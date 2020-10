El estratega en comunicaciones de Ballets de San Juan (BSJ), Andy Machín, fue galardonado con tres prestigiosos premios durante el Certamen Excel de la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico, según se informa en un comunicado de prensa. La información destaca que estos galardones llenan de entusiasmo a la institución, justo cuando su escuela inicia su reapertura de forma presencial del programa educativo para todos los estudiantes, además del estreno de la Temporada de Otoño de la prestigiosa compañía.

Machín obtuvo los premios a Mejor Interacción en Redes Sociales (Programa de Educación a Distancia de BSJ), Uso Efectivo de Influyentes (BSJ 2020) y Premio Especial Sixto Toro, por mayor efectividad en logros de objetivos. En la información también se le hace un agradecimiento especial a los profesionales que apoyaron incondicionalmente el trabajo de Machín, como Orlando Carreras, director ejecutivo y general; Nahir Medina, directora artística; Vanessa Vachier, directora de la escuela de BSJ; Paloma Puccio, asistente de dirección ejecutiva y Cindy Villarraga, estratega de publicidad.

En medio de esta celebración, BSJ indica en la comunicación que comienza el lunes 26 de octubre sus clases presenciales de manera escalonada y tomando rigurosas medidas para cumplir fielmente con las recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

“Lo más importante para nuestra escuela es la salud, como también el bienestar de nuestros estudiantes, por eso tenemos un protocolo muy bien definido para enfrentar esta emergencia de salud pública que es global”, indicó la directora escolar Vanessa Vachier en el comunicado.

BSJ informó, además, que el próximo 7 de noviembre a las 8:00 p.m. estrenará su temporada de otoño con “Joyas del Repertorio”. La función será en formato digital y será transmitida por la plataforma ZOOM. Esta temporada contara con los ballets “Vivaldi” y “Gottschalk Tropical” de la coreógrafa y primera bailarina de Ballets de San Juan, Ana María Castañón, y “El Amor Brujo”, de Manuel de Falla, con coreografía de Rosario Galán y participación especial de la coreógrafa, encarnando el personaje de la bruja gitana. La puesta en escena contará con la participación de los diseñadores Jaime Suárez en la escenografía y Toni Fernández en las luces.

La organización Ballet de San Juan, fundada en 1954, ha servido como vehículo para formar bailarines, coreógrafos y maestros de baile en Puerto Rico, así como para fomentar la afición hacia la danza, incorporando a esta gestión el desarrollo y patrocinio de artistas de otras ramas del arte.

El programa Educativo a Distancia y la Temporada de Otoño son posibles gracias al auspicio del Fondo Flamboyán para la Cultura y el National Endowment for the Arts. Para más información, de be comunicarse al teléfono 787 725-9140, o acceder a Ballets de San Juan en las redes sociales.