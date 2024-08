Dos libros de autoras puertorriqueñas formarán parte del National Book Festival 2024

La literatura puertorriqueña dirá presente en el importante National Book Festival (NBF) del 2024, que se llevará a cabo este sábado, 24 de agosto de 2024, en el Walter E. Washington Convention Center de Washington D.C. Este evento, reconocido como uno de los festivales literarios más importantes de Estados Unidos, servirá como escenario para la presentación de dos obras escritas por dos autoras puertorriqueñas, Dahlma Llanos-Figueroa y Sara Gavrell Ortiz.

La selección de las obras que representa a la isla fue tomada por el Centro para el Libro de Puerto Rico, un programa que forma parte de la organización Humanidades Puerto Rico. De hecho, cada año, 56 Centros para el Libro afiliados a la Biblioteca del Congreso, que están presentes en los 50 estados y varios territorios de Estados Unidos, seleccionan un libro para público adulto y un libro infantil, para formar parte del pabellón “Great Reads from Great Places”. Este evento tiene como objetivo promover la lectura y celebrar el patrimonio literario de cada región representada.

“Estar en este evento es sumamente importante para la literatura puertorriqueña ya que, además de darle visibilidad a nuestras letras, nos convertimos por un día en los representantes de nuestra lengua, ya que es la única mesa que no presenta literatura en inglés”, explicó Sonya Canetti Mirabal, directora ejecutiva de Humanidades Puerto Rico. “Casi siempre escogemos libros que tienen edición en español y en inglés para lograr llegar a más público. Este es el tercer año que este programa forma parte de Humanidades Puerto Rico, por lo que hemos visto en años anteriores que mucho público puertorriqueño y latino, se nos acerca desde bien temprano, adquieren los libros que tenemos y nos deja sentir que, de alguna manera, tiene un efecto inclusivo para esta comunidad”.

PUBLICIDAD

Carátula de la novela “A Woman of Endurance” (“Indómita”), escrito por Dahlma Llanos-Figueroa. (Suministrada)

En 2024, Puerto Rico será representado por la novela “A Woman of Endurance” (“Indómita”) de Dahlma Llanos-Figueroa y por el libro infantil “La coquí nómada y el mar de estrellas” (“The Nomad Coquí and the Sea of Stars”), escrito por Sara Gavrell Ortiz e ilustrado por Christie López.

“Seleccionamos ambos libros porque llenaban muchos de los criterios que estábamos buscando. Por ejemplo, el libro infantil de Sara Gavrell Ortiz representa muy bien la diversidad cultural, la historia de Puerto Rico y su geografía. Es un libro infantil muy bonito, razón por la que comisionamos su traducción al inglés para tener también aquí esa edición”, añadió Canetti Mirabal.

Por otro lado, la directora ejecutiva destacó que la obra de Dahlma Llanos-Figueroa, quien es una autora afropuetorriqueña de la diáspora, es una novela histórica sobre el tema de la esclavitud. “Nos parecía muy importante que ese tema estuviera incluido, ya que en 2024 es el fin del Decenio Internacional para los Afrodescendientes y alineado con los esfuerzos que se han estado haciendo en el mundo entero y en Puerto Rico, quisimos incluir esta excelente novela”, destacó la puertorriqueña.

Otras actividades

La participación de los autores en el festival no se limita al evento principal del 24 de agosto, ya que previo al festival, se coordinaron varias actividades especiales.

Carátula del libro infantil “La coquí nómada y el mar de estrellas” (“The Nomad Coquí and the Sea of Stars”), escrito por Sara Gavrell Ortiz e ilustrado por Christie López. (Suministrada)

El viernes 23 de agosto, Gavrell Ortiz ofrecerá otra lectura de su libro en la Charles E. Beatley, Jr. Central Library en Alexandria, Virginia, a las 3:30 p.m. Este evento permitirá a los asistentes interactuar directamente con la autora y explorar las maravillas del libro que celebra la cultura y naturaleza de Puerto Rico a través de la historia de un coquí viajero.

PUBLICIDAD

De la misma manera, el día principal del festival, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer y obtener firmas de ambos autores. Por un lado, Gavrell Ortiz estará disponible para firmas de libros de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:30 p.m., mientras que Llanos-Figueroa firmará libros de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:30 p.m. a 6:00 p.m.

Ambas autoras mostraron su entusiasmo y felicidad por formar parte de este evento, a través de un comunicado de prensa que distribuyó la organización. “Este sería un gran honor para cualquier autor, pero como puertorriqueña en la diáspora, es aún más importante para mí ser reconocida y seleccionada para representar a nuestra isla, que está en mi mente y corazón donde quiera que me encuentre”, mencionó la autora Llanos-Figueroa. Por su parte, Sara Gavrell Ortiz también mostró su satisfacción de estar en Washington DC. “Me siento súper feliz y emocionada de que gracias al Great Reads el libro lo van a leer muchos niños y niñas y van a aprender sobre las maravillas de Puerto Rico”.