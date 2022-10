La industria teatral en Puerto Rico se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia. Desde que se liberalizaron las restricciones que había en las salas de teatro relacionadas a la pandemia, se ha producido un despertar en la cantidad de obras que se presentan casi todos los fines de semana, que ha venido empujado por un apoyo masivo del público.

Uno de esos artistas que está disfrutando de este florecimiento del teatro en la isla, es el veterano actor Braulio Castillo, hijo, quien asegura encontrarse en un momento único en su carrera como actor de teatro. “En esta profesión uno nunca vive tranquilo, porque dependemos de que nos contraten para distintos proyectos y vivimos de eso. Pero te puedo decir que este año ha sido una bendición. Nunca en mi carrera profesional teatral, yo había tenido tantos proyectos, uno detrás del otro”, explicó Castillo, quien ha participado este año en producciones como “La Pasión de Jesucristo”, “Detener el tiempo”, “La peor cantante del mundo” y “La gaviota”.

PUBLICIDAD

“Esto se da gracias al público, porque son ellos los que determinan si seguimos o no. Gracias a Dios, el público está auspiciando el teatro, está yendo y está llenando las funciones y es una cosa impresionante ver esas salas con todas las butacas ocupadas”, añadió el actor que ha destacado también por actuar en telenovelas tanto locales como internacionales. “Por ejemplo, este fin de semana estrenó ‘La guagua aérea’ con un lleno total y así mismo ocurrió con ‘Los García’ hace unas semanas. La gente está yendo al teatro, porque estaban necesitadas de entretenimiento y eso para nosotros los actores y todos los que vivimos de esto ha sido un bálsamo”.

“¡Ay, Carmela!”

El público tendrá una nueva oportunidad de ver a este experimentado actor sobre un escenario los días 28, 29 y 30 de octubre en la obra “¡Ay, Carmela!”, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón y que protagonizará junto a Yamaris Latorre. Esta pieza del dramaturgo español José Sanchis Sinisterra, será el cierre del Segundo Festival de la Comedia, que lleva celebrándose desde hace casi dos meses.

Esta obra cuenta la historia de Carmela y Paulino, dos cómicos pobres y cansados, actores de una revista de variedades de tercera categoría, que, en plena Guerra Civil Española, y a causa de un error, cruzan las líneas y son hechos prisioneros en la zona franquista. A cambio de su liberación, son obligados por un teniente italiano, amante del teatro, a ofrecer un espectáculo de “varietés” a las tropas nacionales y a milicianos de las Brigadas Internacionales. Todo se complica cuando son ordenados a representar una parodia contra la República como parte del espectáculo, para hacer burla a los brigadistas internacionales que serán fusilados al día siguiente.

PUBLICIDAD

Yamaris Latorre y Braulio Castillo, hijo, forman parte de la pieza teatral "¡Ay, Carmela!". (Suministrada)

“Esta es una comedia muy inteligente, no es una pieza chabacana o una pieza que recurre a las malas palabras. Esta es una pieza muy bien estructurada que tiene un poco de humor negro y de humor físico, donde cantamos, bailamos y actuamos”, explicó Castillo al hablar de la obra que ya se había estrenado hace 20 años en la isla y que fue protagonizada en aquella ocasión por José Félix Gómez e Idalia Pérez Garay. “Todo el proceso de montar la obra ha sido un gran reto, porque no es que solamente la pieza sea difícil para aprender, sino que también tenemos que pronunciar las palabras con el acento español, marcando las eses, las ces y las zetas. Sin exagerar, puedo decir que esta pieza es una de las más retantes y difíciles que me ha tocado hacer en mi carrera”.

El puertorriqueño estará acompañado en tarima por Latorre, a quien conoce muy bien y con quien ha trabajado en muchas ocasiones, por lo que el proceso del montaje de la obra ha sido muy positivo. “Yamaris es una actriz espectacular, además una compañera extraordinaria y muy generosa. Ya yo había tenido la oportunidad de trabajar con Yamaris en teatro en varias ocasiones, incluso en cine. Es una actriz con mucho talento, muchos recursos y de verdad que va a estar espectacular en el papel de Carmela”, comentó Castillo, quien trabajó junto a Latorre hace varias semanas en la obra “La peor cantante del mundo”.

“¡Ay, Carmela!” cuenta dentro de su equipo de producción con Ana Sánchez Colbert, como asesora de movimiento, Miguel Vando en la dirección, diseño de vestuario y escenografía, Leonardo Aguilú en el diseño de luces, José “Chenan” Martínez en la música y sonido, Carlos Muñiz en el peinado y maquillaje, y Jackmarie Ortiz como asistente y regidora.

PUBLICIDAD

Actuar en el teatro de su padre

Por las pasadas semanas, todas las obras y producciones del Segundo Festival de Teatro se han llevado a cabo en el teatro que fue nombrado en honor al padre de Castillo, quien también fue una leyenda de la actuación en Puerto Rico y que se destacó por sus roles como galán protagónico en muchas telenovelas y películas producidas en la isla y en América Latina, en las décadas de 1950 y 1960.

Aunque Castillo ha actuado muchas veces en este teatro, no deja de ser especial estar sobre el escenario de este recinto. “El mero hecho de que haya un teatro que tenga el nombre de mi padre y que se lo hayan reconocido en vida y él pudiera disfrutar de eso, es extraordinario. Para mi padre fue un momento de mucha satisfacción y agradecimiento”, describió este actor que ha aparecido en películas como “Una boda en Castañer” y “La llamarada”. “En el contexto de lo que significa la ocasión es un gran privilegio y una gran emoción estar en ese teatro. No solamente eso, sino porque cerramos el Festival de la Comedia de este año. Es un momento muy especial, pero a la hora de la verdad, cuando uno sale a escena a uno se le olvida donde está. Uno está en un teatro, haciendo su trabajo, dando lo mejor posible para el público”.

Una vez termine su participación en la pieza “¡Ay, Carmela!”, Castillo se pondrá manos a la obra con otras producciones teatrales que estrenarán en los próximos meses. Esto incluye el musical “Otra canción de Navidad”, basado en la obra “A Christmas Carol” de Charles Dickens, que se presentará en diciembre en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico; a principios del 2023 participará de la producción del musical “West Side Story”, donde hará el papel del Teniente Schrank; en marzo actuará en una pieza teatral en la cual está a la espera de la confirmación de las fechas; y en Semana Santa estará tomando parte del musical “Jesucristo Superestrella” que subirá a escena en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La pieza teatral “¡Ay, Carmela!” tendrá funciones el viernes, 28, y sábado, 29 de octubre, a las 8:30 p.m., y el domingo, 30 de octubre, a las 5:00 p.m. Los boletos están disponibles en www.prticket.com o llamando al 787-200-7110.