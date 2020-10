Concentrarse en una serie de entrevistas que le realizaron a través de la historia de Menudo como un hombre de negocios fue a lo que le prestó atención especial el actor Braulio Castillo, hijo para encarnar el papel de Edgardo Díaz, como creador del fenómeno musical latinoamericano más influyente en la industria de la música.

En la nueva serie “Súbete a mi moto” que estrenó la semana pasada en Amazon Prime Video y podrá ser vista en Puerto Rico a través de Wapa TV a partir del martes, 20 de octubre, su personaje identificado como ‘Edgardo Díaz actual’ toma presencia desde el primer episodio, pues a través de una entrevista ficticia que le hace una periodista mexicana es que éste relata la historia del afamado grupo.

“A partir de una entrevista, desde ese momento es que comienza la historia retrospectivamente. Edgardo es quien la va narrando y la va contando. Él vive todo el tiempo en el momento actual, y va de pedazo en pedazo. La historia va viajando al pasado y vemos todo cómo transcurre a través de la perspectiva del personaje de ‘Edgardo Díaz actual’”, explicó Castillo sobre su personaje, que va recordando detalles que llevarán a los televidentes a conocer cómo surgió el sueño de armar la agrupación puertorriqueña que revolucionó la música a nivel internacional a partir de su fundación en 1977 hasta su eventual disolución en 1996.

El actor asegura que haber interpretado a ese personaje desde la perspectiva narrativa se le hizo un poco más fácil al tener interacción solo con la persona que interpretaba a la periodista. No obstante, tuvo que velar por su carácter, forma de contestar, gestos y forma de ser al responder preguntas, al resaltar que Díaz era muy parco, un hombre de negocios y muy en control de toda la situación, lo que para Castillo era muy importante resaltar.

“Edgardo Díaz siempre fue una persona compleja porque una persona que maneja un grupo tan exitoso como lo fue Menudo, y lo tuvo por tantos años, tiene que ser una persona que dentro de sí tiene una complejidad para manejar todos estos frentes a los que ellos -valga la redundancia- se enfrentaron. Yo lo veo también como una persona enigmática, como que siempre tiene algo dentro de su mente que está funcionando aparte de lo que te está enseñando, una persona que siempre está creando y está en ese proceso creativo, y deja esa impresión”, relató Castillo, quien grabó desde México y Puerto Rico para ser parte de la producción en la cual se invirtieron $10 millones y que se divide en 15 episodios de una hora.

Contrario a otros actores que fueron parte del elenco de “Súbete a mi moto”, el también presentador no tuvo la oportunidad de conversar con Díaz previo a las grabaciones de la serie, pues no hubo tiempo para hacerlo. Según explica, no se dio ese encuentro porque dentro del tiempo que le dieron para someter el casting, Castillo se encontraba fuera de Puerto Rico en un viaje extenso y cuando le dieron el papel, a la semana de haber regresado ya estaban grabando y tuvo que partir para México.

El experimentado actor, quien se interesó por la actuación desde temprana edad, llegó a tener contacto con Menudo y conoció a Díaz para el tiempo en que grababa telenovelas en el mismo canal en donde se transmitía la programación de la banda juvenil.

“Yo estaba viviendo prácticamente en Telemundo, pues estábamos ahí todos los días. Menudo entraba temporeramente a grabar su programa ‘Gente joven de Menudo’ y luego se iban a viajar, y regresaban. Había mucha presencia de los muchachos. Yo sencillamente me circunscribía a verlos y saludarlos. De vez en cuando entraba al estudio para verlos haciendo el programa, pero no me considero una víctima de la Menuditis porque ya yo había pasado de la adolescencia cuando estaba haciendo las novelas de Puerto Rico para aquel entonces”, contó Castillo.

Aun cuando cataloga su trabajo como “bastante mínimo en la serie” en comparación con otros personajes, incluyendo al del actor Yamil Ureña, quien es el que caracteriza el desempeño completo de Díaz, dijo sentirse actualmente “divinamente bien, animado, contento y pompeao con este proyecto”.

“Para cualquier actor es una gran emoción volver a la pantalla, que vean a uno y disfruten del trabajo. El trabajo mío es bastante mínimo, en comparación con el resto de los compañeros, va por pequeñas porciones durante la serie, se va añadiendo cosas y la serie se va a alimentando. Me gusta la idea de que me vean nuevamente y sea del agrado del público”, indicó el artista, quien se mantuvo alejado en sus expresiones sobre el malestar que han revelado varios ex Menudos al estrenarse la serie.

“Cada cual tiene sus verdades. Yo me circunscribí a la historia que se presentó en ese libreto en el que tuve que interpretar a Edgardo Díaz. De eso es lo que puedo hablar, sobre el proyecto al que estuve expuesto. Las controversias que puedan existir entre los exintegrantes y Edgardo son controversias que se verán, me imagino, en otros foros. No sé si saldrá alguien a contestarle las verdades de alguna manera. Mi verdad es la verdad que yo interpreto en esa entrevista, que fue una entrevista que se hizo con varios integrantes, incluyendo a Joselo y a Ricky Meléndez de lo que fue la historia de Menudo. Esa es la historia que yo sé y en la cual yo me empapé e interpreté”, aclaró a la vez que agradeció las muestras de apoyo por parte de la ciudadanía.

“Quiero agradecer al pueblo puertorriqueño por tantas muestras de cariño que tienen con uno, que me hacen sentir más que querido y con fuerza espiritual para seguir adelante. Me siento privilegiado de pertenecer a este país”, dijo el artista, quien hace unas semanas comunicó que enfrentó una situación de salud emocional por la que recibió tratamiento en el Hospital Panamericano.