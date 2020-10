Son pocos los actores que tienen la oportunidad de conversar con la persona que caracterizan en una producción fílmica antes que se presente en la pantalla grande. Quien lo hace es afortunado, ya que tendrá de primera mano cómo colocarse la piel de otra persona.

Esa fortuna la vivió el actor y cantante cubano Sian Chiong al poder conocer al excoreógrafo y director creativo de Menudo, José Luis “Joselo” Vega, quien en la actualidad es la mano de derecha de Ricky Martin, como parte de su equipo de trabajo.

Chiong es el joven actor que le da vida al personaje de Vega en la nueva serie “Súbete a mi moto” que estrenó la semana pasada en Amazon Prime Video y podrá ser vista en Puerto Rico a través de Wapa TV a partir del 20 de octubre.

El actor nacido y criado en Cuba con ascendencia asiática por parte de su abuelo, conoció a Vega a través de una videollamada, gracias al publicista Joe Bonilla.

Chiong narró que fue una conversación amena en la que más allá del contenido, se concentró en estudiar gestos y la personalidad para poder ejecutar la caracterización lo más idéntica posible.

“Mi gran ayuda fue que Joe me consiguió una videollamada justo una semana antes de grabar. Fue raro hablar con Joselo, ya era algo nuevo para mí hablar con una persona para interpretarlo. Me sentía como un entrevistador mientras lo estudiaba, lo observaba todo el tiempo para ver cómo reaccionaba y le hacía preguntas de escenas específicas que había leído en el guion. Además, pude hacerle preguntas sobre ¿si esto o lo otro realmente pasó? Me aportó mucho a la hora de abordar el personaje y la sensibilidad”, contó el actor que describió a Vega como “una de las personas más puras y nobles que he conocido”.

“Conversé con él escenas muy puntuales, no sobre la historia del grupo. Mi deseo era conocer las reacciones y sentimientos de él. Una vez tuve la oportunidad de habar con él dije ahora lo voy a tener muy claro. Voy a tener a la persona que vivió el momento en carne propia. Fue maravilloso”, añadió.

En un principio, el actor cubano hizo un casting para uno de los músicos de la legendaria agrupación, pero fue seleccionado para interpretar a Vega en la historia que ha desatado algunas críticas de parte de algunos de los exmenudos. La producción fue realizada por por Somos Productions, EndemolShine Boomdog y Pinolywood.

En la historia, se presenta a Vega, una las figuras importantes en el desarrollo del grupo, ya que además de ser coreógrafo fue parte esencial del equipo de trabajo del manejador y fundador de Menudo, Edgardo Díaz. Su nombre siempre estuvo tras bastidores a pesar de trabajar por casi 15 años con la agrupación musical que contó con 33 integrantes en su trayectoria.

“A Joselo lo empecé a conocer cuando me dan el personaje y fue difícil porque había muy poca información de él en internet. Siempre hago mi ‘research’ del personaje, y los directores me pasaron dos videos de Joselo ensayando una coreografía con los menudos en una azotea en Brasil. Entiendo que logré interpretar el personaje con el mayor respeto", mencionó el artista entrevista desde México, donde reside en la actualidad mientras graba la novela “La mexicana y el Güero”, de Televisa.

El artista fue uno de los integrantes de la “boy band”, Ángeles, en Cuba. A través de sus padres fue que conoció lo que fue el fenómeno musical de Menudo en el mundo.

“Conocí por mis padres que Menudo fue la primera 'boy and’ latina y que de ahí surgieron artistas como Ricky Martin, Johnny Lozada… pero no conocía todo el trasfondo. La magnitud de lo que lograron y en los tiempos que lo lograron. No sabían que eran tan pequeños. Me sorprendió mucho que fueran niños y la responsabilidad tan grande que tenían. Sin embargo, ellos lo hacían bien”, concluyó el actor.