Artistas Eduardo Lalo, Edna Román y John Rivera-Pico unen fuerzas en exhibición “Rastros”

Cuatro años de trabajo

“A medida que estuvimos sumergidos en ese proceso creativo musical, se fueron desarrollando varios proyectos e ideas en las áreas que nos interesaban a ambos y así fue integramos a Edna en este proceso”, explicó Lalo, cuya novela “Simone” fue galardonada en 2013 con el Premio Internacional Rómulo Gallego. “Inicialmente hablé con ella, para que colaborara con nosotros creando unas cajas pequeñas para incluir distintos objetos, y la llevamos con nosotros al primer viaje que dimos a las ruinas de la Central Aguirre. Ella comenzó a trabajar con su parte y, un día que la visito a su casa, veo que había creado una caja grande y de ahí fue haciendo otras piezas más grandes que no estaban contempladas inicialmente” . Ante el asombro de Lalo, le pidió a Román que continuara con su proceso creativo y con la expansión de las obras, que más adelante pasaron a ser parte de “Rastros”.

“Mi arte es muy anárquico, por lo que constantemente construyo y destruyo; coso y descoso; junto y separo. Hasta que llega el momento en el que digo: ‘quítenme las piezas de las manos’”, explicó Román, quien estudió en el Departamento de Bellas Artes y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, y una combinación de Eduación y Medios Audiovisuales en la Universidad de Massachussets, en Amherst, y quien es profesora en la UPR de Bayamón. “Cuando llegó el momento en el que me pidieron que parara de hacer obras, porque ya había demasiadas para la exposición, no podía parar. De hecho, si me hubieran dejado, todavía estaría trabajando otras piezas”.