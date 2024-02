Dos artistas ligadas al quehacer cultural puertorriqueño reciben reconocimiento del United States Artists Fellowship

La vida del artista, en todas sus modalidades, está llena de muchas satisfacciones personales y de reconocimiento, pero también de inestabilidad económica, ya que los trabajos o proyectos fluctúan por ciclos y no de manera consistente. Ante esto, desde el 2005 el programa United States Artists Fellowship (USAF), con base en California, ofrece becas a artistas de todo tipo que viven en Estados Unidos y Puerto Rico.

“En toda mi carrera siempre he buscado romper con otras cosas. Romper es una búsqueda. En la danza romper es una búsqueda, una atracción adicional, que no es otra cosa que buscar una manera de poder decir situaciones sociales o políticas” , explicó Bravo, quien trabaja como maestra de baile en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, desde la década de 1980. Actualmente lo hace en la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) “Tengo esa inquietud de que a través de la danza se muestra un vocabulario corporal que tiene que hablar sobre lo que está pasando en la sociedad, en tu entorno y en la política, entre otros”.

Sin embargo, el premio más grande que recibe a menudo es saber cuánto la quieren y aprecian todas aquellas personas a las que enseñó en algún momento de sus vidas. “Eso no tiene explicación alguna. Es increíble saber cuánto uno es querido a través del tiempo. El premio mayor que yo tengo, además de mi hijo Ahmed, son estos estudiantes que son profesionales y que tienen sus propias compañías, que están afuera recibiendo premios”, detalló la bailarina. “Hay otras personas que decidieron no seguir en el baile, pero sí me dicen que fueron marcados al haber estado en contacto conmigo, porque es algo que les ha dado otra perspectiva en su emotividad y en la manera de vivir honestamente. Porque, al final, esa es la clave: ser honesto con uno mismo”.