El artista boricua Lionel Cruet presenta una nueva exposición en Nueva York inspirada en estado ecológico de los espacios costeros.

La exhibición Dusk/Daybreak comenzó el pasado 21 de agosto y estará disponible hasta el 19 de septiembre por cita previa en la YI Gallery de Brooklyn.

Según un comunicado de prensa, la muestra incluye una serie de impresiones digitales experimentales, que capturan las transiciones de la luz del día utilizando gradaciones pigmentadas bi-tonales y material fotográfico de costas.

El parte de prensa señala que Cruet orienta su práctica artística en la creación de instalaciones audiovisuales, impresiones digitales y arte basado en la investigación. Sus obras y proyectos hacen referencia a las diversas capas de identidades poscoloniales, la conciencia ecológica y la geopolítica del Caribe, para crear conexiones entre esta región y otras geografías.

PUBLICIDAD

Las obras incluidas en Dusk/Daybreak persiguen esta línea de investigación. Cada pieza surge de una fuente fotográfica -un diario recopilado en zonas costeras- que se componen de capturas de pantalla (screenshots) fragmentadas de redes sociales, así como vistas del cielo y el suelo de arena provenientes de distintas zonas. A su vez, las imágenes nos presentan la realidad de los desechos que yacen en las playas y que luego Cruet recopila.

Las obras de Lionel Cruet estarán expuestas en YI Gallery hasta el 19 de septiembre.

“La composición y superposición de imágenes son recursos persistentes que Cruet emplea para añadir significados a la narrativa, con la que revisita y amplía proyectos anteriores por medio de una práctica recurrente. En 2017, Cruet presentó At the End of Daybreak en el Everson Museum of Art, Syracuse (NY), un proyecto compuesto por una pintura mural que representaba vegetación tropical y una proyección audiovisual en un cubo translúcido de escala humana. Las imágenes en movimiento mostraban un volcán en erupción y el sonido de la narración de una sección del libro Cahier d’un retour au pays natal, 1939 (Cuaderno de un retorno a la tierra natal) de Aimé Césaire”, cita la comunicación enviada a este medio por la galería.

En la serie Dusk/Daybreak la impresión en papel se ha multiplicado, logrando varias capas de color sangrado verticalmente con un efecto difuso entre uno y otro. Esto alude a las transiciones de luz del día que se ven en el cielo al amanecer y al atardecer -la división diaria percibida del tiempo- mientras que los detalles en la imagen son captados a través del recurso fotográfico.

PUBLICIDAD

“Simbólicamente, el cambio en el día y la noche ofrece el contraste más dramático entre la luz y la oscuridad, el estado consciente e inconsciente, lo visto y lo no visto, lo cual tiene un efecto biológico en el medio ambiente y en la humanidad. Cada obra en esta exposición yuxtapone un complejo sistema de relaciones entre sus sujetos, los símbolos, elementos visuales y el tiempo y el espacio que representa”, continúa el comunicado.

Las obras de Lionel Cruet estarán expuestas en YI Gallery hasta el 19 de septiembre.

Lionel Cruet vive y trabaja entre Nueva York y Puerto Rico. Obtuvo un Bachillerato en Bellas Artes de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño en Puerto Rico y una Maestría en Bellas Artes de CUNY - The City College of New York, y una Maestría en Educación del College of Saint Rose; y ganó el Premio Audiovisual Juan Downey en 2013 en la 11 Bienal de Artes Mediáticas en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago, Chile.

Las obras de Cruet se han incluido en exposiciones en el Museo de Arte del Bronx (2017); el Everson Museum of Art, Syracuse (2017); el Museo del Barrio, Nueva York (2013), el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, San Juan (2013); la Universidad de Sagrado Corazón, Puerto Rico (2014); y una exposición individual en el Bronx River Art Center (2015) y han sido reseñadas en Made in Mind, designboom, Daily Serving del California College of the Arts y Latinx Spaces. Actualmente trabaja como educador y mentor con el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, y con varias organizaciones sin fines de lucro que promueven el arte y la educación estética para la población inmigrante.