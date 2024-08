Nace versión boricua de “The Addams Family”: estos son los actores

Yeidimar Ramos, quien hará el papel de “Merlina”, expresó su ilusión de trabajar en la pieza musical. “Amo el teatro musical. Llevo muchos años entrenando para tener un personaje como este. Es un personaje muy exigente. No tan solo me va a retar musicalmente, sino que también me va retar actoralmente porque yo soy una persona mucho más brillante y emocional, y aquí me va a tocar explorar otra dinámica totalmente diferente”, expuso al hacer referencia a la personalidad fría e inexpresiva de su caracterización como hija los “Addams”. Noah Seda tendrá a cargo representar a su hermano “Pericles”.Juan Pablo Díaz se mostró emocionado no solo de darle vida a “Tío Lucas”, sino de trabajar por primera vez en un musical teatral con su madre, la veterana actriz Magali Carrasquillo (“La Abuela”). “Solamente tomó 41 años. Trabajamos juntos por fin”, celebró con su habitual sentido del humor, tras bromear que adquirió el papel “porque mi mamá me consiguió el guiso”. A su vez, valoró la oportunidad de trabajar también “con grandes compañeros y compañeras”.