacio y no necesariamente tienen que ser temas infantiles. Estoy planificando con mi sobrino hacer unos programas cortos a través del Internet. Es una forma de poner un grano de arena a nuestra sociedad”, concluyó.