El refrán “nunca es tarde, si la dicha es buena” describe a la perfección el giro que ha tomado la vida de la retirada profesora de teatro del recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Elba Iris Pérez. Esto se debe, en gran medida, a que resultó ser la ganadora del primer concurso “Books Like Us”, llevado a cabo por Gallery Books, una división de la prestigiosa editorial Simon & Schuster, que tiene como premio la oportunidad de firmar un acuerdo de $50,000 para publicar su primera novela de ficción, “Woronoco”.

“Cuando me informaron que había sido la ganadora, no lo podía creer. Ya sabía que había pasado a la ronda final de seleccionados, pero era algo que no me pasaba por la cabeza”, explicó Pérez, quien reside en Houston, Texas, desde hace varios años junto a su esposo. “El hecho de que te den una oportunidad de contar tu historia, es algo que uno no se espera, porque Simon and Schuster es una de las compañías publicadoras más grandes del mundo. Sobre todo, que le den la oportunidad a una puertorriqueña es histórico en realidad”.

El certamen “Books Like Us” tiene como objetivo facilitar el acceso a escritores minoritarios y celebrar la diversidad de los lectores en Estados Unidos. Uno de los requisitos es que la persona viva en los Estados Unidos continentales y que el libro esté escrito en inglés.

Recuerdos de Woronoco

Pérez nació en Río Grande, pero pasó sus años de infancia en el pequeño pueblo de Woronoco, en Massachusetts, donde su padre emigró para trabajaba en una antigua fábrica de papel. En ese lugar se creó una pequeña comunidad de puertorriqueños que, a pesar de la distancia y de encontrarse en Estados Unidos, mantuvieron las tradiciones y la cultura boricua. A los 12 años regresó a Puerto Rico donde vivió con una tía en Aguas Buenas.

Esos años de juventud que vivió en Woronoco la llevaron, en el 2002, a visitar el pueblo junto a una hermana y un hermano, quienes también vivido allí su niñez. Para sorpresa de Pérez, descubrió que el pequeño pueblo que albergaba las viviendas de los empleados de la fábrica de papel Strathmore Paper Company habían sido destruidas, quedando solamente los vestigios abandonados de lo que fue una importante fuente de trabajo para el área en la década de 1950 y 1960. Sin embargo, lo más que le llamó la atención fue que ninguno de los habitantes de la zona conocían la historia de la comunidad que una vez existió allí.

“Fue como si nos hubieran borrado de la historia o como si hubiéramos pasado a la invisibilidad”, mencionó la escritora. “Eso a mí me chocó tanto y se me metió en la cabeza que pensé que, como historiadora, tenía que escribir la historia de Woronoco, que es la de muchos puertorriqueños que se buscaron la vida en Estados Unidos en esa época, como pasó en Nueva York y Chicago, y como sigue pasando ahora en otras ciudades. Esa historia no podía desaparecer así de la nada”.

Sin embargo, al comenzar a escribir la historia del pueblo, se dio cuenta que iba a ser mucho más fácil crear una historia de ficción, alrededor del pequeño pueblo, en donde tuviera la flexibilidad de darles vida a personajes que no fueran a traerle problema con personas reales que todavía están vivas.

“Rápido pensé que eso iba a ser un problema, por lo que empecé a escribir escenas con personajes ficticios y empecé a construir una historia, donde fui contando una trama”, describió la puertorriqueña, quien explicó que el libro “Woronoco” se publicaría en un periodo de tiempo que podría ser de entre uno a dos años.

Por 30 años, Pérez fungió como profesora titular en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo (UPRA), donde enseñó Teatro y Cultura Occidental. En ese tiempo fue fundadora de un grupo estudiantil de teatro en la UPRA, llamado Teatro Universitario de Histriones, y de un grupo de teatro comunitario, llamado Taller de Teatro del Tanamá.

Pérez tiene un bachillerato en Filosofía de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en Teatro de la Universidad de Michigan y un doctorado en Historia de la Universidad de Puerto Rico. La profesora retirada, quien fue mimo en Teatro Ikaro (Sir Icarus Circus) durante cuatro años antes de comenzar a dar clases en la universidad, es autora del libro “El teatro como bandera”, en el que narra la historia del teatro callejero en Puerto Rico, publicado en el 2010 por Centro de Estudios Iberoamericanos, la UPRA y la Librería La Tertulia.

Alcanza sus metas

A pesar de haber escrito este libro y de todos sus grados académicos, Pérez enfrentó dificultades al comenzar a escribir el borrador de lo que eventualmente se convertiría en “Woronoco”, sobre todo en lo que se refería en la creación de los personajes. Sin embargo, esto no la desanimó, sino que provocó un efecto contrario. Inmediatamente, la puertorriqueña decidió inscribirse en el Programa de Extensión para Escritores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), lo que la ayudó a definir un sinnúmero de elementos clave dentro de su historia y que le permitió visualizar mejor los personajes de la historia.

Para esta autora, la edad no es impedimento para cumplir con los sueños y de seguir buscando alcanzar metas. Por tal razón, Pérez aconseja a todo aquel que tenga aspiraciones de convertirse en un autor de cualquier tipo de literatura que simplemente comiencen a escribir. “Mi recomendación es que las personas se sienten y escriban las ideas que tienen en la cabeza porque esa es la única manera de saber exactamente cuán buenas y claras son las ideas y te permite fortalecer tus habilidades”, añadió Pérez, quien tiene dos hijos adultos. Incluso, le recomienda a cualquiera que escriba, aunque no llegue a ser publicado nunca, pero se lo puede dejar a sus hijos o a sus parientes, “porque la vida cambia tanto y da tantas vueltas que uno nunca sabe si en algún momento podría ser de interés”.