La victoria de la vallista boricua, Jasmine Camacho-Quinn, en los 100 metros con vallas de los Juegos Olímpicos de Tokio fue motivo de alegría, recocijo e inspiración para los puertorriqueños que desde anoche han abarrotado las redes sociales con fotografías y mensajes de felicitaciones para la atleta. La gesta de la joven de 24 años también fue la musa de varios diseñadores gráficos de la isla, quienes compartieron sus caricaturas, ilustraciones y carteles digitales con el mundo entero.

Una de ellas fue la ilustradora Mya Pagán, quien aseguró a El Nuevo Día que -más que un homenaje- con su arte pretendió “validar la puertorriqueñidad” de Camacho-Quinn.

“Puerto Rico tiene un clima político complejo que provoca en las personas muchas emociones que chocan entre sí. Me pareció importante documentar la victoria de Jasmine no solo porque puso a Puerto Rico en alto y despertó ese sentir de pertenencia de país en nosotros, sino porque quiero validar su puertorriqueñidad porque algunos olvidan nuestra realidad de país que obliga a muchas personas a tener que irse y eso no les hace menos puertorriqueños”, sostuvo Pagán.

Asimismo, Gardy Pérez Ruiz, mejor conocido como Renshaus, también le dedicó una de sus obras a la segunda puertorriqueña en ganar una medalla de oro olímpica. El artista la describió como “corazón y talento”.

“Boricua donde quiera que se encuentre y eso es suficiente para celebrarla y reconocerla, como todo aquel que bien nos representa. También, nos trae unidad y alegría en estos tiempos difíciles”, apuntó.

Con mucho entusiasmo, el artista gráfico Gary Javier, también presentó su homenaje y sostuvo que es lo menos que puede hacer por alguien que representó a la isla de manera desinteresada, aun cuando puedo hacerlo por otro país.

“La motivación para realizar dicha caricatura es simple: siempre me gusta rendir mi homenaje a los que ponen en alto los colores de nuestra patria pero no titubié para realizar la Jasmine porque es lo menos que puedo hacer por alguien que quiera representar a Puerto Rico cuando tenía otras opciones”, expresó.

Otro que no se quedó atrás y se montó en la “ola olímpica” fue el ilustrador Migue Bayón. El artista puertorriqueño reveló que realizó la obra mientras presenciaba la emocionante carrera.

“La trabajé casi de manera espontánea. Quise hacerla mientras veía la competencia. Así, la ilustración tiene mi emoción por ella”, dijo a este medio.

Jorge Vargas, de igual manera, recogió el sentir del pueblo con una de sus ilustraciones.

Obra de Jorge Vargas.

“Como una flor llegaste a tu gente y todos nos inspiramos, eres nuestra héroe... ¡gracias Jasmine!”, precisó.

Garvin Sierra, de Taller Gráfico Puerto Rico, subrayó que para él era importante crear un cartel digital sobre Jasmine Camacho-Quinn porque es el trabajo que realiza cotidianamente y era la mejor forma en la que podía agradecer a la corredora.

“Qué mejor manera que asociar la obra con el poema ‘Majestad negra’ de Luis Palés Matos porque, precisamente, fue una una mujer negra la nos concedió la segunda medalla de oro olímpica. Creo que es un buen momento para replantear ciertos temas en el país y un punto para visualizar los problemas raciales que hay que no deben ocurrir”, expuso Sierra.

Jeancarlos Carrión, se inspiró en el sueño de Jasmine de cumplir su deseo y el de su mamá de obtener una medalla olímpica.

“Me inspiré por su mayor deseo de representar a Puerto Rico sin importar donde nació. Su gran esfuerzo para poder cumplir el sueño de ella y de su mamá. Nos enseña que con disciplina y esfuerzo podemos lograr cualquier cosa”, aseveró.