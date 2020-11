La reinvención en momentos de pandemia ha sido, más que una necesidad, un deber social que se ha expandido por las distintas ramas de las artes creativas, incluyendo el teatro. Ejemplo de esto es el colectivo teatral La V, compuesto por los jóvenes Janilka Romero, Luis Ra Rivera, Michael Vélez y Adriana Camila González, quienes decidieron no quedarse de brazos cruzados en estos últimos meses y crear una compañía que ofreciera al público una experiencia diferente de teatro virtual. Todos son egresados del Departamento de Drama del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Rivera, por su parte está actualmente completando una maestría en actuación en Brown University.

“La V surge ante la inquietud de no poder hacer teatro al estar todos cerrados. Nosotros, como investigadores, siempre estamos en la búsqueda de encontrar teatralidades dentro de todos los medios”, indicó la actriz Jamilka Romero. “Fue por eso que lo primero que hicimos fue un manifiesto de teatro virtual que sirve como nuestra carta de presentación y que expresa los postulados por lo que nos dejamos llevar”. Entre estos se encuentran hacer teatro en vivo y no grabado; tener interacción con el público; usar el medio digital sin ignorarlo; no es una obra transmitida desde un teatro; es una obra hecha específicamente para ver desde un celular, tableta o computadora.

La compañía de teatro La V está compuesto por, de izquierda a derecha: Luis Ra Rivera, actor; Janilka Romero, actriz; Adriana Camila González, regidora; y Michael Vélez, director. (ELNUEVODIA.COM)

Como parte de esta experiencia diferente que quieren llevar al público, La V llevará a cabo la presentación virtual “Étude No. 2: Microteatro Virtual en Vivo” los días 12, 13 y 14 de noviembre a través de Zoom. En el espectáculo teatral se presentarán dos micro obras escritas por Alejandra Ramos Riera: “Sinfonía No.1”, donde los experimentados actores Janilka Romero, y Luis Ra Rivera darán vida a una hipocondríaca y a un paciente del Síndrome de Tourette que se encuentran en el ascensor de un edificio y tras el paso de una serie de eventos inesperados logran convertir sus padecimientos en gozo de vida. Además, presentarán “Bajo Control” donde Janilka Romero caracterizará a Lucía, una mujer con falta de destrezas sociales busca un medio distinto para relacionarse con los demás, pero los resultados sobrepasan sus expectativas. Esta puesta teatral virtual será dirigida por Michael Vélez, quien será asistido por Adriana González.

A diferencia de la presentación de “Etude No. 1” que se mostró hace unos meses atrás, en “Etude No. 2” se filmará con una sola cámara. “En este caso, nos pusimos como reto usar un solo dispositivo. En las dos obras va a variar la manera en que se hacen las tomas”, señaló González, quien también es actriz. “Durante una de las obras la cámara va a estar bastante movida, siempre en un tiro secuencial. Mientras que en la otra, tenemos el gran reto de componer un plano para lo estático”.

En el espectáculo teatral se presentarán dos micro obras escritas por Alejandra Ramos Riera. (ELNUEVODIA.COM)

Para esta ocasión, en “Etude No. 2”, las artistas quisieron investigar texto y adaptación de una obra de teatro. Fue así que desde un principio en el proceso pensaron rápidamente en la obra de la puertorriqueña Alejandra Ramos Riera, con quien tienen un vínculo creativo. “Alejandra es compañera de nosotros desde hace muchos años. Ella publicó un libro de 10 piezas de micro teatro y estas dos piezas forman parte del mismo. Además de eso, nosotros vimos cuando se montaron ambas por primera vez en El Viejo San Juan”, añadió Romero. “A nosotros nos encanta cómo ella escribe y lo que trabaja. Inicialmente leímos unos seis textos de su autoría y llegamos a la conclusión que estos eran los mejores para adaptarse al teatro digital”.

La presentación virtual tendrá una duración de unos 50 a 60 minutos, que además de incluir las dos obras, habrá un espacio en el cual los actores tendrán una interacción con la audiencia en la cual quieren crear un ambiente de fiesta en el cual le pedirán a estos que se vista de cierta manera y que iluminen sus espacios.

El costo para disfrutar de “Etude No. 2” es de $6. Los interesados, deben acceder a la página de Zoom del evento o acceder a través de las redes sociales de la compañía de teatro, tanto en Facebook como en Instagram, bajo “lauvepr”.