Esta tarde el mundo de la literatura recibió con pesar la noticia de la partida física del destacado librero Norberto González, de 70 años.

Como una pérdida irreparable ha sido descrito el fallecimiento de una de las figuras más importantes en el mundo literario por su apoyo en la publicación y distribución de cientos de obras de autores puertorriqueños durante las pasadas cinco décadas.

González falleció en el hospital Pavía, donde se encontraba hospitalizado desde hace dos semanas tras haber sufrido un infarto cardiaco.

Una de las personas en reaccionar fue el cantante y escritor Silverio Pérez, quien se enteró del deceso al toparse con la librería cerrada.

“Estoy de luto. Los escritores y lectores estamos de luto. Murió don Norberto González. Vine a la librería a traer a mi hija que está de visita y me encontré la puerta cerrada. De inmediato supe la noticia. El país tiene una deuda de gratitud con Norberto. Gracias librero por excelencia. En tu honor, seguiremos escribiendo y leyendo”, publicó en su cuenta de Facebook.

De otro lado, el dramaturgo Roberto Ramos Perea en un extenso mensaje dejó saber que está desvastado, al también narrar cómo se enteró del fallecimiento de quien se refirió como “mi hermano, mi amigo, mi editor, y mi socio en todo lo que han tenido que ver mis ediciones en los últimos 20 años”.

“¡Un editor decente! Los hermanos González dieron y dan cátedra de decencia, de sensibilidad y respeto a los pocos que hemos sido “los autores de Norberto”, los Gavioteros, los autores que estos tres hermanos seleccionaron para dar prestigio al mejor editorial del que goza Puerto Rico en estos instantes.

Y ahora, el broder se nos fue. Se me llevó la tierna y generosa sonrisa de su esperanza. Y a la literatura nacional se le ha detenido el corazón. Y el mío.

Con Norbert la vida de un buen escritor siempre era un nuevo proyecto: “escríbeme el prólogo de este libro”, “¿cuándo me traes el manuscrito?”, “¿Vale la pena publicar este?, aconséjame”, “te voy a imprimir más copias de este por que se está vendiendo bien, ven a buscar el cheque”?

¡Un editor que pagaba, que respetaba! En un mundo -con muy pocas excepciones-, que está lleno de ladrones y usurpadores de derechos de autor, Norberto era el mesías”, dice un extracto de su mensaje publicado en Facebook.

Por otra parte, el doctor Carlos Roberto Gómez Beras, catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH), manifestó en su cuenta de Facebook: “Se ha despedido la gran columna del libro en Puerto Rico: Norberto González. Maestro, colega, amigo y faro. Ya no seremos los mismos, pero su ejemplo como librero, distribuidor, promotor y editor nos debe guiar. Pocos, como él, han sabido perdurar en un oficio tan necesario, uniendo honestidad, verticalidad, conocimiento, pasión, familiaridad y generosidad. Esto que acabo de escribir se lo decía en vida y él siempre se sonrojaba, como el alma sencilla y brillante que era. “Gracias, Robert...”, me decía. “Gracias, Norber...”, le digo”, manifestó en la misma red social.

De la misma manera, la relacionista profesional y autora de “Titantos”, Uka Green, se solidarizó con la familia González y expresó su agradecimiento por este negocio familiar darle espacio a su libro en la Librería Norberto González, en Río Piedras, y en Casa Norberto, en Plaza Las Américas.

De otro lado, la escritora Norma Lisa Rosa, además de sentirse desvastada e incrédula ante la repentina partida de González, esta dijo sentirse como una “escritora huérfana”.

“Estoy devastada, no lo puedo creer mi querido Norberto González (de Casa Norberto y librería Norberto González) acaba de fallecer. Él fue el primero que creyó en mis libros y me apoyó. No pudiste ver el libro que tanto deseaba que publicara: “YO AMÉ A UNA HIJA DE PUTA”. Descansa en paz, otro ángel que abandona el plano terrenal. Mi corazón está bien triste…”, reza la publicación.

Mientras tanto, una de las figuras de la política que expresó su sentir fue el exgobernador Alejandro García Padilla, mediante un comunicado de prensa:

“Falleció Norberto González y a mi mente saltó parafraseado el famoso estribillo de uno de los temas famosos de Alberto Cortez: “cuando un librero se va, deja un espacio vacío…”. Es que Norberto no era “un” librero. Era “el” librero de nuestra generación y un verdadero amigo para la comunidad literaria y para el país.

Conocía del tema en todos los renglones: literatura, libros de texto, históricos, en fin, todos. Abría la puerta para que escritores y escritoras locales pudieran salir al mercado y apoyó a incontables autores. Su Editorial Gaviota y su sapiencia como librero siempre estuvieron al servicio de nuestras voces nacionales. Conocí de primera mano el tema al publicar con Ana Teresa Toro el libro Vida, Patria y Verdad. Acogió nuestro manuscrito con respeto, compromiso y dignidad, y por ello estaré siempre agradecido.

La partida súbita de Norberto González nos entristece a todos los que le conocimos por el amigo que perdemos y nos debe preocupar a todos y todas en el país por el espacio que deja vacío. Un abrazo a toda su familia, a la comunidad literaria que hoy lo llora y a los lectores y lectoras que echaremos de menos a ese librero que siempre podía encontrar el libro que estábamos buscando dentro del maravilloso laberinto de letras donde habitó. Descanse en paz”, concluyó.

Por otra parte, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, expresó su pésame a toda la familia González.

“Nuestro abrazo solidario a la familia del respetado librero Norberto González ante su lamentable fallecimiento. Norberto con su visión educativa, mantiene hoy viva la importancia de la cultura de la lectura en Puerto Rico impactando así generaciones. Que descanse en paz”.