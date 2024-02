Cumbre de escritores en la isla con la presencia de un Premio Nobel, un Premio Cervantes y un Premio Pulitzer

1

Hernán Díaz (Premio Pulitzer 2023)

Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1973. En 2022, publicó la novela “Fortuna” (Trust), con la que ganó el Premio Pulitzer de Ficción en 2023 y fue incluida en la lista de los diez mejores libros de ese año por los periódicos The Washington Post y The New York Times. Ha escrito el ensayo Borges, entre la historia y la eternidad 2012 y la novela A lo lejos 2018 finalista de los premios Pulitzer y PEN/Faulkner y, también, galardonada con el Saroyan International Prize el Cabell Award, el Prix Page America y el New American Voices Award, entre otros.