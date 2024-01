En muy pocas ocasiones es posible conocer a fondo el proceso creativo, la manera de trabajar de un artista plástico y qué hay detrás de su trabajo. Es por eso que resulta llamativo y peculiar que por los pasados meses en la isla se ha estado grabando pietaje para crear un documental que girará en torno al artista plástico puertorriqueño Eduardo Cabrer, quien se caracteriza por sus obras estilo ‘nostalgic pop’.

Este proyecto, que se filmó mientras el artista trabajó con la serie “Not Label for Individual Sale” y durante la apertura de la muestra a mediados de septiembre de este año, está a cargo del profesor puertorriqueño Nelson Varas Díaz, quien trabaja en el Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de Florida International University (FIU), en Miami.

Aunque no tenían contacto desde hace más de 30 años, ambos se conocían desde pequeños, ya que estudiaron en la Academia San José, donde la madre de Varas Díaz daba clase. Sin embargo, la idea del documental nació indirectamente gracias a una sugerencia que le hizo al profesor su hijo de 25 años.

Nelson Varas Díaz es un puertorriqueño que es profesor en el Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de Florida International University (FIU), en Miami. (Suministrada)

“Un día mi hijo llegó a la casa y me dijo que tenía que el trabajo de este artista puertorriqueño, llamado Eduardo Cabrer, ya que le habían llamado la atención. Al escuchar sus palabras, me quedé maravillado. Vi las obras de Eduardo que tenían como tema central objetos que como puertorriqueños interactuamos con ellos en algún momento de nuestra historia”, explicó Varas Díaz, quien vive desde hace siete años en Florida. “En ese trabajo de Eduardo, además de su deseo artístico, hay un trabajo de un historiador, que está mirando la historia del país desde una óptica diferente, a través de diferentes objetos y en alguna medida generando una conversación entre generaciones sobre cómo esos objetos, en alguna medida, han influido nuestra visión sobre lo que es vivir en Puerto Rico o ser puertorriqueño”.

Más adelante, Varas Díaz logró interactuar con el artista de manera más personal y hasta le pidió que trabajara un arte para uno de sus libros. Fue en ese momento que se le ocurrió documentar, de manera audiovisual, el trabajo que Cabrer llevaba haciendo por más de 20 años. Una vez se le presentó la idea al artista, este aceptó rápidamente por parecerle muy interesante y espontáneo.

Grabaciones en el estudio de arte

De esta manera, Varas Díaz filmó en varias ocasiones en el estudio de Cabrer en Santurce mientras preparaba la serie “Not Label for Individual Sale” que comprendió de 48 obras distintas con el mismo protagonista: una paleta Blow Pops con su envoltura. En cada una de las piezas, trabajadas sobre papel blanco, que representan cada una de las paletas tal cual sacó de una bolsa de paletas. “No discriminé las figuras. Para mí no son paletas, son personas. Pero no tan solo eso, puede ser la misma persona en distintos días, porque la paleta de repente cambia y tiene todos estos gestos que los podemos asociar con el comportamiento humano, de acuerdo a cómo esté la envoltura”, explicó el artista que retrata en su obra objetos que aluden a la nostalgia de tiempos pasados.

Ver todo el proceso creativo en el cual Cabrer trabajó las obras fue una experiencia única y muy íntima. “La mayor parte de los artistas puertorriqueños que a mí me fascinan o me han tocado emotivamente, son artistas que me presentan un producto que está culminado. Yo no sé cómo ese producto llegó a existir”, destacó Varas Díaz, autor de tres libros. “En esta ocasión, una de las cosas que para mí fue un privilegio muy grande, fue la idea de poder estar con Eduardo, en un momento tan íntimo, mientras hacía su trabajo y grabar el proceso. Quiero que la gente pueda ver lo que Eduardo hace desde adentro, aunque no tenga el privilegio de estar en el estudio, pero que pueda tener una experiencia lo más cercana posible a eso”.

Una de las obras de la serie "Not Label for Individual Sale” de Eduardo Cabrer. (Eduardo Cabrer)

De igual manera, hace apenas un mes, el profesor trajo nuevamente su cámara a Puerto Rico para grabar durante la apertura de la exhibición de estas obras, que se llevó el 14 de septiembre de este año. Allí aprovechó para entrevistar a los asistentes que incluían a personas de distintas edades para que les hablaran sobre qué les provocaba estas obras de paletas con las envolturas de Blow Pop. “Las historias que recibí de la gente fueron bien variadas y maravillosas. Fue como dar un viaje en el tiempo en la mente de las personas y lograr una conexión entre todos los que estuvimos allí”, explicó Varas Díaz, quien también es un psicólogo social y comunitaria. “A mí aquello me pareció no tan solo un evento de arte, sino que fue casi como una intervención social”.

Para Cabrer, el uso de la paleta rellena de chicle se ha convertido en una de las imágenes icónicas de su obra, algo que surgió, irónicamente, como una manera de rebeldía ante un comentario de una maestra de arte. “Tuve una profesora que me dijo que yo era un ‘pop artist’ y aquello no me gustó, por lo que reaccioné y sarcásticamente empecé a buscar palabras que tuvieran la sílaba ‘pop’ adentro, para luego convertirlas al arte”, explicó Cabrer, quien estudió un bachillerato en dibujo y una maestría en arte del George Washington University. “Fue así que comencé a pintar los Blow Pop, pero también hice garbanzos que las cajitas decían ‘pop pop’, hice Popsicles, hice Ring Pops y, poco a poco, me di cuenta de que en los dulces había algo que despertaba en mí recuerdos de la infancia y muy buenas memorias, por lo que seguí esa línea en mis trabajos”.

Nuevos rumbos

Aunque las paletas se han convertido en el objeto por el que lo identifican más en sus obras, Cabrer tomará un descanso de ellas en los próximos meses para enfocarse en nuevos proyectos. “Estoy preparando un cuerpo de trabajo que será nuevo y que se exhibirá en la Semana del Arte de Miami a principios de diciembre de este año”, destacó el artista plástico, quien es un ávido corredor y quien recientemente terminó el Maratón de Chicago junto a su esposa. “Además de eso, ya tengo otro concepto acá dentro en mi cabeza, que lo empezaré a trabajar en enero de 2024. Llevo como un año queriendo hacer un proyecto en particular, pero ya había empezado el de las 48 paletas, así que tenía que acabarlo. Ya lo difícil está, que es pensar en una idea y por ahí vamos”.

En cuanto al documental, Varas Díaz espera tenerlo listo para principios del 2024, toda vez que ya está la parte de grabación finalizó y próximamente comenzará el proceso de edición. El profesor universitario comentó que ya contrató a un músico chileno para darle vida a la banda sonora del proyecto.

Planes para el documental

“Sometemos los trabajos documentales a festivales de cine internacionales, particularmente a festivales que son de enfoque comunitario, porque nos gusta tener estas conversaciones en espacios no tradicionales de la academia”, destacó Varas Díaz, quien ha trabajado en varios documentales anteriormente, incluyendo “Collapse”, relacionado con el paso del huracán María por Puerto Rico. “Después de eso lo compartimos gratuitamente en las redes. Nuestra política con los documentales es que nunca se deben vender, siempre se deben repartir gratuitamente, y es algo que es posible gracias al apoyo financiero de la universidad FIU”.

Una vez esté finalizado el proyecto documental, Varas Díaz tiene como objetivo mostrarlos en distintos lugares, incluyendo Puerto Rico, donde contará con el apoyo y presencia de Cabrer para hablar de la obra y de sus trabajos artísticos. “Mientras más podamos utilizar el arte para educar y que se desarrollen otras facetas con esa obra, mucho mejor. Yo creo arte y la exhibo para crear una conversación”, destacó Cabrer, quien tiene su taller en Santurce. “Si Nelson puede aprovechar y crear un mundo paralelo con mi trabajo para educar y para documentar, bienvenido sea. Yo, en ese sentido, estoy encantado de poder ayudar”.