La escritora y artista creativa puertorriqueña, Tere Dávila, fue seleccionada como ganadora del Premio O’Henry, uno de los galardones literarios más importantes que se conceden en Estados Unidos, por su relato titulado “Mercedes’ Special Talent”, traducido al inglés de su original “El talento especial de Mercedes”.

El premio O’Henry, a cargo de la Fundación PEN/O’Henry (PEN America), es el galardón más antiguo y prestigioso de cuentos o relatos breves en Estados Unidos y ha sido otorgado anualmente desde 1919 (con una pausa por razón de la pandemia en 2020). El premio se instituyó por los amigos del influyente escritor William Sydney Porter, conocido por el seudónimo O’Henry (1862 - 1910) para reconocer historias de excepcional calidad y mérito.

Anualmente se seleccionan 20 ganadores de entre miles de relatos publicados en revistas literarias en Estados Unidos y Canadá. En un inicio, la organización sólo premiaba a autores estadounidenses, pero con el devenir de los años, ha ido sumando autores naturales de otras jurisdicciones. Esta es la segunda ocasión que una puertorriqueña es reconocida con este premio. La primera fue Judith Ortiz Cofer en 1994.

Dávila, autora puertorriqueña de cuatro libros de relatos y una novela y ganadora de dos premios nacionales de literatura del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), recibió el reconocimiento de la Fundación PEN/O’Henry por su obra “Mercedes’ Special Talent”. La misma es una traducción al inglés del relato original, “El talento especial de Mercedes”, que aparece en su libro titulado “Lego y otros pájaros raros” (Isla Negra Editores, 2013, San Juan, Puerto Rico). El cuento es un estudio de personaje y sus conflictos, vistos a través del cristal del humor, con la enfermedad y la muerte.

Los relatos premiados en 2022 serán publicados por la casa editorial Penguin Random House en una antología titulada "The Best Short Stories of 2022 the O’Henry Prize Winners". (Suministrada)

“Cada vez que un puertorriqueño o puertorriqueña gana un premio internacional es bueno para la visibilidad de todos. Aquí hay muy buenos ecritores que merecen ser leídos por más personas en más países”, expresó Dávila al recibir la noticia sobre el galardón.

La traducción al inglés del cuento de ficción estuvo a cargo de la profesora Rebecca Hanssens-Reed, del programa doctoral en literatura comparada de la Washington University en Saint Louis.

Junto a Dávila, otros autores premiados son: Alejandro Zambra, Samantha Schweblin, Chimamanda Ngozi Adichie, Lorrie Moore, Olga Tokarczuk, Daniel Mason, Josheph O’Neill, Shanteka Sigers, Yohanca Delgado, Eshkol Nevo, Pemi Aguda, Amar Mitra, Christos Ikonomou, Janika Oza, Vladimir Sorokin, Francisco González, Michel Nieva, Gunnhild Øyehaug y David Ryan.

El premio O’Henry es conocido por, a través de los años, haber galardonado a escritores de renombre como Alice Munro, Junot Díaz, Stephen King, John Updike, Raymond Carver, Joyce Carol Oates, Flannery O’Connor, John Cheever, William Faulkner y Truman Capote.

Los relatos premiados en 2022 serán publicados por la casa editorial Penguin Random House en una antología titulada “The Best Short Stories of 2022 the O’Henry Prize Winners”. La selección de los cuentos estuvo a cargo de la escritora mexicana Valeria Luiselli, autora del bestseller de New York Times “Lost Children Archive” (2019) y finalista del Booker Prize. La antología ya está disponible mediante preorden en Amazon y estará disponible en librerías desde septiembre de este año.

El cuento “Mercedes’ Special Talent”, está disponible en la versión en línea de la revista “The Offing” en el enlace: https://theoffingmag.com/translation/mercedes-special-talent/