Isaac Newton, al descubrir las propiedades reales de la luz y el color, no solo revolucionó el pensamiento científico, sino que nos acercó a un mundo bello, vivo, mágico y perdurable. De manera parecida, Carlos Santiago -artista del grupo Generación Reactiva de la Galería Petrus- nos permite asomarnos, a través de su nueva exposición “Prisma”, a su universo personal.

Un espacio hecho de acrílico sobre lienzo, desde donde clama a favor de la naturaleza, la ecología y la supervivencia del planeta. Un mundo en colores. “Utilizo el prisma como punto de partida, según el uso que tiene para filtrar el color, porque quería que ese fuera el protagonista, pero también me refiero al prisma como filtro, para presentar mi opinión sobre los temas que me conmueven”, dice el artista, cuyas obras en rosa, rojo, violeta, amarillo, turquesa, azul, hasta en dorado, gris y blanco y negro, pueblan las paredes de los dos pisos de la conocida Galería, liderada por Sylvia Villafañe.

PUBLICIDAD

“Prisma” ya puede verse en modo virtual en la página de internet petrusgallery.com como parte de la serie de exposiciones que la Galería Petrus dio inicio desde el año pasado a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Obra del pintor puertorriqueño Carlos Santiago

“Algunos de los elementos recurrentes de mi obra son el agua, la tierra, la flora y hasta las frutas”, abunda Santiago. “Antes en mi pintura habían muchos elementos narrativos, pero ahora me baso en el color y en la síntesis del dibujo. Utilizo el color no ya como un elemento sicológico, sino que pasa a ser representativo de los elementos que nutren mi propuesta plástica. Y por supuesto, aquí hay mucho de mí, en toda esta búsqueda he pasado por diferentes estados anímicos, diferentes procesos y eso queda reflejado, eso es parte del prisma”, menciona el autor de “Noche de mar”, “Más allá del orbe”, “Mi colonia primate”, “El dulzor del sol” y “África en el Caribe”, que son algunos de los títulos de sus obras.

“El color es un elemento distintivo de la cultura latina y en Puerto Rico, en mi experiencia como galerista, las obras coloridas son las que llaman primero la atención”, dice por su parte Villafañe. Además, “es la primera vez en 25 años, desde que fundé Petrus, que realizo este tipo de montaje. Desde que llegas, sientes que vas a iniciar un paseo a través de un mundo de color”, abunda Villafañe. “Primero encuentras las pinturas color rosa, luego las turquesas y las amarillas, que conforman las paredes del primer piso de la Galería. Mientras que en el segundo nivel, comienzas observando las obras de color rojo, luego los azules/violetas y al terminar el recorrido, te topas con dos salas. A la derecha, instalamos las obras cuyo color relevante es el dorado y a la izquierda, está el plateado; el color que acompaña los blancos y negros. Ver al artista producir obras de un color a otro fue una experiencia impactante y me siento muy satisfecha de haberme empeñado en crear una experiencia como esta, para el deleite del observador”.

"África en el Caribe", 2021, Acrílico sobre lienzo, 48" x 70" del pintor puertorriqueño Carlos Santiago.

La Galería Petrus está localizada en el 726 de la calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar. Para coordinar una cita, puede comunicarse al 787-318-8993 o por correo electrónico, a [email protected] En Instagram y Facebook: galeriapetrus. Y en la aplicación móvil: Galería Petrus.