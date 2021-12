JAYUYA.- Las herramientas que utilizó Zolymar Aulet Robles para enfrentar sus procesos de vida se convirtieron en una serie de sopas de letras que, además de entretener, funcionan como una guía inspiracional que ayuda a aliviar las cargas de una manera particular.

Se trata de Motivigrama, un concepto innovador que incluye una serie de reflexiones dirigidas a mejorar la salud mental y emocional de las personas a través de una revista que contiene 96 juegos, precisamente derivados de cada lectura en un proyecto impulsado por Aulet Robles y su esposo Rafael Rodríguez Martínez.

Según Zolymar, la publicación inicial surgió para financiar un proyecto de tarjetas postales de felicitación que quería desarrollar, pero un accidente cambió totalmente el curso de su historia, pues en el camino, tuvo que dejar su trabajo como agente de seguros para poder atender su situación de salud. Sin embargo, entendió que era el mejor momento para dar rienda suelta a una meta con la que siempre soñó: tener su propia empresa.

La pareja jayuyana comenzó esta travesía en el 2017, cuando la destrucción ocasionada por el huracán María detuvo la posibilidad de desplazarse por la isla de miles de puertorriqueños que buscaban en qué entretenerse, pues el impacto social del ciclón destapó aún más las dificultades que viven los residentes de la montaña. De esa manera nace ZAR Creations, “una compañía que a través de sus decisiones pueda aportar algo positivo al mundo y a las personas”.

Zolymar Aulet Robles y Rafael G. Rodríguez, creadores de los libros de sopas de letra Motivigrama. GFR Media / El Nuevo Dia / © Jorge A Ramirez Portela (Jorge A Ramirez Portela)

“El primero fue en 2017 para el huracán María, que nos ayudó a darnos a conocer porque todo el mundo buscaba en qué entretenerse. El primero se llamó ‘Herramientas de autoayuda’ que para mí esto es oro. Aquí yo compartí todas las herramientas que me ayudaron a sobrellevar una de las etapas más difíciles de mi vida”, expuso Aulet, egresada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde obtuvo un bachillerato en trabajo aocial.

“Todas las cosas que busco, que me ayudan, que me hacen sentir bien para afrontar las cosas de la vida y crear una mayor conciencia, las comparto a través del Motivigrama. Si a mí me ayudó a algo, tiene que haber aunque sea una persona más que le ayude también. Todas las bendiciones que nos llegan, las compartimos. Eso es lo que nosotros queremos, ayudar a crear conciencia de ser mejores cada vez”, agregó Aulet.

Igualmente, describió la revista como la pieza que completó el rompecabezas de su existencia. “Todo fue a la vez y esto fue una bendición de Dios el decidirme dejar todo atrás, lo que no me hiciera sentir cómoda para buscar lo que yo quería. En este proyecto es donde uno todas las piezas del rompecabezas que habían estado en toda mi vida como suspendidas y después se forma este proyecto que lo reúne todo. Realmente estudié trabajo social para tratar de encontrarme a mí misma. Todo mi proceso de vida ha sido buscar dentro de mí y es lo que comparto en estos libros”, confesó la jayuyana.

Luego de la aceptación lograda con la primera revista, esta pareja se dedicó a desarrollar la continuidad del proyecto, que sale trimestralmente. De hecho, su producto contiene el sello de “Hecho en Puerto Rico”.

“La primera edición fue creada para que las personas que estuviesen recibiendo algún tratamiento, ya sea diálisis o alguna medicina para el cáncer u otra enfermedad, tengan una distracción buena, positiva, mientras reciben su tratamiento. Yo quería ayudar a otras personas que pasaran por lo que pasé yo, porque yo también tuve cáncer, todo me cayó a la vez, renuncié al trabajo, caí en depresión”, expuso.

Otras ediciones, tales como “Música para mis oídos”, “Reflexiones de un amigo”, “Que tal si…”, “¿Nos mueve el amor o el temor?”, “¿Quién soy y quién elijo ser?”, “Como yo lo veo” e “Historias reales”, forman parte del ofrecimiento familiar que muchos optan por coleccionar.

Asimismo, Aulet expuso los aspectos que hacen distinta la función lúdica de este popular juego ideal para personas de todas las edades.

“Aquí todo lo que presentamos son mensajes positivos. Esto es un libro de motivación, de reflexión, crear conciencia, que utiliza los juegos de palabras para hacerlo entretenido, para hacerlo diferente, para ayudar a internalizar mejor el mensaje que le queremos llevar porque las palabras que se utilizan aquí salen del texto. Prácticamente es como un ensayo que cada párrafo yo lo pongo en una página con un juego. La persona tiene la lectura y tiene el juego con las palabras que le refuerzan”, detalló.

De otra parte, Rafael es quien se encarga de llevar el producto a los estantes disponibles en más de 700 establecimientos en la Isla, entre estos, farmacias de la comunidad y megatiendas.

“Yo me encargo de la distribución, del mercadeo, la logística, las estrategias de venta. Hasta ahora llevamos 12 (ediciones) y ahora sale el 13″, dijo Rodríguez. “Al nosotros dar por gracia lo que por gracia recibimos, yo recibo como consecuencia la reacción de las personas porque sé que estamos aportando algo positivo a nuestra sociedad en estos tiempos tan difíciles”, reiteró.

En detalle

Motivigrama

Para más información sobre este modo sano de entretenerse, puede llamar al 939-216-3337 o escribir a zar.creations@gmail.com.