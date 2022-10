No hay nada como regresar a tu patria, sobre todo si es para traer alegría, risas y un poco de reflexión. Luego de una ausencia de ocho años en la industria del teatro en la isla, Producciones Contraparte, junto con su fundador Edwin Ocasio, vuelven a la isla para producir “Yo soy Mamita”, que subirá a escena los días 14, 15 y 16 de octubre, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Esta obra, protagonizada por las actrices Linnette Torres y Cristina Sesto, forma parte del Festival de la Comedia, que comenzó a mediados de septiembre.

“Aunque le llamamos un monólogo, no lo es realmente, porque Lynnette y Cristina están todo el tiempo juntas en la tarima, con el detalle de que cada una hace el mismo personaje, pero personifican dos conciencias distintas”, explicó Ocasio, quien ideó la historia, pero que fue escrita y será dirigida por el dramaturgo Joselo Arroyo. “Mamita representa a todas las mujeres que decidieron levantarse y decir ‘nosotras somos mujeres poderosa’. “Esta es la historia de una mujer que no se dejó pisotear por nadie, que se divorció, echó para adelante a sus hijos y dijo ‘yo soy una mujer digna’.

A pesar de ser una comedia, Ocasio considera que la historia que el público verá en tarima moverá y hará reflexionar a cada una de las personas que pasen por el teatro. “Mamita va a tocar la fibra de las personas, en especial a muchas mujeres que se van a sentir identificadas. Mujeres que se han tenido que levantar solas”, explicó el dramaturgo, quien fundó Contraparte, junto a Edwin Batista hace 32 años.

La idea de “Yo soy Mamita” era una que estuvo en la cabeza de Ocasio por muchos años y la cual llevaban trabajando desde hace mucho, sobre todo porque necesitaban tener a dos actrices cumplieran con los requisitos que necesitaban los personajes. “Necesitábamos una dupla de actrices que además de ser excelentes actrices, fueran bien panas, porque el personaje requería mucha complicidad y obviamente Linnette y Cristina son mega panas y han hecho mil cosas juntas”, señaló Ocasio, quien ha producido obras como ‘Esperando la guagua’, ‘Con el agua hasta el cuello’ y ‘Malas’.

Linnette Torres y Cristina Sesto son las protagonistas de la obra "Yo soy Mamita". (Colby Files)

Regreso a la isla

A pesar de que la participación de Contraparte en el Festival de la Comedia surge como una invitación del productor Ulises Rodríguez, Ocasio confirmó el regreso a Puerto Rico de las producciones de la compañía teatral a partir del 2023. “Contraparte regresa oficialmente. Tenemos en agenda un proyecto en Punto Fijo de Bellas Artes de Santurce, que se llevará a cabo la última semana de febrero y las primeras dos semanas de marzo”, detalló Ocasio a través de una entrevista telefónica desde su hogar en Davenport, Florida. “Después, tenemos separada la última de abril y la primera de mayo, con un proyecto bien grande, bien chulo en la Sala de Drama del Centro de Bellas Artes, al igual que algunas fechas en octubre, en el mismo recinto”.

De la misma forma, Ocasio trabajó durante la pandemia en el guion de una película durante un taller que tomó, el cual lo tiene en sus manos la cineasta Paloma Suau, por lo que podría convertirse en el futuro en una producción cinematográfico. Por otro lado, el dramaturgo también podría formar parte de una producción para la televisión, la cual no puede dar detalles, pero la cual podría ser determinante para su futuro en la isla.

Ocho años en Florida

Cuando Ocasio se graduó de escuela superior, en 1984, comenzó a trabajar con Teatro del 60 en y cuatro años más tarde pasó a laborar junto a Carlos Ferrari, con quien estuvo colaborando hasta 1992, cuando cerró Nuestro Teatro. En 1990 Ocasio había fundado Contraparte, pero el gran cariño, respeto y admiración que le tenía a Ferrari lo llevó a producir, entre otros trabajos, muchas obras del dramaturgo argentino. Además de eso, durante las décadas de 1990 y 2000, Contraparte presentó un sinnúmero de obras de comedia, musicales y dramas, además de que llegó acuerdo con el Departamento de Educación para brindarle teatro a los estudiantes.

Llegados a la década del 2010, el negocio teatral en la isla estaba sufriendo de las dificultades económicas que arrastraba el país, por lo que Ocasio y su socio decidieron probar suerte en el mercado de Florida central, donde ya tenían una residencia. “En realidad, mi movida a Orlando no fue tanto que yo me quise ir de Puerto Rico, sino que se dieron las circunstancias de negocio que, de alguna manera, me dejaron acá por un tiempo”, señaló Ocasio.

En 2014, Producciones Contraparte recibió el permiso para poder presentar obras de teatro en Estados Unidos, por lo que Ocasio y Aponte se pusieron manos a la obra y comenzaron, entre otras cosas, a contactar con un sinnúmero de personas relacionadas a la alcaldía de Orlando, algo que coincidió con la apertura del moderno centro de bellas artes Dr. Phillips Center for the Performing Art. “El director del Departamento de Asuntos Multiculturales de la ciudad hizo una relación muy linda y profesional con nosotros, y nos invitó a participar del primer proyecto que hicimos allá, llamado ‘Kissimmee - Puerto Rico del mismo chango las dos alas’, donde participó Carlos Merced, quien vive en Orlando, y varias actrices que trajimos de Puerto Rico”, mencionó Ocasio. “Ahí empezamos a correr con todo esto y cuando abrió el Dr. Philips Center nos invitaron a participar allí y fuimos la primera compañía teatro hispana en presentarse en el centro y abrir esa puerta. Algo que es maravilloso, porque aquí los teatros son bien difíciles para entrar y ser el vehículo para que otros dramaturgos hispanos y amigos pudiesen entrar, fue algo brutal”.

La presencia de Contraparte en el área de Orlando no pasó desapercibida, sobre todo por la temática y las piezas que montaron durante los pasados seis años. “Acá nosotros hemos producido cosas estrictamente de temática puertorriqueña e incluso muchos de estos proyectos se hacen con elencos de actores boricuas radicados en Florida”, mencionó Ocasio. “De alguna manera u otra, en nuestros años en Orlando, nunca hemos dejado de estar conectados con Puerto Rico, porque también presentamos en Florida Central como ‘Yo también soy una cougar’ de Corillo Eventos, o ‘Titantos’ con Uka Green”.

Esa primera presentación en el Dr. Phillips Center, en 2016, provocó que el representante Allan Grayson, quien le entregó a los productores una proclama del Congreso de Estados Unidos constando que habían sido la primera producción hispana en el nuevo centro de bellas artes de la ciudad. Por otro lado, en 2019, el alcalde de Orlando, Buddy Dyer, pasó una proclama en la ciudad que indicaba que el 19 de noviembre era el “Día de Producciones Contraparte”.

Aunque estos reconocimientos le llenan de orgullo y satisfacción, Ocasio comentó que podrían haber sido mucho mas importantes “en la medida que eso abra puertas reales, se creen becas para el arte, o se abra una oportunidad para que Contraparte lidere algunas iniciativas hispanas en la Florida Central. Pero la realidad es que nada de eso se ha dado, en parte porque aquí en Orlando no hay una industria de teatro, sino que hay un movimiento teatral”, expresó el dramaturgo.

Nuevas generaciones

El regreso de Contraparte a Puerto Rico coincide con una industria teatral local muy activa, donde varias generaciones de dramaturgos están retomando o comenzando a producir piezas teatrales de gran calidad. “A principios de este año fui a Puerto Rico par de veces, donde tuve la ocasión de ver teatro y puedo decir que me fui con el corazón lleno. Porque hay una generación nueva metiendo mano bien duro desde la honestidad”, detalló Ocasio. “A mí me llena de satisfacción saber que hay una generación que está bien preocupada por sacar la cara por la industria y que el trabajo que hicimos nosotros, que somos de la generación que los antecede, no se pierde. Que hay una gente que está dispuesta a coger el batón y seguir metiendo mano a cantazo limpio”.

Para boletos o infomación de la obra “Yo soy Mamita”, accede a PRTickets.com.