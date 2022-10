La actriz Cristina Soler se coloca ante cualquier rol interpretativo con candidez y con una credibilidad como pocas. Asimismo, se deshace de un papel inmediatamente que baja el telón o se termina el rodaje de una película. Se desprende con mucha liviandad. Pero de lo que nunca se puede desprender es del rol de madre. Frente a su hija, la también actriz, Lara González Soler, Cristina Soler es pura mamá.

Lara confirma de inmediato al decir: “tú nunca dejas de ser mamá, pero eres amiga también”. Y es que la actriz ha sido una madre guía en respaldar las acciones de su hija siempre velando el bienestar de ella, nunca imponiendo su criterio. De parte de Cristina no hubo muchas preguntas sobre si Lara debía seguir sus pasos en la actuación.

La única pregunta que Cristina hizo y que aplica a cualquier profesión fue “realmente, ¿sientes que esta es tu verdadera pasión?”. La respuesta de Lara fue un “sí”, La joven estudió literatura y además se desempeña como profesora de inglés.

Al encuentro con El Nuevo Día en el estudio de fotografía, Cristina llegó primero que su hija, cargada de bolsos y ropa. De entrada, reveló que traía toda esa ropa para ver cómo vendría Lara vestida para estar en sintonía. Una vez llegó Lara la ayudó con su cabello y la joven actriz hizo lo propio arreglando la vestimenta de su madre. La complicidad entre ambas es evidente y su vínculo afectivo fue más fuerte desde el divorcio de sus padres cuando Lara era pequeña.

Lara es una de las actrices en el musical de “La Guagua Aérea”, que estrena el viernes 21 de octubre en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Para la sorpresa de ambas, la joven de 26 años interpreta el mismo papel que hizo su madre en la película “La Guagua Aérea” del cineasta y documentalista Luis Molina Casanova. Cuando estrenó el filme puertorriqueño -inspirado en la obra del dramaturgo, cuentista, ensayista y novelista Luis Rafael Sánchez- Lara no había nacido.

La integración de Lara al elenco del musical fue por petición de la directora escénica del musical Aidita Encarnación, ya que la actriz había trabajado anteriormente con la compañía Gíbaro de Puerto Rico.

“Voy a hacer tres personajes, incluyendo el que mami hizo cuando filmó la película que es la empleada del mostrador del aeropuerto. Se lo dije a mami y ella se puso bien contenta. A mí me gusta el drama y también el teatro musical. Soy más actriz que cantante y bailarina. Creo que a los cinco años empezó mi inclinación porque estaba metida en los estudios, los salones de ensayo y se sentía tan natural que sabía que esto era lo que quería. En el camino fui cambiando. Estudié literatura en la universidad y al salir lo afirmé: mi pasión es el teatro”, mencionó la actriz que ha hecho varios proyectos teatrales con su progenitora como fueron “Agosto Condado de Osage” e “Ingenio”, entre otras.

Cristina por su parte reconoció que al Lara estudiar literatura “tiene un ojo crítico que yo no tengo, soy yo la que le hago consultas con personajes”.

La veterana actriz sostuvo que en su hogar las sobremesas son de “obras de teatro, personajes, actuación y de películas”.

Madre e hija. Cristina Soler y Lara González. vanessa.serra@gfrmedia.com) (VANESSA SERRA DIAZ)

“Lara y yo nos consultamos mucho; ella va a mis ensayos cuando puede. Realmente ella corre sola y con este proyecto en particular no hay mucho que añadir cuando tienes a Aidita Encarnación de directora. Estoy segura que esta producción va a quedar espectacular”, aseguró la actriz que es parte del elenco de Teatro Breve, colectivo que se presenta los fines de semanas con la puesta “Noches de Jevas”.

La película aborda el tema de la emigración boricua a Estados Unidos durante la década de 1960. La trama se desarrolla cuando un grupo de pasajeros toma un vuelo para iniciar una vida mejor en la ciudad de Nueva York. Ese mismo argumento se va a presentar en la producción musical.

“En mi caso el reto es que hago tres personajes y diferenciarlos es el reto. Estoy feliz que uno de ellos sea el mismo que hizo mami. Siempre he admirado todo de mami. La última puesta en escena que vi de mami fue en la obra de ‘¿Quién le teme a Virginia Woolf?’ y aunque ella tiene una extensa carrera y proyectos fue una total admiración pues me impresionó. No solo es verla en escena, es un texto bien difícil. Ella en ningún momento se recostó pensando ‘he hecho esto antes’. Verla ahí en la producción... y la gente me paraba para felicitarla”, precisó Lara, quien tiene como meta para el 2023 producir un proyecto protagonizado por su madre.

El elenco de “La Guagua Aérea” lo componen los actores y cantantes Gerardo Ortiz, Tita Guerrero, Rafael José, Michelle Brava, Gisselle Ortiz, Wanda Sais, Magali Carrasquillo, Manny Manuel, Jesús “Chuíto” Muñoz, Christian Laguna, Ricardo Laboy, Lara González, Carlos Morales, Carlos Ferrer, Luis Obed, Rafael Vélez, Radamés Medina, Aidita Cuevas, Evelyn Rosario, Rosabelle Otón y Yeidimar Ramos bajo la dirección escénica de Encarnación. La dirección musical está a cargo del maestro Manny Trinidad y la coreografía de Carlitos Hernández.

Gíbaro de Puerto Rico es una compañía folclórica y teatral, cuya misión se centra en preservar, difundir y perpetuar la cultura puertorriqueña, fundada en 1973.

Las funciones son desde el 21 al 30 de octubre. Boletos en ticketera.com (787) 724-4747.