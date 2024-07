Artista puertorriqueño Jun Martínez gana prestigioso premio en el Royal College of Art de Londres

El ejemplo más reciente que se puede tomar es el del pintor José “Jun” Martínez, quien resultó ganador recientemente del prestigioso premio “Valerie Beston Artists Trust Award” , dado por un jurado que lo selección entre los 144 estudiantes de maestría de la clase 2024 de la universidad Royal College of Art en Londres.

El bayamonés comenzó una maestría, que toma un año completar, en esta importante escuela que, por décimo año consecutivo, ha sido clasificada como la universidad número uno de arte y diseño en el mundo, según QS World University Rankings by Subject 2024. De hecho, las admisiones son sumamente competitivas, ya que la universidad cuenta con una impresionante alineación de exalumnos, incluyendo a Henry Moore, Barbara Hepworth, David Hockney, Bridget Riley, Chris Ofili y Tracey Emin.

Ante la noticia, el artista se siente sumamente orgulloso y emocionado, no solo la exposición que ha tenido desde que se dio el anuncio, sino por las oportunidades que le va a abrir en un futuro cercano. “Todos los estudiantes creamos una obra como parte de la exhibición de graduación y entre los 144 artistas, un jurado seleccionó cuatro obras donde le hicieron una entrevista a cada artista y de las cuales resulté el ganador del premio que, además de su prestigio, me va a brindar la oportunidad de quedarme en Londres un año más con espacio de taller y con un exhibición incluida, entre otras cosas” , explicó el puertorriqueño a través de una llamada telefónica desde la capital de Inglaterra.

Además del premio mayor, Martínez también apareció en la mención de los 10 artistas más sobresalientes de la clase 2024, llamada “Most Promising Artists from the Painting”.

Paso importante en su carrera

A pesar de llevar 10 años trabajando profesionalmente, hacer esta maestría en Londres ha sido una experiencia sumamente enriquecedora para Martínez. “Londres es una ciudad de una diversidad increíble, cultural, donde hay una cantidad de museos y de obras de arte que de otra manera solo vería en libros o en imágenes” , explicó el artista que cumplió sus 32 años hace unos días. “Esta experiencia, además de haber sido en una escuela tan importante como la Royal College of Art, el hecho de estar en esta ciudad es casi más importante, ya que es lo que realmente complementa y completa esta maestría”.

“Llevo 10 años pintando en Puerto Rico y acerca de Puerto Rico, especialmente del paisaje y lo más interesante que creo que ha pasado aquí es que pasé de pintar el paisaje de Puerto Rico estando allí, para pintarlo desde la distancia, pensando qué llevaba dentro de mí” , destacó Martínez, quien tiene un bachillerato en Humanidades y Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. “Desde siempre, en mi pintura reacciono mucho a lo que me rodea, incluyendo a la luz y a la naturaleza. Acá en Londres la luz, el clima y las estaciones son muy distintas. Así que, he puesto en diálogo lo que ha sido mi práctica de todos estos años con este nuevo ambiente, por lo que creo que mi obra ha crecido ”.

A pesar de que siempre ha creado obras con influencias históricas del impresionismo, del expresionismo y del arte abstracto, relacionadas a la naturaleza en Puerto Rico, el artista no descarta trabajar con paisajes de otros países. “Cada vez mis paisajes son menos específicos en el sentido de que tú puedes mirar una de mis obras inspiradas en Puerto Rico y sentirte identificado con cualquier otro paisaje con el cual hayas interactuado en otro lugar del mundo. Es algo que ya me pasa con mucha frecuencia”, añadió Martínez. “Por lo que no descarto pintar paisajes de otros países, porque mi arte se puede convertir en algo universal y es algo que considero muy lindo. Esto incluye cómo mi experiencia como puertorriqueño, de repente se puede ver reflejado en el arte y resonar en experiencias de personas que nacieron en otros países”.