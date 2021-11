LOÍZA.- Artesanos, músicos, bailarines y gestores culturales han nacido y se han desarrollado en el barrio Medianía Alta, específicamente en el legendario Batey de los Hermanos Ayala.

El maestro artesano Castor Ayala Carrasquillo, patriarca de esta conocida familia loiceña, se aseguró bien de que su obra y aportación a la cultura puertorriqueña se mantuviera viva. De eso puede dar fe Raúl Ayala, quien desde muy pequeño observó a su papá en la laboriosa tarea de confeccionar caretas de vejigantes, hechas con coco, higüera y bambú, piezas con las que se destacó por 50 años y con las que sacó adelante a sus nueve hijos.

“Él desarrolló su forma única de hacer las caretas, algo con lo que yo he continuado y le he añadido mi propio estilo. Esta tradición viene del siglo XVI, pero nadie se dedicó a trabajarlas como medio de sustento y eso fue lo que mi papá hizo. Se dedicó de lleno a trabajar la artesanía”, contó quien tras el fallecimiento de su padre (1980), se ha hecho cargo del colorido taller de artesanías en Loíza, donde exhibe sus creaciones, las que también han sido expuestas en Estados Unidos, Alemania y España.

“Para mí es un compromiso, más que nada, con la memoria de mi papá Castor Ayala, que fue quien me enseñó todo esto. Seguir haciendo las caretas que él desarrollaba, para mí es bien importante, porque representa nuestra cultura loiceña. Las caretas del vejigante de Loíza son únicas… Y eso es otra cosa que me obliga a mí a continuar, el compromiso con mi pueblo, porque es lo que nos representa y es parte de la cultura grande de Puerto Rico. La verdad que a mí me quita el sueño pensar que no pueda seguir haciéndolo”, añade emocionado Raúl.

De la artesanía a la música

La herencia cultural de don Castor Ayala fue mucho más allá de sus artesanías, pues en 1959 fundó el Ballet Folklórico de Los Hermanos Ayala, que aún se mantiene vigente. La idea surgió tras una petición del productor Milton H. Lerh para llevar un grupo de bomba al programa de televisión “Show Time”, transmitido por Telemundo.

Don Castor convocó a músicos y bailarines de la comunidad para una audición en el patio de su casa y el productor, encantado con lo que vio, llevó a los elegidos al programa televisivo. A esa primera presentación, el grupo compuesto por miembros de la familia, vecinos y conocidos, asistió con el nombre de “Los Bomberos de Loíza”.

“La gente creía que éramos bomberos para apagar el fuego, y nosotros íbamos a encender el fuego realmente...”, recuerda entre risas Raúl. “Eso del nombre no pasó de dos años, porque daba esa confusión y entonces papá dijo: ‘Los Hermanos Ayala’ y empezamos a llamar al grupo así, porque ya la mayoría del grupo éramos nosotros (la familia)”, contó el actual director de la agrupación, que hoy cuenta con 18 miembros (entre bailarines, músicos y cantantes), la cual ha impactado con su bomba tanto en la Isla como en múltiples ciudades de Estados Unidos, México, Perú y República Dominicana.

“Hemos servido de ejemplo y modelo para muchas agrupaciones que existen hoy día, porque cuando nosotros estábamos empezando, no era como ahora, no había ninguna de estas facilidades de los teléfonos, ni Facebook ni nada de eso… era a pulmón”, señaló Raúl.

Como parte de su misión de preservar la música autóctona, hace más de 40 años que la familia organiza el tradicional Día Internacional de la Bomba, que forma parte de la celebración de las fiestas de Santiago Apóstol, el último fin de semana de julio. Los Hermanos Ayala tienen a cargo la apertura de la actividad, que continúa con la participación de diferentes agrupaciones de diversas partes de la isla que llegan al batey para tocar y bailar bomba hasta entrada la noche.

“Viene gente de todas partes a visitarnos, y nosotros encantados de que nos visiten; queremos que vengan. Tratamos de que las personas se sientan como en su casa”, concluyó Raúl.

El Batey de Los Hermanos Ayala, que funciona como museo y tienda de artesanías, está abierto al público todos los días de 10:30 a.m. a 5:30 p.m. La entrada es libre de costo. Para más información puede llamar al 787-564-6403.