Daniel Lugo cierra su larga carrera actoral en Caguas con “Aeroplanos”, una despedida emotiva y mágica

“Caguas es mi pueblo y, afortunadamente, tenemos este maravilloso espacio, el Centro de Bellas Artes de Caguas, gracias a un amigo que ya nos abandonó, (el exalcalde William) ‘Willie’ Miranda Marín, que nos dejó grandes obras en este pueblo. Este era el lugar indicado para hacer mi última impulsión teatral en mi país ”, manifestó Lugo en una conferencia de prensa realizada en el Moneró Café, Teatro and Bar, que estaba rodeado de avionetas de papel por motivo de esta futura presentación.

Asimismo, con esta presentación, Lugo celebra la oportunidad de cerrar este capítulo de su vida, que inició en 1961, cuando se presentó por primera vez para la obra “El baile”, de Edgar Neville, que fue producida por Sala Teatro Teguax, dirigida en ese entonces por el dramaturgo Tony Rigus. No se imaginó que esa oportunidad de asumir un rol que originalmente no era suyo le abriría las puertas para demostrar su pasión por las artes escénicas y poner el nombre de la Isla en alto.

“De esa época, tengo los recuerdos maravillosos de un muchacho de 16 años estrenándose en una actividad tan particular como es el teatro, aprendiendo a dominar los nervios. Crecí en una época donde los actores no solo eran personas con formación, sino que eran maestros; yo aprendí de toda esa generación y me siento muy satisfecho de vivir esos años”, manifestó.