Una de las personas más contactadas, durante la discusión pública en torno a la posible demolición del antiguo Hotel Normandie, ha sido el creador de la iniciativa “78 pueblos, 1 bandera”, Héctor Collazo Hernández, quien aseguró que no pintará la estructura con una bandera de Puerto Rico.

Tras reclamos en las redes sociales por parte de figuras públicas como los actores Carlos Ponce y Julián Gil, para pintar el hotel Normandie con una bandera puertorriqueña enorme, Collazo Hernández explicó que, aunque le encantaría, no puede integrar el hotel a su iniciativa de plasmar la monoestrellada en todos los pueblos de la Isla.

’'Creo que he recibido esta foto más de 300 veces de parte de mis seguidores queriendo que mueva a mi gente para realizar esto. Les cuento que me encantaría pero tengo razones para no hacerlo. [...] Ya tengo un arte de la bandera en San Juan, el mismo se encuentra en La Perla y me encanta la exclusiva de este’', explicó el artista a través de una publicación en Instagram.

Del mismo modo, agregó que sería un proyecto ’'demasiado ambicioso’' y que no le gustaría ’'abusar’' de las personas con las que ya ha pintado murales en 65 municipios.

Collazo Hernández también reconoció los esfuerzos del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y ciudadanos quienes buscan restaurar el edificio para que conserve su importancia histórica y valor arquitectónico.

’'Entiendo que ya hay personas realizando un movimiento para que este monumento histórico pueda recuperar su esencia y vuelva a ser lo que antes fue visualmente. Así que, aunque me encantaría, no puedo!’', puntualizó.

Durante la semana pasada, distintos sectores sociales se han manifestado en torno al edificio Normandie tras el representante del Partido Popular Democrático Ángel Matos García presentar una resolución concurrente para expropiar y demoler el antiguo Hotel Normandie, situado en la entrada del Viejo San Juan.

Por un lado, el ICP se manifestó en contra de que se derribara el edificio, dado que forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos de Washington D.c. desde 1980 y existe una propuesta para rehabilitarlo.

“Para este edificio de propiedad privada, que está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, se desarrolla desde hace más de un año una propuesta preliminar para su rehabilitación. Dicha iniciativa recibió el endosó conceptual del ICP y la aprobación de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, la cual ya lo ha referido a las autoridades federales correspondientes en Washington”, explicó la institución en expresiones escritas.

Por otra parte, ciudadanos como Luis Alberto Maldonado Ruel tomaron la iniciativa de pintar el edificio en protesta a la medida del representante del PPD, quien justificó la pieza legislativa al plantear que el hotel antiguo es un estorbo público que ’'atenta contra la seguridad de nuestros ciudadanos y visitantes’'.

Incluso, el día después de que Maldonado Ruel pintó el edificio ’'solo’', manifestó en sus redes sociales que volvería a pintarlo con el apoyo de otros ciudadanos que le escribieron, pues el antiguo hotel había amanecido con graffitis nuevamente.

El productor Raphy Piña, fundador de la disquera exitosa Piña Records, también expresó su deseo en comprar el edificio para su rehabilitación durante la semana pasada.

Collazo Hernández agradeció a sus seguidores por creer en su proyecto, pero reiteró en un mensaje al actor Julián Gil que pintar el edificio con una bandera sería muy complejo.

’'Eso es demasiado de grande. Necesitaríamos un ejército’', afirmó.