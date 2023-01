Durante los cuatro días que duraron las Fiestas de la Calle San Sebastián, los más de 300 artesanos y artistas que participaron de la Feria de Artesanía y Artes Plásticas, organizado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, lograron poner a la disposición de los visitantes toda la mercancía en las cuales llevaban trabajando por muchos meses.

De hecho, fueron muchos los artesanos que participaron por primera vez de las Fiestas de la Calle San Sebastián, por lo que estos pasados días les han resultado de mucho provecho y les dejado un buen sabor. “La experiencia ha sido magnífica. Es la primera vez que yo participó y vine para probar. No había venido a esta feria y me encantó”, mencionó Evelyn Rodríguez, artesana certificada en tejido de aguja. “El público en amable y la gente del municipio se ha portado increíble, siempre pasan a verificar que todo esté bien y ha estado bien organizado”.

Algo similar le ocurrió a la pintora Griselle Soto Vélez, quien también es profesora de la Escuela de Artes Plásticas, y quien debutó este año vendiendo sus obras en este multitudinario evento. “Me ha ido súper bien. El público ha sido bien amable, me han hecho muchas preguntas y han sido súper curiosos. He recibido gente de toda la isla, que es maravilloso, y hemos recibido personas de países como Canadá, entre otros países”, mencionó la artista natural de Lares. “Muchos se han detenido a hablar conmigo acerca del trabajo que hago, que siempre va dirigido a mostrar los paisajes puertorriqueños, el tema de la mujer y la raza, así como los Reyes Magos que no pueden faltar y que siempre tenemos en el corazón”.

PUBLICIDAD

La artesana Evelyn Rodríguez participó de la Feria de Artesanía y Artes Plásticas durante las Fiestas de la Calle San Sebastián del 2023. (Carlos Giusti/Staff)

Para algunos de los artesanos, el jueves y, sobre todo, el viernes, fue bastante lento en términos de ventas, aunque todo mejoró por la gran cantidad de personas que visitó las festividades. “El jueves y el viernes no estuvo tan bueno, pero ya hoy y ayer son los días que más clientes hemos tenido”, explicó Alexandra Sánchez, quien ha participado en 17 ediciones pasadas de las Fiestas de la Calle San Sebastián. “En general, en términos de venta estuvo excelente. Creo que se le debe a la gran promoción que le dieron al evento”.

La artista Grisselle Soto Vélez muestra una de sus piezas. (Carlos Giusti/Staff)

Este año, la Feria de Artesanía y Artes Plásticas se celebró en el patio interior y en las áreas exteriores del Cuartel de Ballajá, así como en la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde también se integró una tarima y un área para espectáculos infantiles.

Para muchos de los artesanos que participaron de la Feria de Artesanía y Artes Plásticas, este momento representa la validación de su técnica, de sus años de dedicación y de la calidad de sus piezas. “La experiencia ha sido súper buena y la aceptación ha sido bien buena”, detalló Hernán Alexis Torres Rodríguez, quien se dedica a la creación de gafas de sol con monturas en madera de Puerto Rico y de Estados Unidos. “Los clientes que nos compran constantemente, siempre nos visitan y nos buscan. La SanSe para nosotros es un éxito verdaderamente”.

El artesano Hernán Torres Rodríguez crea gafas de sol con molduras de madera. (Carlos Giusti/Staff)

De hecho, en algunos casos los artesanos tienen que ponerse a trabajar en sus piezas para poder suplir la demanda de los clientes, quienes estaban dispuestos a esperar o recoger la mercancía más adelante en el día. “Me pasó en varias ocasiones durante estos días que, a veces, estoy aquí terminando algo y vienen por acá dentro y me dicen, ‘termínelo que vengo horita a buscarlo’. Y así mismo viene “, explicó Rodríguez, quien es una maestra retirada. “Eso uno se lo lleva como satisfacción y es reflejo que les gusta el trabajo que uno hace”.

PUBLICIDAD