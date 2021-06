El amor por la naturaleza y su espíritu aventurero impulsaron a la norteamericana Corky Parker a viajar con su esposo por Latinoamérica, Hawaii, Asia y Europa en busca del lugar perfecto para quedarse y desarrollar un nuevo negocio. Pero en ninguno de los destinos que visitaba encontraba lo que quería. Hasta que, gracias a las millas acumuladas por ser viajeros frecuentes, en 1996 llegó la oportunidad de viajar a Puerto Rico y conoció Vieques.

“Siempre he sido muy aventurera, me gusta visitar lugares fuera de los circuitos habituales. Visité Culebra y fue una experiencia bonita. También fuimos a Jayuya y a Utuado, y eso de verdad que me encantó. Luego llegamos a Vieques y al segundo día de estar allí vi un anuncio en un pequeño periódico de la isla, Vieques Times, sobre la venta de un terreno y una casa rústica”, cuenta Corky en una entrevista telefónica desde su actual hogar en Seattle, Washington.

Fue amor a primera vista. “Seis meses después de tener esta idea de buscar el lugar adecuado, lo encontramos. Cuando vi el portón del lugar pensé ‘esa soy yo’. Era una pequeña cabina en madera y no tenía agua ni electricidad, pero era el lugar perfecto y llegó mucho antes de lo que anticipaba”, relata la escritora, quien en ese momento acababa de cumplir 40 años, tenía tres hijos pequeños y negocios que atender en Estados Unidos.

Así se convirtió, junto a su esposo, en la propietaria de La Finca Caribe, un hostal ecológico en el que, por casi 25 años, fue la anfitriona de cientos de huéspedes que llegaban de todas partes del mundo. Un sueño hecho realidad que floreció en la Isla Nena y donde dice que se enamoró por completo del estilo de vida y de la bienvenida que recibió de los viequenses.

De esos años de aventuras y retos acaba de publicar el libro “La Finca: Love, Loss, and Laundry on a Tiny Puerto Rican Island”, una crónica ilustrada o “memoria gráfica” donde describe cómo fue su vida hasta que llegó el huracán María “y lo destruyó todo”.

Portada del libro La Finca, donde su autora, Corky Parker, narra su vida en Vieques.

“Soy una persona muy visual y como creativa quería unir las palabras con fotos y el libro fue una oportunidad para hacerlo. Este era un lugar tan único que quería capturar las imágenes. Son como mis memorias ilustradas, con dibujos, collages y fotografías en márgenes y pliegos”, describe Corky, quien cree que era un lugar donde personas de diferentes estilos de vida se conocían y rompían las posibles diferencias culturales.

“En el libro hay mucho sobre cómo vivir de manera sostenible y sobre las diferencias culturales, sobre no solo aceptar sino celebrar el concepto de, simplemente, vivir juntos. Manejar La Finca me enseñó mucho, probablemente más de lo que podría poner en un libro”, afirma la autora.

La escritora destaca, además, que el libro tiene un final feliz a pesar de que tuvo que vender la propiedad. “Es sobre lo afortunada que fui de ir por todo este proceso de divorcio, bancarrota, unos grandes retos y todas las diversas cosas que pasaron allí. Pero escribí el libro para celebrar eso”, afirma.

Aventuras, amor y decepción

Según Corky, se trata también de la historia sobre cómo se enamoró del lugar, sobre la autoconfianza, el autodescubrimiento, la aceptación de la decepción y la pérdida.

“En el epílogo del libro, cuento sobre la enfermedad de mi segundo esposo, quien fue diagnosticado con cáncer y murió seis semanas antes de la llegada del huracán María”.

La escritora, quien creció en California, afirma que siempre ha tenido mucha afinidad con la cultura latinoamericana. De hecho, de niña vivió unos años en México y cree que por eso se le hizo tan fácil quedarse en Vieques y criar a su familia.

“Mis hijos crecieron allí, fue un esfuerzo de toda la familia”, explica, mientras indica que en el transcurso de esos años, su primer esposo le pidió el divorcio y tuvieron que declararse en bancarrota cuando la burbuja de las empresas tecnológicas e internet se desplomaron. “Lo perdimos todo, excepto La Finca”, agrega, mientras explica que en el libro también describe esos retos y tribulaciones, aunque nada le quitó el enamoramiento con “ese pedazo de tierra que es tan único”.

Se emociona y hasta se le quiebra la voz mientras habla sobre su vida en Vieques. Dice que no quiere llorar en medio de la entrevista y recuerda que muchos puertorriqueños que la visitaban siempre le decían que el lugar les recordaba mucho a “la casa de mi abuela”, algo que la ponía muy contenta.

“Los huéspedes amaban el ambiente casual y sencillo del lugar. En este mundo de hoy es algo muy difícil de encontrar. Para mí, más allá de lo casual, era también tener cierta honestidad con uno mismo. (Era un lugar) que no tenía pretensiones de estar a la moda o conseguir seguidores en las redes sociales. No era como lucía, era más de que las personas se sintieran cómodas. Y fue muy divertido compartir eso con grupos ecologistas, educadores y estudiantes”, afirma Corky, mientras destaca que tenía huéspedes que iban todos los años y que el espacio se convirtió en un segundo hogar para muchos puertorriqueños al igual que norteamericanos.

El hosta ecológico La Finca, en Vieques, se caracterizaba por la sencillez y la comodidad.

Luego de que el huracán María destruyera la propiedad, trató de rehabilitarla, pero la muerte de su segundo esposo seis semanas antes lo hizo todo muy difícil. “Siempre estaré más que agradecida. Ha sido un viaje increíble, el mejor y más rico capítulo de mi vida”, agrega la escritora, quien decidió venderle la propiedad a una “antigua huésped que se convirtió en amiga, Sylvia Di Marco, y ahora se conoce como Finca Victoria”.

“Extraño tremendamente el lugar. Pero más que nada, la oportunidad de compartir con los invitados no solo un lugar hermoso, sino una forma de vida más simple. Sobre todo, con los estudiantes y con todos los grupos que organizamos, que fue lo mejor del lugar”, agrega la escritora y destaca que el libro ha tenido muy buenos comentarios de los lectores. Pero indica que uno los favoritos fue el de una mujer norteamericana que se casó con un puertorriqueño.

“Me dijo que mi libro la ayudó a comprender mejor algunas de nuestras diferencias culturales. Compró una copia para todos los miembros de su familia. Eso me alegró el día. Eso se vivía en La Finca y ahora también con el libro”.

