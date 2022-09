En la mayoría de los casos, el arte trata de imitar a la vida en cuadros, en canciones o en obras de teatro. Sin embargo, la realidad de la vida es en ocasiones mucho más cruel e imperfecta de lo que podría exponerse en cualquier obra de arte, aunque así lo quisiera el autor.

Situaciones tan dramáticas y penosas como la que se viven en la isla hoy día, a casi dos semanas del paso del huracán Fiona son un ejemplo de esto. Para la actriz Cristina Soler, lo que se está viviendo en gran parte de Puerto Rico, sobre todo en el sur, es inaceptable y debería ser motivo de reflexión para todos los ciudadanos del país.

“Yo no sé qué más tiene que pasar para que este pueblo tan maltratado y tan pisoteado, se levante y saque de sus puestos a todos estos políticos que nos gobiernan”, manifestó Soler. “Estos son unos seres insensibles, que jamás han sudado o han perdido una gota de sudor por falta de energía eléctrica, que jamás han pasado hambre, que ni les importa la pobreza, ni la niñez, ni la vejez. Estos seres aquí no pintan nada y quienes están levantando al pueblo es la gente”.

PUBLICIDAD

En parte, esta penosa situación por la cual el pueblo de Puerto Rico está pasando cinco años después de los destrozos del huracán María son, en cierta medida, parte del fracaso del sueño americano, situación que se mira desde otro punto de vista en la obra “¿Quién le teme a Victoria Woolf?”, que se presentará el 30 de septiembre, y el 1 y 2 de octubre en la Sala de Teatro René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce y de la cual Soler es una de las protagonistas.

“Esta obra es impredecible y sorpresiva, que tiene que ver mucho con cuánto nos engañamos los seres humanos cuando la realidad es dura, así como con la corrupción del sueño americano, tal y como lo expresó su autor, Edward Albee”, mencionó la actriz, quien comparte cartel con René Monclova. “Esta obra juega con esta idea de que todos tenemos que tener una posición alta en nuestras profesiones, que todos tenemos que tener una familia o una casa en un buen vecindario, que va a la par con lo que se supone que es el sueño americano y qué sucede cuando tú no puedes completarlo. ¿En qué te convierte eso a ti? ¿En un fracaso?”

En la galardonada pieza teatral, Soler y Monclova interpretan los papeles de un matrimonio con una relación llena de amor y de odio, de nombres Martha y George. Durante una turbulenta noche, la pareja es visitada en su hogar por una joven pareja (Camila Monclova y Jonathan Cardenales), donde ocurrirá una serie de incidentes y conversaciones que producirá un viaje emocional que llevará al público a reír a carcajadas y, tal vez, a llorar junto a los personajes.

PUBLICIDAD

A pesar de que la obra es un drama, tiene mucha comedia. “Como es la vida, donde no todo es blanco y negro, y donde hay grises y otros tonos”, añadió Soler.

Para la veterana actriz, conocida por sus papeles dramáticos en el teatro y sus personajes de comedia en la televisión, el ambiente de trabajo que se ha conseguido en los meses que llevan ensayando la obra será un elemento que ayudará a que el público se disfrute la puesta en escena. “Trabajar con René siempre es un disfrute, porque nos llevamos muy bien en lo personal y en escena. A eso, hay que añadirle a Camila y Jonathan, junto con el director Gilberto Valenzuela, y hemos hecho un grupo de trabajo bien chévere, donde todos nos entendemos”, expresó Soler sobre la producción de Tablado Puertorriqueño con la colaboración de Producciones Girasol.

Próximos trabajos

Soler es una de las actrices más solicitadas en las tablas locales, ya sea para producciones dramáticas o para comedias, algo que ha permitido poder mantenerse vigente ante el público. “Yo he sido muy afortunada de que nunca he sido encasillada en ningún género, que no es la realidad de otros compañeros”, explicó Soler.

Ejemplo de esto, son las próximas semanas de trabajo que Soler tiene en agenda. Mientras ensaya para la obra “¿Quién le teme a Virginia Woolf?”, también comenzó a los ensayos de la obra dramática “Estanque dorado”, que está en agenda para el mes de noviembre. De la misma forma, también forma parte del elenco de las “Noches de Jevas X”, de Teatro Breve, en el Café Teatro El Shorty, Santurce, todos fines de semana.

PUBLICIDAD

Los boletos para “¿Quién le teme a Virginia Woolf?” están disponibles en Ticketera.com o en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.