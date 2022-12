El “frenesí” está asociado a un impulso que no puede contenerse. Así es cómo se define ese ímpetu que no para frente a nada ni nadie, para lo que no hay obstáculos ni razones que puedan detener a alguien que está pasando por ese estado.

Así es como describe el proceso creativo por el cual está atravesando en este momento el reconocido artista puertorriqueño Carlos Dávila Rinaldi, quien ha decidido llamar a su próxima exposición precisamente “Frenzy: Pinturas Recientes 2022″.

La presentación al público general de esta muestra, se llevará a cabo el sábado 17 de diciembre, a las 2:00PM, en la Galería Petrus, en Santurce. La misma contará con una visita guiada por parte de Dávila Rinaldi, quien es también escultor, dibujante y diseñador gráfico. El estilo moderno y contemporáneo que caracteriza su trabajo estará nuevamente presente en esta colección figurativa, en la que Dávila Rinaldi muestra una serie de imágenes icónicas relacionadas con nuestra personalidad como caribeños y nuestra realidad como puertorriqueños.

“Los detalles de la vida cotidiana, viéndola desde una óptica más crítica y detallada, rondan todos los días en mi mente. Siempre estoy jugando con las imágenes, buscando detalles de nuestra cultura, temas que nos hacen lo que somos, como “si le pongo o no kétchup a un pastel de masa”.

Me gusta mostrar nuestras escenas típicas, por lo que algunas de las piezas estarán basadas en mi experiencia al visitar lugares, como podrían ser los quioscos de Luquillo, que me sirven de inspiración por todo lo que allí se crea y se experimenta”, expresó el artista. Al hablar de su proceso creativo, el cual describe como uno muy disciplinado, señala que busca su inspiración en diferentes sitios, para luego comenzar con un dibujo que luego va puliendo, “haciendo un plano hasta llegar a la pintura final, un proceso a través de cual he realizado todo un estudio del tema.” “Pero cuando tengo mucho que decir y se me llena la cuota de cosas que me molestan es inevitable recurrir a lo figurativo, aunque no descarto también incluir algo abstracto”, dice, al mencionar que estará presentando temas relacionados a lo que ve y a lo que pasa en Puerto Rico, como lo es la erosión de las costas y la privatización, entre otros asuntos.

"Kiosko Kodachrome", pintura de Carlos Dávila Rinaldi. (Suministrada)

“Entonces no me puedo quedar callado, y es cuando fluyen las pinceladas llenas de color, que me permiten expresar de manera crítica lo que siento por lo que está pasando y en muchas ocasiones, mi frustración por la incertidumbre que se vive en el país”, dijo el artista, que obtiene mucha de su inspiración de los constantes “road trips” que realiza con frecuencia con el fin de conocer cosas y lugares nuevos y estar, sobre todo, en contacto con la gente.

Por su parte, Sylvia Villafañe, propietaria de Galería Petrus, señaló que “poder presentar esta colección reciente de piezas figurativas de Carlos Dávila Rinaldi, siempre es un privilegio y un placer, ya que denotan la fuerza de la escena artística contemporánea en la Isla.” “Siempre deseamos mostrar lo mejor y lo más significativo del arte puertorriqueño para deleite del público amante del quehacer cultural”, dijo Villafañe, quien invitó al público a pasar por la Galería y disfrutar de esta exposición a partir del sábado 17 de diciembre.

La Galería Petrus está localizada en el 726 de la calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar. Para detalles puede comunicarse al 787-318-8993 o por correo electrónico a info@petrusgallery.com. También en Instagram y Facebook; galeriapetrus