Puerto Rico cuenta con una rica historia dentro de la cerámica contemporánea que explotó sobre todo, en la segunda parte del siglo pasado, pero que no muchas personas conocen. Sin embargo, con el paso del tiempo son más las piezas de arte a través de las que el público puede disfrutar de los arrebatos de inspiración de un nutrido grupo de artistas locales.

Por ejemplo, a partir de esta semana, la pieza del ceramista puertorriqueño Agustín de Andino, “Entrada a Timbuctú” estará presente en la exhibición permanente del Museo y Centro de Estudios Humanísticos (MCEH) del Recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez. Esto es posible, gracias a la donación del empresario puertorriqueño Jorge E. Marchand Sifre, propietario de la obra desde 2001.

Esto representa la inclusión de la obra de este laureado sangermeño dentro de la Sala Duquella Wadestrandt, la única sala permanente de cerámica contemporánea que hay en la actualidad en Puerto Rico.

“Lo interesante e importante de este museo es que es el único que tiene, de forma permanente, una sala de arqueología, una sala de artes populares y esa sala de cerámica”, explicó el ceramista Jaime Suárez, miembro de la Junta Asesora del MCEH. “Son tres elementos que están conectados y que se pueden ver en conjunto con la sala de exhibiciones temporeras que se presentan durante el año”.

PUBLICIDAD

En específico, la sala de cerámica contemporánea alberga 90 piezas, de las cuales están en exhibición actualmente 60. La mayor parte de estas piezas fueron donadas por Maud Duquella, una de las galeristas y promotoras de las artes plásticas más importantes de Puerto Rico y el Caribe, además de donaciones del propio Suárez, quien entregó parte de su colección de obras creadas en la década de 1970.

Según explicó Suárez, quien creó el conocido “Tótem telúrico” localizado en la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan, esta sala cuenta la historia de la cerámica en la isla, comenzando con la cerámica industrial y la Puerto Rican Pottery, siguiendo por piezas creadas en el Estudio Caparra, donde Suárez formaba parte, así como de la Galería Manos y de los trabajos realizados por artistas en Casa Candina, entre otras.

Jaime Suárez, ceramista puertorriqueño. (Vanessa Serra Díaz)

“Lo importante de esta donación, que es la de Agustín de Andino, es que nosotros mismos como ceramista estamos conscientes que la historia de la cerámica en Puerto Rico se ha concentrado mucho en lo que pasó en San Juan, en Estudio Caparra, Galería Mano, y Casa Candina. Sin embargo, hubo un movimiento muy importante de cerámica que se dio en San Germán”, explicó Suárez, cuya obra “Galería de las Tierras” está expuesta en el Museo de Arte de Puerto Rico. “De Andino fue parte de ese movimiento y otros ceramistas que, desafortunadamente no están todavía representados en esa colección. Es nuestro interés subsanar y contar la historia completa y que esté representado todo el mundo. Así que, esta donación que nos hacen de esta importante pieza empieza a complementar y a llenar esa sala con las figuras que nos faltan”.

PUBLICIDAD

Para Suárez, De Andino es una figura sumamente importante en la cerámica puertorriqueña, porque es de los pocos artistas locales que tiene un entrenamiento formal académico y universitario en cerámica. “Vitín de Andino forma parte de un grupo de artistas que estaban en la zona suroeste de la isla que fueron parte de un movimiento que estaba ocurriendo a nivel mundial. Donde estaban en busca de la expresión a través del barro, a través de una forma más contemporánea que no tenía que ver necesariamente con lo funcional, sino que tenía que ver con lo expresivo y lo escultórico”, detalló Suárez, uno de los ceramistas más importantes de la isla.

Donación con un propósito

En el caso de Jorge E. Marchand Sifre, quien donó la pieza al museo, todo este proceso de traspasar la obra a la institución ha sido uno lleno de análisis, que ha estado acompañado de muchas emociones y recuerdos, debido a lo que representa para él la obra de Agustín de Andino.

“Todo parte del amor que mi madre Amalia tenía por el arte, porque desde que era pequeño, junto con mis cuatro hermanos, ella siempre nos enseñó y nos inculcó dos elementos clave: la lectura y el arte”, mencionó el presidente de la firma de comunicaciones ISC Group. “Además de eso, en la primera galería de arte a la que me llevó mi madre cuando era niño, que estaba localizada en el Viejo San Juan, vi una exposición de Agustín de Andino, cuyo padre era el mejor amigo del mío. Ahí empezó mi admiración por su obra”.

PUBLICIDAD

Con el paso de los años, quiso comprar una pieza de De Andino y su madre le prestó el dinero para hacerlo. Obra que Marchand Sifre conseva al día de hoy. “Con el paso de los años y, gracias al trabajo, pude ir adquiriendo arte puertorriqueño y ‘Entrada a Timbuctú' fue una que gustó muchísimo”, mencionó el amante del arte, quien hasta ahora tuvo esta obra de cinco pies de altura en su hogar. “Sin embargo, llegó el momento en que uno va reduciendo los espacios donde vive y me di cuenta que esta obra ya era muy grande para mi espacio”.

Jorge E. Marchand Sifre, presidente de la firma de comunicaciones ISC Group. (Suministrada)

Fue así como se reunió con sus 14 sobrinos y sobrinas, a quien ya había regalado parte de sus obras de arte y fueron ellos los que le sugirieron que “Entrada a Timbuctú“ era una pieza que pertenecía a un museo. “Más adelante, llamé a Jaime (Suárez) y le expresé lo que me estaba pasando y fue ahí que él me presentó el Museo y Centro de Estudios Humanísticos y me indicó que a ellos les gustaría evaluar y ver la posibilidad de recibir la pieza”, detalló Marchand Sifre.

Una vez aprobada la llegada de la obra de arte al museo, el empresario sintió un gran alivio y mucha ilusión. “Con mucho respeto yo le pedí permiso al artista para hacer la donación al museo y, sinceramente, me siento afortunado de que pase a amos de ellos”, añadió. “Yo soy parte de una generación que tuvimos la oportunidad, a través de mucho esfuerzo y trabajo de adquirir arte. Y creo que tenemos que preguntarnos ¿qué va a ser de ese arte? Me parece que lo más sensato sería empezar a buscar que ese arte perdure al donarlo a los museos, a la vez de que le damos la oportunidad a más personas de que disfruten de las piezas”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Suárez espera que el acto de Marchand Sifre sirva como ejemplo y comience un movimiento de otros coleccionistas de arte en la isla. “Con esta donación me gusta la idea de que esto podría dar pie a la entrada de otras personas que nos donen piezas que necesitamos para poder completar esta colección. Porque este museo es el lugar donde deben estar estas piezas de cerámica contemporánea que no tienen representación en estos momentos”, concluyó el artista.

Para información sobre el Museo y Centro de Estudios Humanísticos (MCEH) del Recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez, llama al 787-743-7979 o escribe a museo-gu@uagm.edu.