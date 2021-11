El que conoce al maestro Antonio Martorell sabe que dentro de ese cuerpo de súper adulto con el que camina, habita un niño travieso que vive inmensamente feliz porque nunca ha dejado de jugar.

Lo lúdico ha sido una constante en el trabajo y en la vida del artista, quien siempre procura hacer todo con esa conciencia de la diversión.

Con ese espíritu juguetón, Martorell ha creado el libro “Los colores de Tó”, una hermosa propuesta para que los más pequeños vayan descubriendo el fascinante mundo de los colores. Publicado por la Editorial Destellos, el libro se presentó este pasado miércoles en el Museo de las Américas, donde el artista exhibe actualmente su más reciente muestra, “Entretelas”.

La publicación surgió como una propuesta de la editora y escritora, Laura Rexach, quien invitó al maestro a llevar a cabo esta colorida publicación que va mostrando los colores del arcoíris a través de una selección especial de sus obras, que fueron escogidas por la propia Rexach. La característica caligrafía de Martorell, también se destaca en la publicación de 28 páginas, nombrando cada color.

Con un extraordinario diseño de Víctor Maldonado, este libro –que ya está a la venta- es una pieza de colección que será disfrutado por los más pequeños y sus familiares.

“Es un libro para niños de 3 años a 300 porque se puede disfrutar en cualquier nivel. La idea de Laura, que me pareció extraordinaria cuando me la comentó y estuve de acuerdo de inmediato, era hacer un libro de colores y que cada color estuviera acompañado con el nombre del color en mi caligrafía y las muestras de colores fueran trabajos míos de diversas épocas, técnicas y superficies. Entonces, eso hicimos. Yo hice las letras y ella seleccionó trabajos míos. Realmente hizo un trabajo extraordinario y Víctor diseñó una cosa que a veces se mira al revés, se aumenta, re reduce, se multiplica, una maravilla”, comentó Martorell sobre el libro publicado en formato pequeño (cabe en una mano) y completamente en cartón, lo que aguanta cualquier travesura infantil.

El título del texto surgió porque Antonio Martorell ya no es ni Antonio ni Tony ni Toño, ahora es Tó, nombre con el que lo bautizó su nieta Marola, de diez años, quien fue la que realizó el prólogo del libro.

“Fue algo que ella se inventó. Nunca me dijo Toño ni abuelo ni un cará, siempre me dijo Tó. Cuando se pone más manipuladora de lo corriente me dice ‘Tosito’, pero Tó me pareció maravilloso porque de niño me llamaban Toñito –cosa que no me gustaba mucho-, pero Antonio era un nombre tan largo y solemne. Además, yo era el cuarto Antonio en línea directa, por suerte eso terminó conmigo. Luego de eso, cuando me fui a universidad en Estados Unidos que quería ser un ‘buen joven americano’, me llamé Tony. Cuando regresé y me radicalicé políticamente, pues Toño, y ahora, por fin, encontré el nombre que me merezco”, compartió con esa alegría de que dan los descubrimientos.

Martorell dijo que Tó es el nombre que quiere y que se merece porque lleva ese acento tan boricua de aquel que lo quiere todo. “Tó es el diminutivo boricua porque ningún puertorriqueño dice lo quiero todo, dice lo quiero tó, así que yo soy Tó. Ese es mi último y mejor nombre”, expresó.

Entre las piezas suyas que se destacan en “Los colores de Tó”, se encuentran “Memorias de un monaguillo” (1976), que representa el rojo; “Buscando el varoncito” (1980), que destaca el violeta; y un retrato de su nieta Marola que muestra el azul.

De esta forma, cada lector o lectora no solo irá aprendiendo los colores, sino que empezará a adentrarse en el maravilloso mundo del arte a través de uno de nuestros más destacados maestros de la plástica. Esta colaboración de Martorell se suma a otras que ha llevado a cabo en el pasado dirigida a una población infantil, como fueron “El ABC de Puerto Rico”, que realizó con Isabel Freire en 1968; “Rainbow-Colored Horse”, con Pura Belpré en 1978; “La canción del coquí y otros cuentos de Puerto Rico”, con Nicholasa Mohr, de 1995, y “¿Y por qué?”, con Georgina Lázaro León, de 2016.