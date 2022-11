Aguas Buenas podría tener su propio carnaval de concretarse una propuesta del artesano Juan Gustavo González Ríos, quien ha confeccionado varias caretas de vejigantes con la intención de exponer algún modelo que represente a la “Ciudad de Aguas Claras”.

Entre las alternativas que ha trabajado el artista de 46 años, figuran las máscaras de papel inspiradas en aves, tales como la cotorra y el guaraguao, pero su interés es impulsar un movimiento que incluya a estudiantes que quieran aportar sus respectivas creaciones.

Según González Ríos, “actualmente hay varias personas interesadas en el tema, pero no nos hemos podido organizar”.

“Me interesa someter al municipio una propuesta para que, con los estudiantes que hacen máscaras, hagamos una que sea pertinente a Aguas Buenas y que sea identificada como de Aguas Buenas para empezar un carnaval en el pueblo”, expuso el artesano nacido en San Juan y criado en Carolina.

El artesano Juan Gustavo González Ríos quiere que Aguas Buenas sea reconocido por esta expresión artesanal como otros pueblos de la isla. (Suministrada)

“A diferencia de las máscaras que quedan en la costa, tienen la característica que son de pescado o de animales de campo como la vaca o el lechón. En el área central, entiendo que debe ser el ave y sería más bien como la cotorra puertorriqueña, el guaraguao, aves pequeñas que se podrían poner en la máscara para hacerla más autóctona del centro de la isla”, reveló el egresado de la Escuela de Artes Plásticas.

De hecho, el artesano certificado en los renglones de máscara de papel y máscara de coco explicó que “mayormente, las primeras que trabajé eran todas con el tema de aves”.

Fueron sus exestudiantes de la escuela intermedia Dr. Pedro Albizu Campos, los que impulsaron a que su maestro se atreviera a formalizar su relación con las caretas.

“Es algo bien curioso, porque, aunque hacía máscaras de vejigante, no fungía como artesano. Los estudiantes me confrontan y me dicen: ‘Maestro, ¿cómo usted nos enseña algo y nos está diciendo que podemos ganarnos la vida con esto y usted no lo trabaja?’”, recordó González, que laboró varios años en el Sistema de Educación Pública como maestro de Bellas Artes.

“Básicamente, fue como un reto que me hicieron los estudiantes e inmediatamente pensé que, si quería enseñar esto, debía dar el ejemplo. Así que busqué todos los papeles y me certifiqué. Eso fue para el 2015″, sostuvo el educador, quien llegó a Aguas Buenas hace dos décadas cuando se casó con Beatriz Maldonado Becerril.

Aunque ya no trabaja para el Departamento de Educación, el aguasbonense por adopción comparte sus conocimientos en el arte popular a través de talleres que brinda en su canal de YouTube.

Ahí, enseña cómo confeccionar máscaras, ya sea en papel o en coco.

“La máscara de papel se trabaja en varios pueblos, pero mayormente la gente conoce la máscara de Ponce. Sin embargo, San Juan y Mayagüez tienen máscaras. Por ejemplo, en Dorado, está la máscara de vejigante que tiene más o menos el mismo tiempo que la de Ponce; mucha gente del área norte la conoce por el Carnaval del Plata”, destacó.

“Realizo caretas de vejigante, tanto de uso como de decoración. Tengo un tipo de máscara en papel que es como una caricatura, medio jocosa. Tengo también (la máscara) de coco, que la utilizo mayormente de decoración, porque el coco es un material que, aunque es abundante en Puerto Rico, no todos los cocos son aptos para hacer la máscara de uso”, aclaró.

De otra parte, el artesano, miembro activo del Colectivo Máscaras de Puerto Rico, resaltó que ambas caretas conllevan algún grado de dificultad.

“Cada máscara tiene su dificultad y sus retos. Por ejemplo, la máscara de Ponce, que se hace con la técnica de cartón piedra, tiene la limitación de que si la empiezas a trabajar en un día lluvioso, existe la posibilidad de que se pueda dañar o coja hongo porque no seca inmediatamente. O sea, no tiene ese periodo mínimo para secar para que no se dañe el papel”, puntualizó.

“Para la de coco, tienes que ser un poco más cuidadoso porque estás usando navaja, cuchillos, tienes que usar un poco más de fuerza. La de papel es más llevadera porque tengo un molde, voy pegando el papel por capas, y la dificultad o el reto es que tienes que trabajar y esperar mucho tiempo. En la de coco, cortas, y si los cortes son limpios y son buenos, pues avanzas un poco más”, agregó.

Mientras tanto, Juan Gustavo sigue compartiendo sus conocimientos, tanto en Internet como en las ferias artesanales, a la vez que sueña con un carnaval para el pueblo donde formó una familia desde el 2002.

Para más detalles, puede accesar “Mi arte para ti” en YouTube, Facebook e Instagram.

